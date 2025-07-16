1. 지정가 주문이란 무엇인가요? 지정가 주문은 사용자가 지정한 가격으로 자산을 매수 또는 매도하는 주문입니다. 사용자는 지정가 주문을 사용하여 지정가보다 높은 가격으로 자산을 매수하거나 지정가 주문을 사용하여 지정가보다 낮은 가격으로 자산을 매도하도록 요청할 수 있습니다. 1.1 지정가 매수 주문 예시: 아래 그림과 같이 3 USDT의 가격으로 MX 토큰1. 지정가 주문이란 무엇인가요? 지정가 주문은 사용자가 지정한 가격으로 자산을 매수 또는 매도하는 주문입니다. 사용자는 지정가 주문을 사용하여 지정가보다 높은 가격으로 자산을 매수하거나 지정가 주문을 사용하여 지정가보다 낮은 가격으로 자산을 매도하도록 요청할 수 있습니다. 1.1 지정가 매수 주문 예시: 아래 그림과 같이 3 USDT의 가격으로 MX 토큰
튜토리얼/초보자 가이드/현물/현물 거래에서 지정가...탑리밋 주문의 차이점

현물 거래에서 지정가 주문과 스탑리밋 주문의 차이점

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#Spot
엠엑스 토큰
MX$2.6304-2.14%

1. 지정가 주문이란 무엇인가요?


지정가 주문은 사용자가 지정한 가격으로 자산을 매수 또는 매도하는 주문입니다. 사용자는 지정가 주문을 사용하여 지정가보다 높은 가격으로 자산을 매수하거나 지정가 주문을 사용하여 지정가보다 낮은 가격으로 자산을 매도하도록 요청할 수 있습니다.

1.1 지정가 매수 주문 예시:


아래 그림과 같이 3 USDT의 가격으로 MX 토큰을 구매하고자 하는 경우, 구매 가격 3 USDT와 구매 수량 10 MX를 입력한 후 [MX 매수]를 클릭하여 지정가 주문을 사용할 수 있습니다. MX의 시장가가 3 USDT로 변동하면 주문이 체결됩니다.


1.2 지정가 매도 주문 예시:


마찬가지로 4 USDT의 가격에 MX 토큰을 매도하려면 매도 가격 4 USDT와 매도 수량 5 MX를 입력한 다음 [MX 매도]를 클릭하여 지정가 주문을 사용할 수 있습니다. MX의 시장가가 4 USDT로 변동하면 주문이 체결됩니다.


2. 스탑리밋 주문이란 무엇인가요?


스탑리밋 주문은 사용자가 트리거 가격, 매수/매도 가격, 매수/매도 수량을 미리 설정하는 사전 설정 주문입니다. 마지막으로 체결된 가격이 트리거 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 주문을 체결합니다.

2.1 스탑리밋 매수 주문의 예시:


예를 들어 현재 MX의 시장 가격이 3.8 USDT이고 MX 가격이 4 USDT를 돌파하면 상승 추세를 보일 것이라고 믿는다고 가정해 보겠습니다. 상승 추세에 대응하여 스탑리밋 매수 주문을 사용하여 포지션을 오픈할 수 있습니다. 아래 그림과 같이 트리거 가격과 매수 가격을 각각 4 USDT와 4.1 USDT로 설정할 수 있습니다.

MX 가격이 4 USDT에 도달하면 시스템은 즉시 4.1 USDT에 지정가 매수 주문을 설정합니다. 주문은 4.1 USDT 또는 더 낮은 가격으로 체결될 수 있습니다. 가격이 4.1 USDT를 빠르게 초과하면 주문이 체결되지 않을 수 있습니다.


2.2 스탑리밋 매도 주문 예시:


예를 들어, 시장가 3.8 USDT에 MX 토큰을 구매했는데 현재 가격이 4.5 USDT로 상승했습니다. 손실을 피하기 위해 가격이 진입 가격으로 다시 떨어지면 스탑리밋 주문을 사용하여 MX 토큰을 매도하기로 결정합니다. 아래 그림과 같이 트리거 가격과 매도 가격을 각각 4.3 USDT와 3.8 USDT로 설정할 수 있습니다.

MX 가격이 4.3 USDT로 떨어지면 시스템은 즉시 3.8 USDT에 지정가 매도 주문을 설정합니다. 주문은 3.8 USDT 또는 그 이상의 가격으로 체결될 수 있습니다. 가격이 3.8 USDT 이하로 빠르게 떨어지면 주문이 체결되지 않을 수 있습니다.


3. 지정가 주문과 스탑리밋 주문의 차이점


3.1 기능


지정가 주문은 주로 거래 가격을 제어하는 데 사용되며, 스탑리밋 주문은 투자자가 위험과 수익을 관리하여 과도한 손실이나 수익 기회를 놓치는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

3.2 체결 방법


지정가 주문에는 매수/매도 가격이라는 단 하나의 가격 조건만 있습니다. 지정가 주문은 시장가가 설정한 매수/매도 가격에 도달하거나 초과할 때만 체결됩니다.

스탑리밋 주문에는 트리거 가격과 매수/매도 가격의 두 가지 가격 조건이 있습니다. 시장가가 트리거 가격에 도달하면 주문이 지정가 주문으로 전환되고 체결이 시작됩니다. 이는 거래 가격을 조절하는 데 도움이 되며 TP/SL 수준을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

암호화폐 현물 거래에서 가격 분석과 전략 선택 외에도 거래 플랫폼의 시장 규칙을 이해하고 준수하는 것은 동등하게 중요합니다. MEXC 사용자에게 각 거래 페어은 고유한 가격 변동뿐만 아니라 최소 주문 금액, 최소 가격 변동폭, 최소 주문 금액, 다양한 주문 유형별 최대 미결제 주문량 등 특정 주문 규칙 세트를 가지고 있습니다. 이러한 규칙을 모르면 트레이더

가격 변동률 및 범위 이해하기: 암호화폐 거래 변동성 초보 가이드

가격 변동률 및 범위 이해하기: 암호화폐 거래 변동성 초보 가이드

암호화폐 투자 분야에서 가격 변동률과 가격 범위는 두 가지 중요한 지표입니다. 이들은 단순히 시장의 흐름을 반영할 뿐만 아니라 투자자들이 정보에 기반한 의사결정을 내리는 데 유용한 지침을 제공합니다.*BTN-MEXC에서 현물 거래하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*1. 가격 변동률과 가격 범위란 무

현물 거래 이해

현물 거래 이해

암호화폐 거래는 일반적으로 현물 거래와 선물 거래의 두 가지 범주로 나뉩니다.현물 거래는 시장에서 디지털 자산을 사고파는 행위로, 두 개의 암호화폐를 교환하고 그 결과로 자산을 소유하는 것을 말합니다. 현물 거래의 가격은 일반적으로 실시간 시장가이며, 거래자는 지정된 만기일 없이 언제든지 거래를 체결할 수 있습니다.MEXC에서 현물 거래하는 방법이 글에서는

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요