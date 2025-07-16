테더의 10년 이정표: 앵커로서 USDT, 1,000억 달러 시가총액 구축





암호화폐 시장이 지속적으로 발전함에 따라 스테이블코인의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다. 세계 최초의 미국 달러 연동 스테이블코인인 테더(Tether)는 출시 이후 10년이 지났습니다. 오늘날 테더는 시가총액이 1,200억 달러에 육박하고 전 세계 사용자 수가 3억 5,000만 명이 넘는 등 암호화폐 산업 발전에 큰 영향을 미치고 있습니다.









2014년, 테더는 미국 달러에 고정된 최초의 스테이블코인인 USDT를 출시했습니다. 스테이블코인의 등장은 기존 암호화폐 시장의 극심한 가격 변동성 문제를 효과적으로 해결하여 투자자에게 신뢰할 수 있는 가치 저장 수단을 제공하고 시장 안정성을 강화했습니다.





USDT는 출시 이후 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 2021년 8월, 스테이블코인 부문의 시가총액은 처음으로 1,000억 달러를 돌파했으며, USDT는 650억 달러 이상의 시장 가치로 1위를 차지했습니다. IntoTheBlock의 최신 데이터에 따르면, USDT의 총 시가총액은 현재 1,260억 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다. 시장 점유율과 시가총액 측면에서 USDT는 스테이블코인 부문에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.









또한 USDT의 활성 사용자 기반도 계속 확장되고 있습니다. 지난 12개월 동안 신규 사용자 수는 24% 증가했습니다. 이 성장률은 이전 12개월 동안의 50% 증가에 비해서는 둔화되었지만 여전히 상승 추세를 유지하고 있습니다. 테더의 공식 공시에 따르면 현재 전 세계적으로 3억 5천만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다.





스테이블코인 USDT로 시작한 테더는 이제 고유한 전략적 비전을 바탕으로 암호화폐 산업을 넘어선 확장에 나서고 있습니다. 스테이블코인 발행업체로 출발한 테더는 종합 디지털 금융 서비스 제공업체로 발전하여 다양한 분야에 진출하고 있습니다. 테더가 내딛는 각 단계는 도전과 기회로 가득 차 있습니다.





다양한 스테이블코인 포트폴리오

USDT의 성공 이후, 테더는 다양한 시장과 사용자의 요구를 충족하기 위해 다양한 스테이블코인 제품군을 개발하기 시작했습니다. 유로, 중국 위안화, 멕시코 페소 등 주요 통화에 연동된 스테이블코인부터 금과 연동된 상품 개발, 아랍에미리트 디르함 연동 스테이블코인 출시 계획까지, 테더는 전략적으로 각 단계마다 시장 수요를 파악해 왔습니다. 이러한 상품의 연이은 출시로 테더의 스테이블코인 생태계가 크게 풍성해졌을 뿐만 아니라 경쟁이 치열한 암호화폐 시장에서 더욱 강력한 입지를 확보할 수 있었습니다.





새로운 분야 진출과 다양한 투자 확대

2023년에 테더는 엘살바도르의 지열 비트코인 채굴 사업에 참여하여 10억 달러를 투자함으로써 암호화폐 채굴 부문에서 상당한 진전을 이루었습니다. 또한, 테더는 우루과이에 비트코인 채굴 시설을 설립했습니다.





또한, 테더의 CEO Paolo Ardoino는 인터뷰에서 테더가 충분한 자금을 확보하고 있으며 마이크로소프트, 구글, 아마존과 같은 거대 기술 기업에 도전할 계획으로 인공 지능을 포함한 여러 새로운 분야에 적극적으로 진출하고 있다고 밝혔습니다. 인공 지능 분야에서 테더는 이미 상당한 진전을 이루었습니다. 신경 임플란트 기술 스타트업인 Blackrock Neurotech의 지분을 인수하고 데이터 센터 운영사인 Northern Data Group에 투자했습니다. 또한, 테더의 투자 포트폴리오는 다른 분야로 확장되고 있습니다. 예를 들어, 라틴 아메리카의 거대 농업 기업인 Adecoagro에 1억 달러를 투자했으며 교육 프로그램과 같은 분야로도 사업을 확장하고 있습니다.





데이터에 따르면 테더는 970억 달러가 넘는 미국 국채를 보유하고 있으며, 이는 사상 최고치를 기록했습니다.





규정 준수 개발

규정 준수 개발은 암호화폐 업계에서 항상 중요한 주제였으며, 특히 테더에 추가적인 요건을 부과하는 Lummis-Gillibrand 결제 스테이블코인 법안과 MiCA 법안이 도입되면서 더욱 중요해졌습니다. 테더는 규정 준수 프레임워크를 지속적으로 강화하여 이러한 변화에 적극적으로 대응해 왔습니다. 이전에는 규제 조사가 강화됨에 따라 로비 활동을 강화했으며, 올해 8월에는 규정 준수와 같은 주요 영역의 역량을 강화하기 위해 내년에 인력을 두 배로 늘릴 계획이라고 발표했습니다.





10년 동안 도전과 기회를 탐색한 끝에 테더는 다각화된 금융 대기업으로 변모했습니다. 테더의 2분기 감사 보고서에 따르면, 테더 홀딩스(Tether Holdings)는 2024년 상반기에 52억 달러의 순이익을 달성하며 역사적인 기록을 세웠습니다. 특히, 2분기 순영업 이익은 13억 달러로 역대 최고 분기 이익을 기록했습니다.





