GENIUS 법안: 암호화폐 시대에서 미 달러 패권의 전략적 포지셔닝

미 상원이 GENIUS 법안(미국 스테이블코인을 위한 국가 혁신 유도 및 수립법, Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)의 절차 투표를 압도적인 찬성으로 통과 시키자, 전 세계 금융시장의 이목이 즉각 집중되었습니다. 표면적으로는 스테이블코인에 대한 규제 체계를 마련하는 입법처럼 보이지만, 이 법안 "GENIUS"는 실질적으로 디지털 시대에 미국 달러 패권의 전략적 전환을 의미합니다. 이는 단순히 화폐 발행권을 재정의하는 것을 넘어, 스테이블코인을 미 국채와 긴밀히 연결함으로써 보이지 않지만 강력한 새로운 금융 시스템을 구축하는 시도로 볼 수 있습니다.









GENIUS 법안은 스테이블코인의 발행과 유통을 중심으로 한 법안으로, 주요 내용은 다음과 같습니다:





1) 준비 자산 요건: 스테이블코인 발행자는 전액(100%)을 현금 및 만기 90일 이하의 미국 국채로 보유해야 합니다.

2) 감사 투명성: 발행자는 제3자에 의한 월간 감사 보고서를 제출해야 하며, 온체인 준비금 증명도 실시간으로 갱신해야 합니다.

3) 시장 접근 요건: 해외 스테이블코인은 미국 내 법인을 설립하고, 20%의 위험 준비금을 유지해야 합니다.





이러한 핵심 조항들을 보면, GENIUS 법안은 단순한 리스크 관리 차원을 넘어선 정책적 의도를 담고 있음을 알 수 있습니다. 스테이블코인 발행자가 미국 국채를 의무적으로 보유하게 함으로써, 이 법안은 미국 달러 및 국채에 대한 구조적 수요를 직접 창출합니다. 이는 미국 국채 시장에 새로운 매수 주체를 유입시키는 동시에, 글로벌 금융 시스템에서 달러의 지위를 더욱 공고히 하는 효과를 낳습니다.









이러한 의무적 연계 구조는 두 가지 의존성을 동시에 만들어냅니다: 즉, 법정화폐 기반 준비금을 통해 암호화폐 세계의 "달러화"를 통제하는 동시에, 계속해서 증가하는 미국 국채 시장에 새로운 매수자를 확보하는 것입니다.





데이터에 따르면, 중국과 일본 등 전통적인 주요 국채 보유국의 미국 국채 보유 비중은 2014년 34%에서 2024년 26%로 감소한 반면, 스테이블코인 발행자들의 미국 국채 보유량은 지난 3년간 470% 증가하여 1,200억 달러에 이르렀습니다. 이는 벨기에 한 나라 전체의 보유량에 해당하는 규모입니다. 이러한 수치는 스테이블코인 발행자 및 관련 기관들이 미국 국채 시장의 핵심 매수자로 부상했음을 의미합니다.









스테이블코인과 미국 국채 간의 연계는 겉으로 드러나지 않지만 강력한 생태계를 형성했습니다. 2025년 5월 말 기준, 전 세계 스테이블코인 시가총액은 총 2,498억 달러를 넘어섰습니다. 그 중 USDT(테더)가 1,527억 달러로 압도적인 점유율을 보이고 있으며, 그 뒤를 USDC(서클)가 615억 달러로 따르고 있습니다.





데이터에 따르면, 규제 준수 스테이블코인들은 미국 국채 1,320억 달러를 보유하고 있으며, 이는 국채 시장 일평균 거래량의 18%에 해당합니다. 이 중 67%는 만기가 3개월 미만인 단기 국채로, 주권 부유펀드가 보유한 34%에 비해 상당히 높은 비율입니다. 이렇게 높은 단기 채권 비중은 스테이블코인들이 시장 변화에 신속히 대응하고 준비 자산 구조를 조정할 수 있게 합니다.





GENIUS 법안의 영향으로 스테이블코인 시장은 미국 국채와 긴밀한 생태계를 형성했을 뿐만 아니라, 규제 준수 과정에서 "두 번째 진화"를 겪고 있습니다. 스테이블코인 시장 내에서 명확한 구조적 분화가 나타나고 있습니다:





1) 규제 준수 구간: USDC, PAX 등 스테이블코인들은 준비금 구조를 빠르게 조정하여 각각 단기 국채 보유액을 324억 달러, 58억 달러로 늘렸습니다.

2) 그레이존: 역외에서 발행된 유로 스테이블코인 EURT는 3개월 만에 142% 급증해 총 공급량이 47억 달러에 달했습니다.

3) 기술 업그레이드: 규제 준수 스테이블코인의 85%는 ‘동적 준비금 관리 시스템’을 도입해 알고리즘으로 국채 만기와 상환 수요를 맞추고 있습니다.





시장은 이 변화에 적극적으로 대응했습니다. 2025년 상반기, 규제 준수 스테이블코인의 거래량 비중은 68%에서 79%로 상승했으며, 부분적으로 규제를 준수하지 않는 USDT 등의 시장 점유율은 9%포인트 하락해 58%가 되었습니다.





