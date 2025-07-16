TEN은 이더리움 생태계의 획기적인 암호화 레이어 2 솔루션으로, 하드웨어 등급 암호화를 통해 블록체인 프라이버시와 확장성을 재구성하도록 설계되었습니다. HTTPS 프로토콜이 Web2 보안에 혁명을 일으킨 것처럼, TEN은 이더리움 메인넷의 보안 보장을 계승하면서 거래 데이터, 스마트 콘트랙트 상태, 실행 프로세스의 엔드투엔드 암호화를 제공하는 차세대 WeTEN은 이더리움 생태계의 획기적인 암호화 레이어 2 솔루션으로, 하드웨어 등급 암호화를 통해 블록체인 프라이버시와 확장성을 재구성하도록 설계되었습니다. HTTPS 프로토콜이 Web2 보안에 혁명을 일으킨 것처럼, TEN은 이더리움 메인넷의 보안 보장을 계승하면서 거래 데이터, 스마트 콘트랙트 상태, 실행 프로세스의 엔드투엔드 암호화를 제공하는 차세대 We
튜토리얼/인기 토큰 영역/프로젝트 소개/TEN: 이더리움 프...인 레이어 2 솔루션

TEN: 이더리움 프라이버시 및 확장성을 위한 혁신적인 레이어 2 솔루션

초급
2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#업계 최신 소식
엔에프티
NFT$0.0000004297-0.73%
에이브
AAVE$273.76-3.73%
ZKsync
ZK$0.05503-2.96%
DeFi
DEFI$0.001689-5.11%

TEN은 이더리움 생태계의 획기적인 암호화 레이어 2 솔루션으로, 하드웨어 등급 암호화를 통해 블록체인 프라이버시와 확장성을 재구성하도록 설계되었습니다. HTTPS 프로토콜이 Web2 보안에 혁명을 일으킨 것처럼, TEN은 이더리움 메인넷의 보안 보장을 계승하면서 거래 데이터, 스마트 콘트랙트 상태, 실행 프로세스의 엔드투엔드 암호화를 제공하는 차세대 Web3 인프라를 구축하고 있습니다. 이러한 혁신은 트랜잭션 속도를 10배 이상 향상시키고 가스비를 90%까지 절감하여 탈중앙화 애플리케이션(dApp)의 대량 채택을 위한 탄탄한 기반을 마련합니다.

1. TEN의 주요 기능은 무엇인가요?


1.1 하드웨어급 암호화: 최고의 프라이버시 보호막


TEN은 블록체인 아키텍처에 신뢰 실행 환경(TEE) 기술을 고유하게 통합하여 칩 수준의 암호화를 제공합니다:

1) 엔드엔드 암호화 트랜잭션: 거래 시작부터 온체인 확인까지 모든 데이터가 암호화되어 오직 권한 있는 당사자만 열람할 수 있습니다.
2) 비공개 스마트 컨트랙트 실행: 컨트랙트 코드와 상태는 TEE 내에서 처리되므로 노드가 비즈니스 로직이나 민감한 매개변수를 볼 수 없습니다.
3) 양자 내성: 최첨단 암호화 알고리즘을 통합하여 미래의 양자 컴퓨팅 위협으로부터 보호합니다.

1.2 레이어 2 확장성: 보안을 희생하지 않는 성능 구현


탈중앙화 롤업 프로토콜인 TEN은 몇 가지 기술 혁신을 통해 수백만 TPS를 달성합니다:

1) MEV 방지: 고유의 ‘공정 정렬(fair ordering)’ 알고리즘을 통해 채굴자 추출 가치(MEV)를 제거하고 거래의 공정성을 보장합니다.
2) 신뢰 없는 무작위성: TEE 기반 VRF(검증 가능한 난수 함수)를 통해 조작 불가능한 온체인 무작위 값을 생성하여 NFT 발행, 게임 등에 이상적입니다.
3) 고속 브리징: 이더리움과 TEN 간의 크로스체인 자산 전송 속도는 기존 낙관적 롤업(Optimistic Rollup) 대비 5배 빠릅니다.

1.3 원활한 사용자 경험: 개인정보 보호와 편의성의 균형


1) Web2 레벨 상호작용: 사용자는 플러그인을 설치하지 않고도 암호화된 dApp에 액세스할 수 있으며, 개인정보 보호는 프론트엔드에서 완전히 투명하게 이루어집니다.
2) 개발자 친화: EVM과 완벽하게 호환되며 솔리디티 스마트 컨트랙트의 원클릭 마이그레이션을 지원하여 온보딩 시간과 학습 곡선을 획기적으로 단축합니다.

