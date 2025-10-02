MEXC Coin-M 선물 완전 가이드: 수익 극대화를 위한 Coin-M 선물 거래 방법

암호화폐 파생상품에서 선물 거래는 투자자가 레버리지를 활용해 잠재적 수익을 높이고 상승 및 하락 시장 모두에서 포지션을 취할 수 있게 합니다. MEXC는 두 가지 주요 선물 유형을 제공합니다: USDT-M 선물과 Coin-M 선물입니다. 대부분의 초보자는 보다 간단한 USDT-M 선물로 시작하지만, 시장 주기를 이해하는 경험 많은 트레이더는 특정 조건에서 암호화폐 파생상품에서 선물 거래는 투자자가 레버리지를 활용해 잠재적 수익을 높이고 상승 및 하락 시장 모두에서 포지션을 취할 수 있게 합니다. MEXC는 두 가지 주요 선물 유형을 제공합니다: USDT-M 선물과 Coin-M 선물입니다. 대부분의 초보자는 보다 간단한 USDT-M 선물로 시작하지만, 시장 주기를 이해하는 경험 많은 트레이더는 특정 조건에서
암호화폐 파생상품에서 선물 거래는 투자자가 레버리지를 활용해 잠재적 수익을 높이고 상승 및 하락 시장 모두에서 포지션을 취할 수 있게 합니다. MEXC는 두 가지 주요 선물 유형을 제공합니다: USDT-M 선물과 Coin-M 선물입니다. 대부분의 초보자는 보다 간단한 USDT-M 선물로 시작하지만, 시장 주기를 이해하는 경험 많은 트레이더는 특정 조건에서 수익을 극대화하기 위해 Coin-M 선물을 선택할 수 있습니다.

1. Coin-M 선물이란? 핵심 메커니즘 이해하기


Coin-M 선물을 완전히 이해하려면 먼저 그 기본 구조를 파악하는 것이 중요합니다.

1.1 핵심 정의: 증거금 및 결제 통화로 암호화폐를 사용하는 선물 거래


USDT를 증거금으로 사용하는 USDT-M 선물과 달리, Coin-M 선물은 스테이블코인이 아닌 암호화폐를 증거금으로 요구합니다. 예를 들어, Coin-M 선물에서 BTC 무기한 선물을 거래하려면 BTC를 Coin-M 선물 계정으로 증거금으로 이체해야 합니다. 포지션을 오픈하고 청산할 때 실현된 모든 손익은 BTC로 정산됩니다. 0.1 BTC의 수익을 얻으면 계정 잔고가 0.1 BTC 증가합니다.

1.2 핵심 특징: “비선형” 또는 “볼록” 수익률


이는 Coin-M 선물과 USDT-M 선물의 가장 근본적인 차이점이며, 두 상품의 매력과 위험의 근원입니다. 증거금 자체(예: BTC)가 가격 변동에 영향을 받기 때문에, USDT 또는 기타 법정통화로 측정된 최종 손익은 추가 변수의 영향을 받습니다. 구체적으로:

  • 강세장에서 증폭된 수익:

BTC 가격이 50,000달러일 때 1 BTC를 증거금으로 사용하여 롱 포지션을 오픈했다고 가정합니다. 가격이 60,000달러로 상승하면:

1) 선물 포지션에서 발생한 수익은 BTC로 정산됩니다.
2) 1 BTC 증거금의 가치도 50,000달러에서 60,000달러로 증가합니다.

이로 인해 “이중 수익”이 발생하며, 스테이블코인 기준으로 측정된 총 수익이 크게 증폭됩니다.

  • 약세장에서의 손실 복리 효과:

반대로, 롱 포지션을 오픈한 후 BTC 가격이 50,000달러에서 40,000달러로 하락하면:

1) 선물 포지션에서 발생한 손실은 BTC로 정산됩니다.
2) 1 BTC 마진 가치 또한 50,000달러에서 40,000달러로 하락합니다.

이로 인해 달러 기준 총 손실이 악화되는 “이중 손실”이 발생합니다.

2. MEXC Coin-M 선물 개요


Coin-M 선물은 USD를 호가 통화로 사용하며, 손익은 기초 암호화폐로 정산됩니다. MEXC는 현재 BTC 무기한 선물ETHUSD 무기한 선물을 포함한 여러 Coin-M 선물 페어를 제공합니다. 각 Coin-M 선물 페어는 고정된 USD 가치를 지닙니다. 예를 들어, 각 BTCUSD 무기한 선물 페어는 100달러, 각 ETHUSD 무기한 선물 페어는 10달러의 가치를 지닙니다.

