텔레그램 창립자 체포: TON 생태계의 미래는 어떻게 될까요?

암호화폐 세계가 다시 한 번 흔들리고 있습니다.





8월 24일, 소셜 미디어 플랫폼 텔레그램의 창립자이자 CEO인 파벨 두로프(Pavel Durov)가 프랑스에서 체포되었습니다. 이 예상치 못한 사건은 텔레그램의 수억 명의 사용자들에게 충격을 주었을 뿐만 아니라 암호화폐 커뮤니티에도 파장을 불러일으켰습니다. 텔레그램이 직면한 어려움은 플랫폼 자체에 국한된 것이 아니라, 텔레그램과 밀접하게 연결된 TON 생태계가 우려의 초점이 되었습니다. TON 생태계가 정점에 도달함에 따라, 업계에서는 파벨 두로프의 체포가 “제2의 파괴적인 타격”을 가져올 것인지에 대해 우려하고 있습니다.









텔레그램은 강력한 개인정보 보호 기능을 갖춘 강력한 인스턴트 메시지 앱으로, 엔드 투 엔드(end-to-end) 암호화 메시징 기능으로 잘 알려져 있습니다. 많은 사람들이 선호하는 커뮤니케이션 도구가 되었습니다. 일상적인 커뮤니케이션, 업무 협업, 사교 활동 등, 텔레그램은 뛰어난 메시징 경험을 제공하며, 특히 암호화폐 사용자들이 선호하고 있습니다.





2024년 8월 24일 저녁, 파벨 두로프는 아제르바이잔(Azerbaijan)에 도착한 후 파리의 르 부르제(Le Bourget) 공항에서 프랑스 경찰에 체포되었습니다. 프랑스 사법 당국에 따르면, 텔레그램의 관리 부재로 인해 텔레그램 플랫폼이 자금 세탁, 마약 밀매, 아동 포르노 공유와 같은 불법 활동에 이용되고 있다고 합니다. 또한, 텔레그램이 프랑스 당국에 대한 협조를 거부한 것도 두로프가 체포된 주요 원인으로 꼽혔습니다.









8월 25일 새벽, 러시아 국가두마 부의장 블라디슬라프 다반코프(Vladislav Davankov)는 러시아 외무부에 파벨 두로프의 석방을 위한 방법을 찾아줄 것을 요청하면서 이미 외무부에 공식 요청을 했다고 밝혔습니다.





8월 26일 에마뉘엘 마크롱(Emmanuel Macron) 프랑스 대통령은 파벨 두로프의 체포가 사법 수사에 따른 것이며 정치적 동기가 아니라고 해명했습니다. 경찰 대변인은 두로프가 플랫폼의 네트워크와 금융 범죄에 협조하지 않은 혐의를 받고 있지만 구체적인 혐의는 공개되지 않았다고 언급했습니다.





8월 28일 저녁, 파리 검찰은 텔레그램의 창립자이자 CEO인 파벨 두로프가 “조직 범죄 또는 불법 수익금 세탁”을 포함한 여러 범죄 혐의로 정식 기소되었다고 발표했습니다. 파벨 두로프는 5백만 유로의 보석금을 납부하고 프랑스를 떠나는 것을 금지하는 조건으로 사법 감독 하에 석방되었습니다.









시장의 위험 회피 심리가 급증하면서, 투자자들은 텔레그램과 관련 프로젝트의 전망에 대해 매우 불확실해졌습니다. 이러한 심리가 확산되면서 관련 자산의 광범위한 매도를 직접적으로 트리거하여 시장 불안정성과 변동성을 악화시켰습니다. 룩온체인(Lookonchain)의 모니터링에 따르면, 한 TON 유동성 공급자가 TON 유동성을 모두 인출하여 평균 5.57달러에 356,545 TON(약 198만 달러)을 매도한 것으로 확인되었습니다.





8월 29일 현재 코인마켓캡(CoinMarketCap)의 데이터에 따르면 TON 토큰 가격은 5.60달러로 7일간 14.56% 하락했습니다. 현재 시가총액은 141억 9,000만 달러로, 시장의 강한 위험 회피 심리를 반영하고 있습니다.













TON은 처음에 텔레그램에서 내부적으로 만들었으나, SEC와의 법적 분쟁으로 인해 2020년 텔레그램과 결별을 하게 되었습니다. 그 이후, TON은 독립적인 개발자 팀에 의해 관리되고 있습니다. 실제로, 2021년에 TON이 재출시 되었을 때, 법적으로 텔레그램에서 분리되었습니다. 텔레그램에서 TON의 사용은 법적으로 단순한 “협력 및 사용” 관계로 정의됩니다.





지난 1년 동안, 텔레그램과 TON 블록체인 네트워크의 관계는 점점 더 긴밀해졌으며, 특히 텔레그램 플랫폼에 미니 앱과 지갑 기능을 통합하는 등 협력이 심화되고 있습니다. 이는 올해 7월에 9억 5천만 명을 돌파한 텔레그램의 사용자 기반 확대에 힘입어 더욱 강화되었습니다. 이러한 사용자들은 중동(이란, 터키 등), 인도, 동남아시아, 유럽(독일, 프랑스, 기타 중서부 유럽 국가, 우크라이나, 기타 동유럽 국가 등), 남미(아르헨티나, 브라질 등)에 광범위하게 분포되어 있습니다.





올해 TON의 게임 생태계의 폭발적인 성장은 텔레그램에서 구축한 방대한 사용자 기반에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 예를 들어, 가장 인기 있는 게임 중 하나인 “햄스터 컴뱃(Hamster Kombat)”은 3억 명이 넘는 플레이어들의 관심을 끌며, 텔레그램 사용자 활동과 TON 생태계 발전에 새로운 하이라이트가 되었습니다.









