ICO의 기초 원리





ICO는 Initial Coin Offering의 약자입니다. 이는 암호화폐 개발자가 자금을 조달하고 투자자에게 새로운 토큰을 배포하는 방법 중 하나입니다. 이 기사는 ICO에 대한 초보자 가이드입니다.









암호화폐 기업과 개인은 ICO(Initial Coin Offerings)를 사용하여 자금을 모으고, 새로운 토큰을 발행하고, 투자자와 암호화폐 자산을 교환합니다. 이러한 투자자는 새로 발행된 토큰을 받을 때 개발자로부터 다양한 혜택을 받을 수 있습니다. 획득한 토큰이 암호화폐 거래소에 상장되면 유동성 증가로 인해 가치가 급등할 수 있어 ICO는 특히 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.









ICO에 참여하기 위한 투자 문턱은 낮지만, 모든 투자자가 가능한 한 많은 정보를 수집하고 현명한 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 투자 자본을 모으고 사라지는 것이 유일한 목적인 사기성 ICO로부터 자신을 보호하기 위해 실사를 수행하십시오. 토큰 발행자가 제공한 정보 외에도 투자자는 ICO의 신뢰성을 평가하기 위해 다양한 플랫폼(트위터, 텔레그램 등)에서 자체 조사를 수행해야 합니다.









정확한 ICO 참여 방법은 프로젝트에 따라 다르지만 일반적으로 다음과 같습니다.





①발행자가 인터넷에 게시한 토큰 정보(백서 등)를 확인하고 독립적인 출처에서 정보를 수집한 후 ICO가 유효하고 투자할 가치가 있는지 판단합니다.





②ICO에 참여하기 위해 필요한 암호화폐 금액을 확보합니다.





③발행자의 설명에 따라 암호화폐를 발행자에게 이체합니다.





④ICO를 위해 이체된 금액에 해당하는 토큰을 받습니다.





⑤이후 획득한 토큰이 암호화폐 거래소에 상장되면 거래소에서도 해당 토큰을 사고 팔 수 있습니다.









IPO는 종종 ICO와 비교됩니다. IPO는 기업공개(Initial Public Offering)의 약자로 기업이 자금을 조달하기 위해 처음으로 증권거래소를 통해 주식을 공매하는 것을 의미합니다. ICO에서 토큰 발행자는 토큰 판매를 통해 자금을 조달합니다. 반대로 기업은 IPO에서 주식 매각을 통해 자금을 조달합니다.





언뜻 비슷해 보일 수 있지만 ICO와 IPO에 참여하는 투자자의 권리에는 상당한 차이가 있습니다. IPO에서 주식을 취득한 투자자는 의결권을 얻어 보유한 주식 수에 따라 회사의 의사 결정 과정에 참여할 수 있습니다. ICO에서 투자자는 일반적으로 획득한 토큰으로 특정 회사의 의사 결정에 참여할 수 있는 능력이 없습니다. 일반적으로 투자자는 이러한 토큰을 사용하여 토큰 발행자가 제공하는 서비스 또는 제품에 액세스할 수 있습니다.





또한 IPO 수행 절차는 규제 기관과 증권 거래소에서 결정합니다. 반면에 ICO는 규제가 적고 대신 다른 국가의 정책이 적용됩니다. 결과적으로 IPO와 관련된 비용은 종종 ICO보다 훨씬 높습니다.









오늘날 토큰 기반 자금 조달 방법은 ICO에만 국한되지 않습니다. IEO와 IDO도 있습니다.





IEO는 Initial Exchange Offering의 약자로 특정 암호화폐 거래소를 통한 토큰 발행을 말하며 일반적으로 거래소의 검토 프로세스를 따릅니다. 사용자는 이미 사용 중인 거래소에서 새로운 토큰을 얻을 수 있습니다.





또 다른 방식은 중앙화 거래소(CEX) 대신 탈중앙화 거래소(DEX)를 활용하는 IDO입니다. IDO는 암호화폐 탈중앙화 거래소 공개(Initial DEX Offering)의 약자로, IDO에서 판매되는 토큰이 처음부터 탈중앙화 거래소(DEX)에 상장되어 투자자가 즉시 매수 및 매도할 수 있도록 합니다.