2. TEN 토큰노믹스

TEN은 네트워크의 기본 유틸리티 토큰으로 거버넌스, 스테이킹, 생태계 운영, 초기 단계 인센티브를 지원합니다:

1) 네트워크 거버넌스: 토큰 보유자는 프로토콜 업그레이드, 기술 로드맵, 생태계 기금 배분에 대한 투표에 참여할 수 있습니다.
2) 스테이킹 인센티브: 검증인은 블록 생성 권한을 얻기 위해 TEN 토큰을 스테이킹해야 하며, 스테이커는 거래 수수료 수익을 공유합니다.
3) 생태계 연료: 개인 거래 및 체인 간 전송과 같은 모든 온체인 작업은 가스로서 TEN 토큰을 소비합니다.
4) 유동성 채굴: 얼리 어답터는 유동성을 제공하거나 테스트넷 프로그램에 참여하면 TEN 토큰으로 보상을 받습니다.

3. 팀 개요


TEN은 블록체인 보안과 암호화에 대한 깊은 전문성을 갖춘 세계적인 수준의 팀에 의해 개발되었습니다. 핵심 팀은 엔터프라이즈 블록체인과 선도적인 Web3 프로젝트의 인재들이 모였습니다:

기술 위원회: 전 R3 Corda 아키텍트가 이끄는 이 팀은 엔터프라이즈급 블록체인 플랫폼을 구축한 경험이 있는 베테랑들로 구성되어 있으며, TEE와 영지식 증명에 중점을 두고 있습니다.
암호화 전문가: 프로토콜 설계는 암호화 시스템 분야에서 다수의 국제 특허를 보유한 이스라엘 테크니온 공과대학의 연구원이 주도하고 있습니다.
생태계 및 운영: 팀원들은 이전에 ConsenSys 및 Aave와 같은 주요 프로젝트에서 개발자 관계, 생태계 성장 및 규제 준수 프레임워크에 대한 전문 지식을 갖춘 바 있습니다.

4. 향후 전망


4.1 기술 로드맵


2024년 3분기: zkBridge가 통합된 메인넷 출시. zkSync, StarkNet 및 기타 zk 기반 네트워크와의 크로스체인 상호운용성 지원.
2025년 1분기: 익명 대출 및 파생상품 거래를 지원하는 프라이버시 보호 DeFi 프로토콜 템플릿 공개.
2025년 4분기: 엔터프라이즈급 TEE 노드 솔루션 출시, 의료 및 공급망 관리와 같은 민감도가 높은 산업으로 사용 사례 확대.

4.2 생태계 확장 전략


개발자 지원 프로그램: 프라이버시 중심 dApp 개발을 지원하기 위한 1억 달러 규모의 인센티브 펀드 운영
규제 협력: EU 및 싱가포르 규제 기관과 협력하여 온체인 데이터 프라이버시 준수 기준을 공동 연구
하드웨어 얼라이언스: Intel, AMD 등 제조업체와 파트너십을 맺어 TEE 하드웨어 통합을 최적화하고 노드 운영의 진입 장벽을 낮춤


면책 조항: 이 자료에서 제공하는 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하도록 추천하는 역할을 하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

비트코인이 가장 안전하고 탈중앙화된 블록체인 네트워크로 자리 잡으면서 확장성과 프로그래밍 가능성의 한계가 점점 더 분명해지고 있습니다. 비트코인 메인넷은 보안과 탈중앙화에 대한 업계의 기준을 제시하지만, 이러한 강점은 거래 처리량과 비용 효율성을 희생시키며 느린 확인 시간과 높은 수수료로 이어집니다. 비트코인은 기본적으로 스마트 컨트랙트를 지원하지 않기 때

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

블록체인과 AI 기술의 융합이 가속화되는 가운데, Codatta는 Web3의 핵심 과제 중 하나인 고품질 데이터 인프라의 구축, 관리, 그리고 수익화 문제를 해결하는 혁신적인 탈중앙형 데이터 프로토콜로 주목받고 있습니다. AI가 방대하고 신뢰할 수 있으며 검증 가능한 데이터를 점점 더 필요로 하게 되면서, Codatta는 데이터 생성자와 AI 개발자 간의

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

아직 LABUBU를 소유하고 있지 않더라도 이 글로벌 문화 현상에 대해 들어보셨을 가능성이 높습니다.1. LABUBU란 무엇인가요?벨기에계 중국인 아티스트 카싱 룽(Kasing Lung)이 2015년부터 제작한 '몬스터' 시리즈의 주인공인 Labubu,는 특유의 '귀엽지만 사나운' 모습으로 전 세계 팬들을 단숨에 사로잡았습니다. 2019년에는 블라인드 박스

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

2025년에 접어들며 Pi Network는 기회와 도전의 중요한 기로에 서 있습니다. 야심 찬 모바일 채굴 실험으로 시작된 이 프로젝트는 전 세계에서 가장 널리 논의되는 블록체인 프로젝트 중 하나로 성장했습니다. Pi Network는 암호화폐 채택 및 합의 메커니즘에 대한 혁신적인 접근 방식을 통해 기존 블록체인 인프라와 주류 사용자 애플리케이션 간의 격차

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요