네 번째 "반감기"가 다가오고 있습니다. 이는 비트코인에 큰 혜택을 가져다줄 수 있습니다.









반감기 메커니즘은 비트코인뿐만 아니라 잘 알려진 이더리움에서도 비교적 일반적인 암호화폐의 운영 메커니즘입니다;





이 메커니즘이 존재하는 근본적인 이유는 비트코인과 같은 암호화폐가 비트코인의 디지털 동굴을 파헤쳐 비트코인을 얻기 위한 가상 도구로 사용되는 "채굴 장비"에 의해 생성되기 때문입니다. 이 과정에서 비트코인 "채굴자"는 "블록"을 비용으로 추가하여 일정량의 비트코인을 보상으로 얻음으로써 경제적 보상을 얻습니다;





그러나 비트코인 생산 과정에서 21만 개의 블록이 채굴될 때마다(약 4년마다) "채굴자"가 받는 보상은 절반으로 줄어듭니다. 반감기는 50BTC부터 시작되며 순차적으로 반으로 줄어듭니다;





따라서 비트코인 단일 시장의 관점에서 볼 때 비트코인에 대한 수요가 변하지 않는다는 전제하에 시장에서 비트코인의 "공급"이 크게 감소할 것이며, 이는 비트코인 가격에 새로운 돌파구를 마련할 수 있습니다. 이때 비트코인을 기준으로 삼거나 비트코인을 주요 비중으로 사용하는 다른 암호화폐의 가격도 상승할 것입니다.













첫 번째 비트코인 반감기는 2012년 11월 28일에 발생했습니다. 210,000 블록의 첫 번째 블록 세트가 채굴된 후 반감기가 시작되었습니다. 블록당 보상은 50BTC에서 25BTC로 감소했습니다.





반감기 전 비트코인은 1비트코인당 12달러에 판매되었는데, 3개월도 채 되지 않아 비트코인 가격은 두 배로 올랐습니다.









두 달 후, 비트코인은 225달러 이상에 거래되었습니다.













두 번째 반감기는 420,000개의 블록이 채굴되었을 때 발생했습니다. 2016년 7월 9일, 비트코인 채굴자들은 각 블록당 12.5 BTC를 보상으로 받았습니다.





2016년 7월 10일 비트코인은 약 665달러에 판매되었고, 1년 만에 가격은 2973달러까지 치솟았습니다.













2020년 비트코인 반감기는 5월 11일에 진행되었습니다. 21만 블록의 세 번째 세트가 채굴된 후 채굴자의 보상은 블록당 6.25 BTC로 다시 절반으로 줄었습니다. 1년 만에 비트코인 판매 가격은 65,145달러까지 치솟았습니다.

















MEXCer에게 이번 반감기는 4년에 한 번 있는 투자 기회입니다. 네 번째 반감기를 기점으로 비트코인의 시장 공급 속도는 더욱 느려졌습니다. 비트코인에 대한 수요가 변하지 않는 조건에서 공급량이 감소하면 비트코인 가격에 큰 영향을 미치지만 반감기가 시작되면 가격 변동이 반드시 빠르게 반응하지는 않습니다. 과거 데이터에 따르면 반감기 메커니즘으로 인한 가격 상승은 장기적이며 반드시 일방적인 것은 아닙니다. 따라서 비트코인 투자를 기대하는 모든 MEXCer들은 부의 축적이라는 목적을 달성하기 위해 보다 신중하거나 다양한 MEXCer 투자 방법을 통해 합리적으로 위험을 분산시켜야 합니다.







