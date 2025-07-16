Term Finance는 이더리움 블록체인을 기반으로 한 고정금리 대출 프로토콜로, 예정된 경매 메커니즘을 통해 투명하고 안전하며 효율적인 고정금리 대출 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 1.프로젝트 배경 전통적인 탈중앙화 금융(DeFi) 대출 플랫폼인 Maker, Compound, Aave는 주로 시장의 수요와 공급에 따라 변동하는 이자율 모델을 채택하Term Finance는 이더리움 블록체인을 기반으로 한 고정금리 대출 프로토콜로, 예정된 경매 메커니즘을 통해 투명하고 안전하며 효율적인 고정금리 대출 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 1.프로젝트 배경 전통적인 탈중앙화 금융(DeFi) 대출 플랫폼인 Maker, Compound, Aave는 주로 시장의 수요와 공급에 따라 변동하는 이자율 모델을 채택하
Term Finance (TERM): DeFi 고정금리 대출 방식을 혁신하는 고정 기간 경매 메커니즘

2025년 7월 16일MEXC
Term Finance는 이더리움 블록체인을 기반으로 한 고정금리 대출 프로토콜로, 예정된 경매 메커니즘을 통해 투명하고 안전하며 효율적인 고정금리 대출 서비스를 제공하도록 설계되었습니다.

1.프로젝트 배경


전통적인 탈중앙화 금융(DeFi) 대출 플랫폼인 Maker, Compound, Aave는 주로 시장의 수요와 공급에 따라 변동하는 이자율 모델을 채택하고 있습니다. 이와 같은 변동성은 대출 비용에 대한 불확실성을 초래하여 사용자에게 금융 계획을 어렵게 만들 수 있습니다. 이에 따라 고정금리 대출 프로토콜이 증가하였으며, 그 중 Term Finance가 주요한 예시로 떠오르고 있습니다.

2.프로젝트 개요


Term Finance는 독특한 경매 모델을 활용하여 고정금리 및 고정기간 대출을 대규모로 지원하는 비수탁형 확장 가능한 고정금리 대출 프로토콜입니다. 사용자는 수수료, 슬리피지, 수탁 또는 신뢰에 대한 타협 없이 고정된 이자 비용으로 유동성에 접근할 수 있습니다.



기존의 DeFi 대출 프로토콜과 마찬가지로, Term Finance는 담보를 온체인 비수탁 스마트 컨트랙트에 저장합니다. 자산은 실시간으로 확인 가능하며, 상대방 위험에 노출되지 않습니다. Term Finance가 다른 DeFi 대출 플랫폼과 차별화되는 점은 대출자와 차용자 간의 거래에 대해 고정 금리를 결정하는 혁신적인 온체인 예정 경매(또는 이중 경매) 방식을 사용한다는 것입니다. 대출자는 대출 제안을 제출하고, 차용자는 대출을 받기 위한 입찰을 합니다. 경매 종료 시, 프로토콜은 시장 균형 금리를 결정합니다. 경매 금리에 해당하거나 그 이상으로 입찰한 차용자에게 대출이 이루어지며, 경매 금리에 해당하거나 그 이하로 입찰한 대출자에게는 그 금리로 대출이 이루어집니다. 예정된 경매가 하나의 시장 균형 금리에서 결제되기 때문에, Term Finance는 전통적인 DeFi 대출 프로토콜에서 흔히 볼 수 있는 넓은 금리 차이를 피할 수 있습니다.

