솔라나에 불어온 ETF 열풍!





최근 암호화폐 상장지수펀드(ETF) 시장이 매우 활발해지면서 뜨거운 뉴스들이 많은 관심을 끌며 열띤 논쟁을 불러일으키고 있습니다.





최신 데이터에 따르면, 세계 최대 자산운용사인 블랙록(BlackRock)은 암호화폐 ETF 라인업을 확장하여 가장 많은 암호화폐 ETF를 보유한 회사가 되었습니다. Coinglass 데이터에 따르면 블랙록의 IBIT 자산 운용 규모는 172억 4,300만 달러에 달하며, 11개의 비트코인 현물 ETF 제품 중 1위를 차지하고 있습니다.





미국 증권거래위원회(SEC)가 7월 23일에 첫 이더리움 현물 ETF를 승인한 이후, 암호화폐 시장은 새로운 이정표에 도달했으며 긍정적인 분위기가 시장 전반에 다시 퍼졌습니다. Farside Investors의 최신 데이터에 따르면, 이더리움 현물 ETF는 지난 4주 동안 20억 달러가 넘는 자금 유입을 보였으며, 여기에는 그레이스케일(Grayscale)의 ETHE에서 유출된 약 25억 달러가 포함되지 않았습니다.





블룸버그의 수석 ETF 분석가인 에릭 발츄나스(Eric Balchunas)에 따르면, 연초 이후 글로벌 ETF 자금 흐름은 9,110억 달러에 달했습니다. 미국에서 거래되는 현물 암호화 자산 ETF의 170억 달러 순유입은 글로벌 총액의 약 2%를 차지합니다.





다시 ETF 주제로 돌아가서, 이더리움 현물 ETF의 승인은 암호화폐 역사에서 중요한 이정표로 여겨집니다.





이더리움 현물 ETF의 성공적인 출시는 투자자들에게 이더리움 시장에 참여할 수 있는 편리하고 합법적인 방법을 제공했을 뿐만 아니라, 전 세계적으로 암호화폐 ETF에 대한 광범위한 관심과 인식을 불러일으켰습니다. 이는 솔라나 현물 ETF의 신청 및 승인 과정과 같은 다른 암호화폐 현물 ETF의 진행 속도를 크게 가속화시켰습니다.









솔라나 현물 ETF(Exchange-Traded Fund)는 솔라나(SOL)의 가격 성과를 추적하는 투자 도구입니다. 투자자들은 이 ETF의 주식을 구매함으로써 암호화폐를 직접 보유하고 관리할 필요 없이 간접적으로 솔라나에 투자할 수 있습니다. 이 투자 방식은 암호화폐 투자와 관련된 장벽과 리스크를 낮추어 더 많은 투자자들이 참여할 수 있게 합니다.









2024년 8월 8일, 브라질 증권거래위원회는 QR Asset이 발행하고 Vortx가 관리하는 세계 최초의 솔라나 현물 ETF를 공식 승인했습니다. 이로써 솔라나의 전통 금융 시장에서의 신뢰성과 정당성이 크게 향상되었습니다. 이어서 8월 21일, 브라질은 Hashdex가 현지 투자은행 BTG Pactual과 협력하여 출시한 두 번째 솔라나 현물 ETF를 승인했습니다.





브라질에서 솔라나 현물 ETF의 획기적인 승인이 있었지만, 미국 시장에서의 승인은 여전히 많은 도전에 직면해 있습니다. 2024년 6월, 자산운용 거대 기업 VanEck과 21Shares는 미국 증권거래위원회(SEC)에 솔라나 현물 ETF에 대한 S-1 신청서를 제출했습니다. 2024년 7월 8일, 시카고 옵션 거래소는 VanEck과 21Shares를 대신하여 SEC에 19b-4 서류를 제출했습니다.





승인 과정에서 솔라나 현물 ETF는 규제 장벽에 부딪혔습니다. 에릭 발츄나스는 미국 증권거래위원회가 시카고 옵션 거래소가 제출한 두 개의 솔라나 현물 ETF에 대한 19b-4 서류를 거부했다고 밝혔으며, 이로 인해 승인 과정이 중단되었다고 전했습니다.









업계 분석가들은 미국에서 솔라나 현물 ETF의 승인이 주로 정치적 요인에 달려 있다고 강조합니다. 만약 전 대통령이자 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프가 선거에서 승리할 경우, 승인 가능성이 높아질 수 있습니다.





현재로서는 모든 것이 추측에 불과하며, 솔라나 현물 ETF의 최종 결정 기한은 2025년 3월 중순입니다. 최종 결과를 기다려봐야 합니다.









SEC가 올해 이더리움에 대해 보인 이전의 유연한 태도를 고려할 때, 시장에서는 SEC가 솔라나에 대해서도 유사한 접근 방식을 취할 가능성을 추측하고 있습니다. 만약 솔라나 현물 ETF가 승인된다면, 이것이 전체 시장에 미칠 영향은 무엇일까요?





솔라나 현물 ETF의 출시는 전통 투자자와 기관들이 솔라나 및 그 생태계에 더 많은 관심을 갖게 할 것이며, 이는 잠재적으로 상당한 자본 유입으로 이어질 수 있습니다.





GSR의 최근 심층 평가에 따르면, 솔라나 현물 ETF의 자금 유입 예상치는 다양한 시장 조건—하락장, 기준선, 이상적인 시나리오—에 따라 비트코인과 비교했을 때 큰 차이를 보입니다. 하락장에서는 자금 유입 비율이 2%로 예상되며, 기준선 및 이상적인 시나리오에서는 각각 5%와 14%로 증가할 수 있습니다.





보고서는 낙관적으로 예측하기를, 하락장에서는 솔라나(SOL)의 가격이 약 1.4배 성장할 수 있다고 합니다. 보다 안정적인 기준선 시나리오에서는 성장 잠재력이 3.4배로 증가할 수 있으며, 가장 이상적인 시장 조건에서는 SOL의 가격이 무려 8.9배 상승할 수 있다고 전망하고 있습니다.













공개된 데이터에 따르면, 솔라나 생태계는 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다. 메인넷 출시 후 단 4년 만에 이 생태계는 급속히 확장되어 700개 이상의 탈중앙화 애플리케이션(dApp)이 모여 있습니다.









월스트리트에는 "소문에 사서 사실에 팔아라"라는 말이 있습니다. 이 말은 시장 기회를 포착하고 전략을 조정하는 기술을 잘 표현합니다. 즉, 시장에서 소문이 돌 때 신속하게 행동하고, 그 소문이 사실로 확인되면 포지션을 조정해 이익을 확보하는 방법을 의미합니다.





솔라나 생태계에서 MEXC를 활용할 때 이 전략을 유연하게 적용할 수 있습니다. MEXC는 솔라나 관련 분야와 깊이 통합되어 있으며, 80개 이상의 토큰 프로젝트를 보유하고 있습니다. MEXC는 SOL의 현물 거래 페어뿐만 아니라 CHAT, GOL, SOLAMA 등 솔라나 생태계 내 다른 토큰의 거래도 지원합니다.





MEXC의 선물 거래는 "세계 최고의 유동성"을 자랑하며, 빠른 거래, 좁은 스프레드, 안정적인 거래를 제공합니다.





솔라나 현물 ETF 신청의 결과와 상관없이, 암호화폐 산업이 점점 더 주류 금융 시스템에 통합되는 추세는 멈출 수 없습니다. 돌이켜보면, 2024년은 암호화폐 산업의 발전에서 중요한 이정표로, 금융 분야로의 깊은 침투와 통합으로 기억될 것입니다.