스탠다드차타드는 2028년 말까지 달러 연동 스테이블코인의 유통 시가총액이 2조 달러까지 급증할 것으로 전망하고 있으며, 씨티그룹은 강세장 시나리오에서 2030년까지 3.7조 달러에 이를 수 있다고 분석합니다. 이는 앞으로 몇 년 내에 스테이블코인 발행자들이 많은 국가보다 더 많은 미국 국채를 보유하며 국채 시장의 핵심 참여자가 될 수 있음을 의미합니다.









GENIUS 법안이 가져오는 더 깊은 영향은 스테이블코인을 활용해 전 세계 금융 권력 분포를 재구성하는 데 있습니다.





1) 통화 주권: 엘살바도르 같은 국가는 비트코인을 법정화폐로 채택했으며, 아프리카와 라틴아메리카의 신흥 시장에서는 미국 달러 표시 스테이블코인을 국경 간 결제 수단으로 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 2024년 아프리카의 스테이블코인 거래량은 400%, 라틴아메리카는 300% 성장했습니다. 전통적으로 SWIFT 시스템이 처리해온 국경 간 결제 비중이 스테이블코인에 의해 침식되고 있으며, 특히 소액·고빈도 거래에서 그 영향이 두드러집니다. 스테이블코인의 즉시 정산 기능은 송금 및 국제 무역 결제에 있어 인기를 끌고 있습니다.





2) 규제 권력 경쟁: 시가총액 10억 달러 이상인 발행사는 연방준비제도(Fed)의 감독을 받으며, 소규모 발행사는 주 정부의 규제를 받습니다. 이러한 계층적 규제 구조는 혁신에 대한 과도한 개입을 피하면서도 효과적인 감독을 보장합니다. 규제 당국은 준비금 감사, 자금세탁방지(AML) 규칙 등 실시간 모니터링 도구를 통해 스테이블코인 발행사를 감시합니다. 이로 인해 글로벌 자본 흐름의 투명성이 높아졌지만, 개인 정보 보호권에 대한 우려도 제기되고 있습니다.





3) 기술 표준 지배력: USDC와 USDT 같은 선도적 스테이블코인이 시장을 주도하면서, 개발자들은 애플리케이션 개발 시 이들 규제 준수 스테이블코인을 우선적으로 고려합니다. 이러한 시장 집중 현상은 주요 발행사에게 사실상의 기술 표준 통제권을 부여하며, 신규 진입자들은 높은 기술적 진입 장벽에 직면하게 됩니다.









GENIUS 법안은 통화 역사에 있어 중대한 전환점이 될 수 있습니다. 이는 단순한 규제 혁신이나 순수한 시장 보호책이 아니라, 신중하게 설계된 제도적 재구성을 의미합니다. 이 재구성에서:





1) 미국: 스테이블코인 법안을 통해 미국은 암호화폐 시장을 미 국채 유통망으로 전환하는 한편, 기술을 활용해 글로벌 자본 흐름을 실시간으로 모니터링하고 있습니다. 재무장관 스콧 베센트는 디지털 자산이 향후 몇 년간 미 국채에 최대 2조 달러의 추가 수요를 창출할 수 있다고 전망했습니다. 이 수요는 국채 시장에 새로운 구매자를 불러오는 동시에 달러의 글로벌 금융 시스템 내 위상을 더욱 강화합니다.





2) 신흥 시장: 스테이블코인 결제의 편리함을 누리면서도 통화 정책 자율성을 잃을 위험에 직면해 있습니다. 아프리카와 라틴아메리카가 스테이블코인 확장의 최전선이 되었으며, 이에 대응해 일부 중앙은행은 중앙은행 디지털화폐(CBDC)를 연구하기 시작했습니다. 그러나 CBDC 개발과 도입에는 시간과 자원이 필요해 단기간 내 성숙한 스테이블코인 시스템과 경쟁하기 어렵습니다.





3) 글로벌 투자자: 스테이블코인이 미 국채와 점점 밀접히 연계되면서 투자자들은 새로운 투자 패러다임에 직면합니다. 국채가 스테이블코인의 암묵적 담보 역할을 하면서 전통적인 리스크 평가 모델은 근본적 재구성이 필요합니다. 토큰화된 단기 국채와 온체인 고정수익 프로토콜 같은 혁신이 고정수익 투자 논리를 재편하고 있습니다. 투자자들은 리스크-수익 프로필을 재평가하고 변화하는 시장 환경에 적응해야 합니다.





GENIUS 법안 통과는 미국 달러 패권의 새로운 2.0 시대 진입을 공식화하는 신호탄입니다. 이 금융 경쟁에서 스테이블코인은 단순한 암호화폐 사용 사례를 넘어 전통 금융과 디지털 세계를 잇는 다리이자, 미국이 글로벌 통화 지배력을 유지하는 핵심 도구가 되었습니다.





기술 발전과 시장 성숙이 지속됨에 따라 스테이블코인은 미래 금융 시스템에서 더욱 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. GENIUS 법안 시행은 이 흐름을 관찰하는 핵심 렌즈가 될 것입니다.





