현물 거래에서 지정가 주문과 스탑리밋 주문의 차이점









지정가 주문은 사용자가 지정한 가격으로 자산을 매수 또는 매도하는 주문입니다. 사용자는 지정가 주문을 사용하여 지정가보다 높은 가격으로 자산을 매수하거나 지정가 주문을 사용하여 지정가보다 낮은 가격으로 자산을 매도하도록 요청할 수 있습니다.









아래 그림과 같이 3 USDT의 가격으로 MX 토큰을 구매하고자 하는 경우, 구매 가격 3 USDT와 구매 수량 10 MX를 입력한 후 [MX 매수]를 클릭하여 지정가 주문을 사용할 수 있습니다. MX의 시장가가 3 USDT로 변동하면 주문이 체결됩니다.













마찬가지로 4 USDT의 가격에 MX 토큰을 매도하려면 매도 가격 4 USDT와 매도 수량 5 MX를 입력한 다음 [MX 매도]를 클릭하여 지정가 주문을 사용할 수 있습니다. MX의 시장가가 4 USDT로 변동하면 주문이 체결됩니다.













스탑리밋 주문은 사용자가 트리거 가격, 매수/매도 가격, 매수/매도 수량을 미리 설정하는 사전 설정 주문입니다. 마지막으로 체결된 가격이 트리거 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 주문을 체결합니다.









예를 들어 현재 MX의 시장 가격이 3.8 USDT이고 MX 가격이 4 USDT를 돌파하면 상승 추세를 보일 것이라고 믿는다고 가정해 보겠습니다. 상승 추세에 대응하여 스탑리밋 매수 주문을 사용하여 포지션을 오픈할 수 있습니다. 아래 그림과 같이 트리거 가격과 매수 가격을 각각 4 USDT와 4.1 USDT로 설정할 수 있습니다.





MX 가격이 4 USDT에 도달하면 시스템은 즉시 4.1 USDT에 지정가 매수 주문을 설정합니다. 주문은 4.1 USDT 또는 더 낮은 가격으로 체결될 수 있습니다. 가격이 4.1 USDT를 빠르게 초과하면 주문이 체결되지 않을 수 있습니다.













예를 들어, 시장가 3.8 USDT에 MX 토큰을 구매했는데 현재 가격이 4.5 USDT로 상승했습니다. 손실을 피하기 위해 가격이 진입 가격으로 다시 떨어지면 스탑리밋 주문을 사용하여 MX 토큰을 매도하기로 결정합니다. 아래 그림과 같이 트리거 가격과 매도 가격을 각각 4.3 USDT와 3.8 USDT로 설정할 수 있습니다.





MX 가격이 4.3 USDT로 떨어지면 시스템은 즉시 3.8 USDT에 지정가 매도 주문을 설정합니다. 주문은 3.8 USDT 또는 그 이상의 가격으로 체결될 수 있습니다. 가격이 3.8 USDT 이하로 빠르게 떨어지면 주문이 체결되지 않을 수 있습니다.

















지정가 주문은 주로 거래 가격을 제어하는 데 사용되며, 스탑리밋 주문은 투자자가 위험과 수익을 관리하여 과도한 손실이나 수익 기회를 놓치는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.









지정가 주문에는 매수/매도 가격이라는 단 하나의 가격 조건만 있습니다. 지정가 주문은 시장가가 설정한 매수/매도 가격에 도달하거나 초과할 때만 체결됩니다.





스탑리밋 주문에는 트리거 가격과 매수/매도 가격의 두 가지 가격 조건이 있습니다. 시장가가 트리거 가격에 도달하면 주문이 지정가 주문으로 전환되고 체결이 시작됩니다. 이는 거래 가격을 조절하는 데 도움이 되며 TP/SL 수준을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.



