ICO의 기초 원리

2025년 7월 16일
ICO는 Initial Coin Offering의 약자입니다. 이는 암호화폐 개발자가 자금을 조달하고 투자자에게 새로운 토큰을 배포하는 방법 중 하나입니다. 이 기사는 ICO에 대한 초보자 가이드입니다.

1.ICO란?


암호화폐 기업과 개인은 ICO(Initial Coin Offerings)를 사용하여 자금을 모으고, 새로운 토큰을 발행하고, 투자자와 암호화폐 자산을 교환합니다. 이러한 투자자는 새로 발행된 토큰을 받을 때 개발자로부터 다양한 혜택을 받을 수 있습니다. 획득한 토큰이 암호화폐 거래소에 상장되면 유동성 증가로 인해 가치가 급등할 수 있어 ICO는 특히 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.

2.사기 주의


ICO에 참여하기 위한 투자 문턱은 낮지만, 모든 투자자가 가능한 한 많은 정보를 수집하고 현명한 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 투자 자본을 모으고 사라지는 것이 유일한 목적인 사기성 ICO로부터 자신을 보호하기 위해 실사를 수행하십시오. 토큰 발행자가 제공한 정보 외에도 투자자는 ICO의 신뢰성을 평가하기 위해 다양한 플랫폼(트위터, 텔레그램 등)에서 자체 조사를 수행해야 합니다.

3.ICO에 참여하는 방법


정확한 ICO 참여 방법은 프로젝트에 따라 다르지만 일반적으로 다음과 같습니다.


①발행자가 인터넷에 게시한 토큰 정보(백서 등)를 확인하고 독립적인 출처에서 정보를 수집한 후 ICO가 유효하고 투자할 가치가 있는지 판단합니다.


②ICO에 참여하기 위해 필요한 암호화폐 금액을 확보합니다.


③발행자의 설명에 따라 암호화폐를 발행자에게 이체합니다.


④ICO를 위해 이체된 금액에 해당하는 토큰을 받습니다.


⑤이후 획득한 토큰이 암호화폐 거래소에 상장되면 거래소에서도 해당 토큰을 사고 팔 수 있습니다.

4.ICO와 IPO의 차이점


IPO는 종종 ICO와 비교됩니다. IPO는 기업공개(Initial Public Offering)의 약자로 기업이 자금을 조달하기 위해 처음으로 증권거래소를 통해 주식을 공매하는 것을 의미합니다. ICO에서 토큰 발행자는 토큰 판매를 통해 자금을 조달합니다. 반대로 기업은 IPO에서 주식 매각을 통해 자금을 조달합니다.


언뜻 비슷해 보일 수 있지만 ICO와 IPO에 참여하는 투자자의 권리에는 상당한 차이가 있습니다. IPO에서 주식을 취득한 투자자는 의결권을 얻어 보유한 주식 수에 따라 회사의 의사 결정 과정에 참여할 수 있습니다. ICO에서 투자자는 일반적으로 획득한 토큰으로 특정 회사의 의사 결정에 참여할 수 있는 능력이 없습니다. 일반적으로 투자자는 이러한 토큰을 사용하여 토큰 발행자가 제공하는 서비스 또는 제품에 액세스할 수 있습니다.


또한 IPO 수행 절차는 규제 기관과 증권 거래소에서 결정합니다. 반면에 ICO는 규제가 적고 대신 다른 국가의 정책이 적용됩니다. 결과적으로 IPO와 관련된 비용은 종종 ICO보다 훨씬 높습니다.

5.IDO 및 IEO


오늘날 토큰 기반 자금 조달 방법은 ICO에만 국한되지 않습니다. IEO와 IDO도 있습니다.


IEO는 Initial Exchange Offering의 약자로 특정 암호화폐 거래소를 통한 토큰 발행을 말하며 일반적으로 거래소의 검토 프로세스를 따릅니다. 사용자는 이미 사용 중인 거래소에서 새로운 토큰을 얻을 수 있습니다.


또 다른 방식은 중앙화 거래소(CEX) 대신 탈중앙화 거래소(DEX)를 활용하는 IDO입니다. IDO는 암호화폐 탈중앙화 거래소 공개(Initial DEX Offering)의 약자로, IDO에서 판매되는 토큰이 처음부터 탈중앙화 거래소(DEX)에 상장되어 투자자가 즉시 매수 및 매도할 수 있도록 합니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도

지정가 주문 쉽게 하기: 더 효율적으로 거래하는 방법

지정가 주문 쉽게 하기: 더 효율적으로 거래하는 방법

암호화폐 시장에서 지정가 주문은 투자자가 거래 실행 가격을 정밀하게 통제할 수 있도록 하는 핵심 거래 메커니즘입니다.1. 지정가 주문이란?1.1 정의지정가 주문은 트레이더가 원하는 주문 가격을 지정할 수 있게 합니다. 주문은 지정된 가격 또는 더 유리한 가격에 체결됩니다.지정가 주문이 제출되면, 현재 호가창에 지정된 가격에 일치하는 주문이 이미 존재할 경우

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.1. 카피 트레이딩의 특징자동화: 투자자가 팔로우할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.투명성:

현물 거래 이해

현물 거래 이해

암호화폐 거래는 일반적으로 현물 거래와 선물 거래의 두 가지 범주로 나뉩니다.현물 거래는 시장에서 디지털 자산을 사고파는 행위로, 두 개의 암호화폐를 교환하고 그 결과로 자산을 소유하는 것을 말합니다. 현물 거래의 가격은 일반적으로 실시간 시장가이며, 거래자는 지정된 만기일 없이 언제든지 거래를 체결할 수 있습니다.MEXC에서 현물 거래하는 방법이 글에서는

