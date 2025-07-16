암호화폐 자산 수탁의 '양날의 검': 자산의 보안을 어떻게 보장할 수 있을까요?

보안은 암호화폐 분야에서 항상 핵심적인 주제였습니다. 업계에서 지속적으로 보안을 강조하고 추구하고 있음에도 불구하고, 다양한 온체인 범죄와 암호화폐 사기는 여전히 만연해 있습니다. Immunefi의 최신 보고서에 따르면 해킹 공격과 사기로 인한 암호화폐 분야의 손실은 2024년에 179건의 사건에 걸쳐 14억 달러를 넘어섰습니다.





일부 사용자는 보다 강력한 보안 경계를 구축하기 위해 암호화폐 수탁 서비스를 선택했지만, 실제 암호화폐 수탁의 보안이 완벽하다고 할 수는 없습니다. 10월 말, 예상치 못한 일련의 사건으로 인해 암호화폐 자산 수탁 부문의 복잡성과 문제점이 드러났습니다. 먼저 미국 정부 기관의 주소가 유출되었고, 이어서 MicroStrategy CEO 마이클 세일러(Michael Saylor)가 비트코인의 '기관 수탁'과 관련하여 논란을 일으켰습니다.





이러한 사건으로 인해 자산 보안을 보다 높은 수준으로 보장하고 강화하는 방법에 대한 대중의 관심이 높아졌습니다.









10월 25일, Arkham은 트위터를 통해 미국 정부와 관련된 주소가 유출된 것으로 보이며 약 2,000만 달러의 USDC, USDT, aUSDC, ETH가 공격자의 주소로 이체되었다고 밝혔습니다. 이후 해커는 이 자금을 이더리움으로 전환하여 중앙화된 거래소를 통해 자금 세탁을 시도했습니다. 해커는 결국 자금의 일부를 반환하기 시작했지만, 이 사건은 암호화폐 자산 수탁의 보안과 관련하여 여전히 심각한 문제를 드러냈습니다.









한편, MicroStrategy CEO 마이클 세일러는 비트코인을 블랙록(BlackRock)이나 피델리티(Fidelity)와 같은 규제 대상 금융기관처럼 '너무 커서 실패할 수 없는' 금융기관에 맡겨야 한다고 제안했습니다. 그는 이러한 접근 방식이 비트코인의 변동성과 손실 위험을 줄여 자산 보안을 강화할 수 있다고 믿었습니다. 그러나 이러한 관점은 반대에 부딪혔습니다. 이더리움의 공동 창립자 비탈릭 부테린은 세일러의 발언이 “미친 소리(crazy)”라고 공개적으로 말했습니다. 그는 마이클 세일러가 규제를 통한 암호화폐 보호를 옹호하는 것처럼 보이지만, 이는 역사적으로 많은 실패를 겪은 전략이며 암호화폐의 본질과도 맞지 않는다고 주장했습니다. Casa의 공동 창립자이자 CTO인 제임슨 롭(Jameson Lopp)도 비트코인 자기 수탁은 단순히 편집증적인 은둔자가 되는 것이 아니라 제3자 수탁을 신뢰하는 것이 장기적으로 수많은 부정적인 결과를 초래할 수 있다고 지적했습니다.









기관 수탁은 투자자에게 보다 안전한 자산 보관 방법을 제공하는 동시에 탈중앙화 원칙에 대한 심오한 논쟁을 불러일으키는 양날의 검에 비유되기도 합니다. 기관 수탁기관은 강력한 기술 지원과 광범위한 업계 경험을 활용하여 해킹 공격과 내부 사기 등의 위험을 완화합니다. 많은 투자자에게 기관 수탁을 선택한다는 것은 자산 보안에 대한 책임을 보다 전문적인 제3자에게 이전함으로써 개인적으로 자산을 관리하는 데 따른 위험과 부담을 어느 정도 줄일 수 있다는 것을 의미합니다.





그러나 기관 수탁은 탈중앙화 원칙에 대한 심도 깊은 논쟁을 불러일으키기도 했습니다. 암호화폐의 핵심 가치는 기존 금융 시스템의 제약을 깨고 동료 간에 자유롭게 자산을 이전할 수 있는 탈중앙화 특성에 있습니다. 반면, 기관 수탁은 투자자가 자신의 자산을 제3자 기관에 양도해야 한다는 것을 의미하며, 이는 암호화폐의 탈중앙화 특성을 훼손하고 심지어 자산에 대한 통제권을 완전히 상실할 수 있는 결과를 초래할 수도 있습니다. 또한 수탁 기관이 잘못된 관리, 규제 위반 또는 사이버 공격에 직면하면 투자자의 자산이 상당한 위험에 노출될 수 있습니다. 이러한 위험은 수탁 기관 자체뿐만 아니라 규제 정책의 변화나 법적 분쟁과 같은 외부 요인으로 인해 발생할 수도 있습니다.









자산 보안과 관련된 이 경쟁에서 MEXC는 탁월한 보안 성능으로 두각을 나타내며 투자자들이 선호하는 선택이 되었습니다. 글로벌 규모로 운영되는 중앙 집중식 암호화폐 거래소로서 MEXC는 일관되게 사용자 자산의 안전을 최우선시합니다.





다양한 보안 보호 장치: MEXC는 계정과 거래 데이터의 보안을 보장하기 위해 다단계 인증, SSL 암호화, 콜드월렛 저장 등 다양한 조치를 취하고 있습니다.

고급 위험 관리 시스템: MEXC는 비정상적인 거래 행위를 실시간으로 모니터링하고 식별할 수 있는 고급 리스크 관리 시스템을 갖추고 있어 잠재적인 위험을 예방하기 위한 신속한 조치가 가능합니다.

글로벌 규제 준수: MEXC는 전 세계 주요 대륙과 관할권에서 사업을 운영하며 직접 또는 자회사를 통해 여러 유명 관할권의 규제를 받습니다.

사용자 교육 및 지원: MEXC는 정기적으로 보안 콘텐츠를 게시하고 연중무휴 온라인 고객 지원을 제공함으로써 사용자의 보안 인식과 예방 역량을 강화하여 사용자가 자산을 더 잘 보호할 수 있도록 지원합니다.





자금 보안은 암호화폐 업계에서 항상 핵심적인 관심사였습니다. 복잡하고 끊임없이 변화하는 보안 문제에 직면하여 지속적인 서비스 혁신, 보안 강화, 투명성 증대는 사용자의 신뢰와 지지를 얻고 암호화폐 시장의 건전한 발전을 도모하는 데 필수적입니다. 이 과정에서 MEXC는 계속해서 앞장서서 사용자에게 더 안전하고 편리하며 효율적인 거래 서비스를 제공할 것입니다. 동시에, 플랫폼은 모든 투자자가 경계를 늦추지 말고 관련 위험을 충분히 이해하며 신중하게 투자하여 안전하고 안정적이며 번영하는 암호화폐 세계를 함께 유지해 나갈 것을 촉구합니다.