3.주요 기능


  • 고정 금리 및 조건: Term Finance는 예정된 경매를 통해 대출 금리를 설정하여, 대출자와 차용자가 고정된 기간 동안 예측 가능한 금리를 제공받을 수 있도록 합니다. 이를 통해 변동 금리에 따른 불확실성을 제거합니다.
  • 예정된 경매 메커니즘: Term Finance의 경매 과정은 세 가지 단계로 구성됩니다: 공지일, 경매 창구, 공개 기간. 경매 시작 1주일 전에 담보 유형, 대출 자산, 기타 경매 매개변수 등의 세부 사항이 발표됩니다. 경매 창구 동안 차용자와 대출자는 해시 알고리즘을 사용하여 암호화된 입찰을 제출하여 금리 결정을 위한 비밀 입찰을 진행합니다. 공개 단계에서는 모든 입찰이 온체인에 공개되고, 최종 결제 금리는 온체인 알고리즘에 의해 결정됩니다. 이 알고리즘은 공급과 수요 사이의 균형점을 찾아 총 대출 금액을 극대화하도록 설계되었습니다.
  • 3자간 레포(Tri-Party Repurchase) 모델: 차용자는 대출을 받기 전에 충분한 담보를 제공해야 합니다. 이 담보는 스마트 컨트랙트에 의해 관리되며 대출 기간 동안 잠금 상태로 유지되어 차용자가 책임을 지도록 보장합니다.

4.운영 메커니즘


  • 차용 과정: 차용자는 원하는 금액, 대출 기간, 최대 수용 가능한 금리를 명시하여 대출 요청을 제출합니다. 유동성 제공자는 대출 가능한 금액과 최소 수용 가능한 금리를 포함한 제안을 제출합니다. 경매 종료 시, 시스템은 시장 균형 금리를 결정하고 차용자와 대출자를 매칭합니다. 차용자는 충분한 담보를 제공해야 하며, 담보는 스마트 컨트랙트에 의해 관리됩니다. 대출은 대출 기간 종료 시 상환되어야 하며, 상환되지 않으면 담보가 청산됩니다.
  • 대출 과정: 대출자는 자금을 입금하고 최소 수용 가능한 금리를 명시합니다. 경매 중, 그들의 자금은 적격 차용자와 매칭됩니다. 대출이 성공적으로 매칭되면, 대출자는 만기 시 원금과 이자를 모두 받게 됩니다.
  • 청산 메커니즘: 차용자가 대출 만기 시 상환하지 않으면, 스마트 컨트랙트는 자동으로 청산을 시작합니다. 차용자의 담보는 대출자가 입은 손실을 보상하기 위해 청산됩니다. 청산 과정은 투명하게 이루어지며, 사전에 정의된 규칙에 따라 진행됩니다.

5.MEXC에서 구매하는 방법


MEXC는 전 세계적으로 인정받는 암호화폐 거래 플랫폼으로, 다양한 거래 페어와 효율적인 거래 경험, 고품질 서비스를 제공하며 투자자들의 신뢰와 지지를 얻고 있습니다. MEXC에서는 TERM 토큰을 안전하고 원활한 거래 환경에서 편리하게 거래할 수 있습니다.

MEXC 앱에서 *URLS-TERM_USDT* 를 거래하는 방법은 다음과 같습니다:

1단계: MEXC 앱에 로그인 후, 거래를 탭합니다.
2단계: 현물 거래를 선택한 후, 거래 페어 섹션에서 TERM/USDT를 검색합니다.
3단계: TERM 매수를 탭합니다.

Term Finance는 혁신적인 고정 금리 대출 모델을 통해 멀티 체인 배포, 모듈식 설계, 효율적인 청산 엔진 및 리스크 격리 메커니즘을 활용하여 안전하고 효율적이며 사용자 친화적인 거래 경험을 제공하며, 이를 통해 DeFi에 더 안정적인 금융 도구를 제공합니다. DeFi 시장이 계속해서 발전함에 따라, Term Finance는 고정 금리 대출을 위한 주요 플랫폼 중 하나로 자리잡을 준비가 되어 있으며, 사용자들에게 신뢰할 수 있고 효율적인 대출 및 차용 서비스를 제공합니다.

면책조항: 이 자료는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 등과 관련된 조언을 제공하지 않으며, 어떤 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 권유도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며, 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자에 따르는 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정은 사용자 본인의 책임이며, 이 플랫폼과는 관계가 없습니다.


