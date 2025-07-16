TEN: 이더리움 프라이버시 및 확장성을 위한 혁신적인 레이어 2 솔루션





TEN은 이더리움 생태계의 획기적인 암호화 레이어 2 솔루션으로, 하드웨어 등급 암호화를 통해 블록체인 프라이버시와 확장성을 재구성하도록 설계되었습니다. HTTPS 프로토콜이 Web2 보안에 혁명을 일으킨 것처럼, TEN은 이더리움 메인넷의 보안 보장을 계승하면서 거래 데이터, 스마트 콘트랙트 상태, 실행 프로세스의 엔드투엔드 암호화를 제공하는 차세대 Web3 인프라를 구축하고 있습니다. 이러한 혁신은 트랜잭션 속도를 10배 이상 향상시키고 가스비를 90%까지 절감하여 탈중앙화 애플리케이션(dApp)의 대량 채택을 위한 탄탄한 기반을 마련합니다.













TEN은 블록체인 아키텍처에 신뢰 실행 환경(TEE) 기술을 고유하게 통합하여 칩 수준의 암호화를 제공합니다:





1) 엔드투엔드 암호화 트랜잭션: 거래 시작부터 온체인 확인까지 모든 데이터가 암호화되어 오직 권한 있는 당사자만 열람할 수 있습니다.

2) 비공개 스마트 컨트랙트 실행: 컨트랙트 코드와 상태는 TEE 내에서 처리되므로 노드가 비즈니스 로직이나 민감한 매개변수를 볼 수 없습니다.

3) 양자 내성: 최첨단 암호화 알고리즘을 통합하여 미래의 양자 컴퓨팅 위협으로부터 보호합니다.









탈중앙화 롤업 프로토콜인 TEN은 몇 가지 기술 혁신을 통해 수백만 TPS를 달성합니다:





1) MEV 방지: 고유의 ‘공정 정렬(fair ordering)’ 알고리즘을 통해 채굴자 추출 가치(MEV)를 제거하고 거래의 공정성을 보장합니다.

2) 신뢰 없는 무작위성: TEE 기반 VRF(검증 가능한 난수 함수)를 통해 조작 불가능한 온체인 무작위 값을 생성하여 NFT 발행, 게임 등에 이상적입니다.

3) 초고속 브리징: 이더리움과 TEN 간의 크로스체인 자산 전송 속도는 기존 낙관적 롤업(Optimistic Rollup) 대비 5배 빠릅니다.









1) Web2 레벨 상호작용: 사용자는 플러그인을 설치하지 않고도 암호화된 dApp에 액세스할 수 있으며, 개인정보 보호는 프론트엔드에서 완전히 투명하게 이루어집니다.

2) 개발자 친화성: EVM과 완벽하게 호환되며 솔리디티 스마트 컨트랙트의 원클릭 마이그레이션을 지원하여 온보딩 시간과 학습 곡선을 획기적으로 단축합니다.





TEN은 네트워크의 기본 유틸리티 토큰으로 거버넌스, 스테이킹, 생태계 운영, 초기 단계 인센티브를 지원합니다:





1) 네트워크 거버넌스: 토큰 보유자는 프로토콜 업그레이드, 기술 로드맵, 생태계 기금 배분에 대한 투표에 참여할 수 있습니다.

2) 스테이킹 인센티브: 검증인은 블록 생성 권한을 얻기 위해 TEN 토큰을 스테이킹해야 하며, 스테이커는 거래 수수료 수익을 공유합니다.

3) 생태계 연료: 개인 거래 및 체인 간 전송과 같은 모든 온체인 작업은 가스로서 TEN 토큰을 소비합니다.

4) 유동성 채굴: 얼리 어답터는 유동성을 제공하거나 테스트넷 프로그램에 참여하면 TEN 토큰으로 보상을 받습니다.









TEN은 블록체인 보안과 암호화에 대한 깊은 전문성을 갖춘 세계적인 수준의 팀에 의해 개발되었습니다. 핵심 팀은 엔터프라이즈 블록체인과 선도적인 Web3 프로젝트의 인재들이 모였습니다:





기술 위원회: 전 R3 Corda 아키텍트가 이끄는 이 팀은 엔터프라이즈급 블록체인 플랫폼을 구축한 경험이 있는 베테랑들로 구성되어 있으며, TEE와 영지식 증명에 중점을 두고 있습니다.

암호화 전문가: 프로토콜 설계는 암호화 시스템 분야에서 다수의 국제 특허를 보유한 이스라엘 테크니온 공과대학의 연구원이 주도하고 있습니다.

생태계 및 운영: 팀원들은 이전에 ConsenSys 및 Aave와 같은 주요 프로젝트에서 개발자 관계, 생태계 성장 및 규제 준수 프레임워크에 대한 전문 지식을 갖춘 바 있습니다.













2024년 3분기: zkBridge가 통합된 메인넷 출시. zkSync, StarkNet 및 기타 zk 기반 네트워크와의 크로스체인 상호운용성 지원.

2025년 1분기: 익명 대출 및 파생상품 거래를 지원하는 프라이버시 보호 DeFi 프로토콜 템플릿 공개.

2025년 4분기: 엔터프라이즈급 TEE 노드 솔루션 출시, 의료 및 공급망 관리와 같은 민감도가 높은 산업으로 사용 사례 확대.









개발자 지원 프로그램: 프라이버시 중심 dApp 개발을 지원하기 위한 1억 달러 규모의 인센티브 펀드 운영

규제 협력: EU 및 싱가포르 규제 기관과 협력하여 온체인 데이터 프라이버시 준수 기준을 공동 연구

하드웨어 얼라이언스: Intel, AMD 등 제조업체와 파트너십을 맺어 TEE 하드웨어 통합을 최적화하고 노드 운영의 진입 장벽을 낮춤