파벨 두로프의 체포는 업계에서 큰 주목을 받았으며, 많은 관찰자들은 처음에 이를 TON 생태계가 심각한 타격을 받을 수 있다는 신호로 간주했습니다. 하지만 실제 상황은 다른 방향으로 전개되었습니다.





TON 커뮤니티는 신속하게 공개 성명을 발표하여 파벨 두로프에 대한 변함없는 지지를 표명하고 커뮤니티의 운영과 미션이 이번 사건으로 인해 영향을 받지 않을 것이라고 강조했습니다. 공식 TON 트위터 계정은 2018년 텔레그램 창립자가 직접 그려서 이름을 붙인 레지스탕스 도그(Resistance Dog) 로고가 포함된 프로필 사진을 업데이트하기도 했습니다.









또한, TON 생태계 내 수많은 프로젝트들이 부정적인 영향을 받는 대신, 운영이 안정적이고 영향을 받지 않는다며 지지를 표명하고 있습니다. 이러한 지지에는 TON의 투자사인 판테라 캐피탈(Pantera Capital)뿐만 아니라 DOGS, Hamster Network, TON Society, TON Takeover, NOTCOIN, Telegram Wallet 등과 같은 활발한 TON 생태계 프로젝트들이 포함되어 있습니다.





판테라 캐피탈의 파트너인 프랭클린 비(Franklin Bi)는 “#FreePavel”이라는 해시태그를 올린 후 TON의 공식 성명을 공유했습니다.

DOGS 커뮤니티는 공식 텔레그램 채널에 글을 올렸습니다: “우리는 파벨 @Durov와 프라이버시, 그리고 지금 특히 중요한 진실을 지지합니다.”

Hamster Network 공식 계정은 일론 머스크에게 개입을 촉구했습니다: “이것은 비상 사태이지만 적어도 한 사람 X가 영향을 미칠 수 있습니다. 일론 머스크에게 언론의 자유 지지자 #FREEDUROV를 보호하기 위해 글을 올려주세요.” 머스크는 나중에 트윗으로 응답했습니다.









TON Society의 커뮤니티 성장 책임자인 빅토르(Viktor)는 “매트릭스는 진짜입니다... 이제 그들은 텔레그램과 $TON을 공격합니다, 파벨 두로프가 사람들의 프라이버시 권리를 포기하기를 거부하기 때문입니다. 프랑스는 부끄러워해야 합니다. 프랑스 국민들은 언론의 자유를 위해 싸워야 합니다. 이 어려운 시기에 파벨을 지지해 주시기 바랍니다. #FREEDUROV” 빅토르는 또한 프랑스 당국에 텔레그램 창립자 파벨 두로프를 석방할 것을 촉구하는 캠페인을 시작했습니다.

NOTCOIN의 공식 계정에는 “무죄 #freedurov”라는 문구가 적혀 있습니다.

Telegram Wallet 계정도 공식 채널에 글을 올렸습니다: “우리는 최근 @telegram 창립자 파벨 두로프에 대한 뉴스를 면밀히 주시하고 있지만, 이러한 사건은 Wallet 운영에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.”





흥미롭게도 많은 사람들이 TON 생태계에 큰 영향을 미칠 것이라고 믿었지만, DOGS는 빠르게 상승하며 화제를 불러일으키고 있습니다. 8월 28일 MEXC 시장 데이터에 따르면 DOGS는 0.001720달러까지 잠시 급등했습니다.





이러한 배경에서 TON 생태계와 광범위한 암호화폐 커뮤니티는 'FreePavel'이라는 슬로건 아래 뭉쳤고, 이 슬로건은 X에서 빠르게 주목을 받으며 막을 수 없는 힘이 되었습니다. 지지자들은 파벨 두로프를 적극적으로 공유하고 지지를 표명했습니다.





시장의 관점에서 볼 때, '커뮤니티가 주도하는 시스템'인 TON 생태계는 가격과 시가총액의 변동 외에는 별다른 영향을 받지 않았습니다. 첫째, 파벨 두로프의 체포가 많은 관심과 논의를 불러일으켰지만, 이 사건 자체가 텔레그램이나 TON의 위기로 직결되지는 않습니다. 텔레그램이 계속해서 안정적인 서비스를 제공하고 사용자들의 니즈를 충족시키는 한, 탄탄한 사용자 기반과 시장의 지원을 통해 TON 생태계를 계속 유지할 수 있습니다. 또한, TON은 텔레그램의 블록체인 프로젝트로서, 시장 수요와 기술 발전에 따라 전략적 방향을 조정할 수 있는 별도의 법인으로 운영되며, 어느 정도의 독립성을 가지고 있습니다.





하지만, 그렇다고 해서 TON이 안심할 수 있는 것은 아닙니다. 파벨 두로프의 체포는 텔레그램이 오랫동안 특정 규제 당국에 대한 협조를 거부한 것에 대한 대응으로 볼 수 있으며, 이는 더 엄격한 규제 조사로 이어질 가능성이 있습니다. 이러한 조사는 텔레그램 자체를 넘어, 밀접하게 관련된 TON 생태계로 확대될 수 있습니다. 만약 텔레그램이 실제로 연루된다면, 텔레그램의 어깨 위에 서 있는 TON 생태계도 영향을 받을 수 있습니다.





전반적으로, 텔레그램이 직면한 문제들은 TON 생태계 프로젝트에 단기적인 혼란을 야기할 가능성이 높습니다. 텔레그램에게 이번 사건은 분명 심각한 도전이지만, 반성과 재창조의 기회이기도 합니다. 규정 준수를 강화하고, 사용자 및 투자자와의 신뢰를 회복하며, 앞으로 나아가는 방법은 앞으로 텔레그램 팀에게 중요한 과제가 될 것입니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.