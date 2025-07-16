많은 기대를 받고 있는 ZK 롤업이란 무엇인가요?

개발 단계
프로그래밍 언어
EVM 호환성
SNARK 또는 STARK
수수료
Polygon
Public Beta
Solidity
EVM과 완벽 호환
SNARK +STARK
ETH
Scroll
Pre-Alpha
Solidity
EVM과 완벽 호환
SNARK
ETH
zkSync Era
Public Beta
Solidity、Vyper、LLVM
호환되는 언어만 지원
SNARK
모든 erc20 Tokens
StarkNet
Alpha Mainnet
Cairo, Solidity (Using Compiler)
호환되는 언어만 지원
STARK
STRK 및 ETH
암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다
요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써
요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: "애플 vs
디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만
1. 개요롤업은 이더리움 Layer 2를 위한 확장성 솔루션으로, 오프체인에서 트랜잭션을 처리하여 이더리움의 트랜잭션 처리량을 향상시키는 것을 목표로 합니다. Optimistic 롤업은 이름에서 알 수 있듯이 낙관적인 메커니즘을 사용합니다. Optimistic 롤업은 Layer 2의 모든 트랜잭션이 유효하다고 가정하고, 여러 트랜잭션을 이더리움에 단일 제출
레이어 2란 무엇인가요? 이 질문에 답하기 전에 기본 사항을 살펴보겠습니다:1. 블록체인 계층 구조일반적으로 블록체인은 여러 계층으로 나뉩니다: 레이어 0, 레이어 1, 레이어 2 및 레이어 3.레이어 0: 블록체인의 기본 인프라.레이어 1: 이더리움 및 기타 퍼블릭 블록체인과 같은 디앱을 구축하기 위한 기본 블록체인.레이어 2: 레이어 1을 위한 확장 솔
이더리움의 Dencun 업그레이드는 Cancun-Deneb 업그레이드라고도 합니다. 이 기사에서는 확장성의 원리, 칸쿤 업그레이드의 내용 및 칸쿤 업그레이드의 영향이라는 세 가지 중요한 영역을 다룸으로써 MEXC 사용자 여러분에게 칸쿤 업그레이드에 대해 소개하고자 합니다. 1. 확장성의 원리2014년 이더리움 창시자인 비탈릭 부테린(Vitalik Buter
선물 거래에서 성공적인 포지션 진입은 절반에 불과합니다. 거래 성공의 핵심은 효과적으로 청산하는 것입니다. 즉, 장부에 변동 이익을 확정하여 실현 이익으로 전환하는 것입니다. 많은 과열된 트레이더들이 최적의 청산 시점을 놓치고, 이로 인해 수익이 감소하거나 수익성 있는 거래가 손실로 이어지는 경우가 많습니다. MEXC는 트레이더들이 자신의 약점을 극복하고