계약별로 레버리지 범위가 다를 수 있는 MEXC USDT-M 선물과 달리, BTCUSD 무기한 선물과 ETHUSD 무기한 선물 모두 1배에서 125배까지의 레버리지를 지원합니다.

포지션 모드와 마진 모드 측면에서 MEXC Coin-M 선물은 USDT-M 선물과 동일한 방식으로 운영되며, 양방향 모드와 단방향 모드, 교차 마진과 격리 마진을 모두 지원합니다.

3. 거래 가이드


3.1 MEXC 계정에 로그인하고 Coin-M 선물을 선택하세요



3.2 거래 페어 선택하기


MEXC는 현재 BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD, SUIUSD, LTCUSD, XRPUSD, ADAUSD, LINKUSD, AVAXUSDDOGEUSD 등 Coin-M 선물 페어를 제공합니다. 사용자 수요와 시장 상황에 따라 추후 추가 페어가 도입되거나 조정될 수 있으므로, 최신 정보는 MEXC 공식 공지사항을 참고하시기 바랍니다.


3.3 마진 모드 선택



3.4 레버리지 확인



3.5 주문 유형 선택


5가지 주문 유형과 그 차이점에 대한 소개는 MEXC의 USDT-M 무기한 선물에 대한 전체 가이드 문서를 참조하십시오.


3.6 롱 오픈 또는 숏 오픈 선택



3.7 포지션 청산


포지션을 청산하는 방법은 세 가지가 있습니다. 차이점 및 구체적인 운영 방법에 대한 자세한 내용은 MEXC의 USDT-M 무기한 선물에 대한 전체 가이드 문서를 참조하십시오.

참고: 위 단계는 MEXC 웹사이트를 기준으로 설명되었습니다. 앱에서도 동일한 절차로 진행됩니다.

4. 자주 묻는 질문(FAQ)


4.1 Coin-M 선물에서 손익은 어떻게 계산되나요?


Coin-M 선물에서 손익은 사용자의 진입 가격, 청산 가격 및 거래량에 따라 결정됩니다. 자세한 계산 방법은 증거금 및 손익 계산 문서를 참조하세요.

4.2 Coin-M 선물과 USDT-M 선물의 차이점은 무엇인가요? 투자자는 어떻게 선택해야 하나요?


주요 차이점은 Coin-M 선물은 암호화폐(BTC, ETH 등)를 증거금 및 손익 정산 수단으로 사용하는 반면, USDT-M 선물은 USDT로 증거금 및 정산이 이루어진다는 점입니다. 자세한 내용은 USDT-M vs Coin-M 선물 | MEXC 선물 유형에 대한 완벽한 가이드 문서를 참고해 주세요.

비교
MEXC Coin-M 선물
MEXC USDT-M 선물
증거금 자산
비스테이블코인 암호화폐(예: BTC, ETH)
스테이블코인 (USDT)
정산 자산
해당 암호화폐(예: BTC, ETH)
스테이블코인 (USDT)
손익 계산
복잡하고 비선형적(증거금 자산 가격에 영향을 받음)
단순하고 선형적 (직관적인 손익)
최적 활용 사례
장기 상승 전망이 있는 강세장, 헤징
모든 시장 상황, 특히 단기 및 횡보장 거래
주요 장점
강세장에서 자산 보유와 선물 거래 모두로 이중 수익
간편한 손익 계산, 용이한 리스크 관리 및 포지션 관리
주요 리스크
약세장에서 선물 포지션과 마진 자산 가치 하락으로 이중 손실
강세장에서 마진 자산 가치 상승으로 인한 수익 기회 상실
가장 적합한 대상
장기 보유자, 채굴자, 가치 투자자
초보자, 단기 트레이더, 안정적인 USD 기준 평가를 원하는 자

4.3 시나리오 분석: 강세장 증폭기 vs 약세장 양날의 검


1) Coin-M 선물을 선택해야 할 때?
  • 명확한 강세장: 주요 암호화폐(BTC 또는 ETH 등)의 장기 전망에 확신이 있다면, Coin-M 선물로 롱 포지션을 오픈하는 것이 수익을 극대화하는 탁월한 방법입니다.
  • “암호화폐 축적”을 목표로 할 때: 궁극적인 목표가 더 많은 USD를 버는 것이 아니라 더 많은 양의 BTC 또는 ETH를 축적하는 것이라면, 모든 수익이 기초 암호화폐로 직접 정산되므로 Coin-M 선물이 최선의 선택입니다.
  • 채굴자의 헤징: 전기료 등 비용 충당을 위해 향후 채굴될 BTC를 매도해야 하는 채굴자는 가격이 높을 때 Coin-M 선물에서 숏 포지션을 오픈해 헤징할 수 있습니다. 이를 통해 향후 매도 가격을 고정하고 하락 위험을 완화할 수 있습니다.

2) USDT-M 선물을 선택해야 할 때는?
  • 약세장 또는 횡보장: 불확실하거나 하락하는 시장에서는 증거금 자체가 USDT로 표시되므로 USDT-M 선물을 사용하면 증거금 가치 하락 위험을 피할 수 있습니다.
  • 초보 트레이더: USDT-M 선물은 손익 계산이 직관적이어서 초보자가 위험을 이해하고 관리하기 쉽습니다.
  • 알트 코인 거래: 변동성이 높은 신규 토큰 거래 시 USDT를 증거금으로 사용하면 안정적인 가치 기준을 제공합니다.

4.4 MEXC Coin-M 선물 계약 규모는 어떻게 되나요?


BTC Coin-M 선물당 크기는 $100이며, ETH Coin-M 선물당 크기는 $10입니다. Coin-M 선물 페어별로 크기가 상이합니다. 자세한 내용은 MEXC 선물 거래 가이드 페이지의 최신 정보를 참조해 주시기 바랍니다.


4.5 MEXC Coin-M 선물에는 최소 주문 규모가 있나요?


예. BTCUSD 선물의 최소 주문 규모는 1 Cont(100달러)이며, ETHUSD 선물의 경우 1 Cont(10달러)입니다.

4.6 MEXC Coin-M 선물에는 최대 주문 규모가 있나요?


예. BTCUSD 선물은 시장가 주문과 지정가 주문 모두 최대 3,000 Cont입니다. ETHUSD 선물은 시장가 주문과 지정가 주문 모두 최대 20,000 Cont입니다.

4.7 Coin-M 선물의 거래 수수료는 어떻게 되나요?


2025년 8월 30일 기준, Coin-M 선물 거래의 표준 수수료는 메이커 주문 시 0.01%, 테이커 주문 시 0.04%입니다. 최소 500 MX를 보유하면 최대 50%의 수수료 할인을 받을 수 있습니다. 국가 및 지역에 따라 수수료율이 다를 수 있으므로, 항상 MEXC 거래 수수료 규정 페이지의 최신 정보를 참조하시기 바랍니다.


5. MEXC Coin-M 선물로 수익을 극대화하는 방법?


5.1 전략 1: 강세장에서 “보유 및 롱 포지션”


이는 Coin-M 선물 거래의 핵심 공격 전략입니다. 이미 장기 BTC 보유자라면, BTC를 지갑에 방치하지 말고 Coin-M 선물 계정으로 이체하여 낮은 레버리지의 매수 포지션을 오픈하세요. 상승장에서는 보유 BTC의 가치 상승과 매수 포지션의 추가 수익을 동시에 누릴 수 있습니다.

5.2 전략 2: 암호화폐 축적을 목표로 한 거래


관점을 달러 가치 평가에서 “Coin 단위” 사고로 전환하세요. 목표는 거래를 통해 보유 BTC 양을 늘리는 것입니다. 이 접근법으로 시장이 하락하더라도 선물 포지션이 수익을 내는 한, “약세장에서 더 많은 BTC를 획득한다”는 목표를 달성하며 다음 강세 주기를 위한 더 큰 준비금을 구축할 수 있습니다.

6. 결론


MEXC의 Coin-M 선물은 경험이 풍부하고 정교한 투자자를 위해 설계된 강력한 도구입니다. 이는 일률적으로 적용되는 기능이 아니라, 그 잠재력을 최대한 발휘하기 위해 신중한 판단이 필요한 도구입니다. 비선형적인 손익 특성을 이해하고 강세장에서 이를 단호하게 적용함으로써, 투자자는 종종 USDT-M 선물을 능가하는 수익을 달성할 수 있습니다. 동시에 약세장에서 양날의 검과 같은 위험을 인식하는 것이 중요합니다. Coin-M 선물 거래에 참여하기 전에 그 메커니즘을 완전히 이해하고, 위험 관리를 항상 최우선으로 삼아야 합니다.

추천 읽을거리:


면책 조항: 본 자료는 투자, 세금, 법률 문제, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 어떠한 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정 및 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.

