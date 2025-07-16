Tanssi Network: 앱체인 인프라 프로토콜 및 TANSSI 토큰 종합 개요

블록체인 산업은 단일 체인 시스템에서 특정 애플리케이션에 특화된 블록체인을 갖춘 멀티 체인 생태계로 전환되었습니다. 폴카닷(Polkadot)의 공유 보안 프레임워크를 기반으로 하는 Tanssi 는 ContainerChain 기술을 활용하여 더욱 빠르고 안전한 블록체인 배포를 지원하는 애플리케이션 체인 인프라 프로토콜입니다. 이러한 접근 방식은 범용 블록체인의 확장성 및 비용 문제를 해결하는 동시에 개발자에게 필요에 따라 인프라를 맞춤 설정할 수 있는 유연성을 제공합니다.













Tanssi ContainerChains는 고급 사용자 정의를 지원하는 모듈식 아키텍처로 유명한 Substrate 프레임워크를 사용하여 구축되었습니다. Substrate의 다재다능함은 강점이지만, 학습 곡선이 가파를 수 있습니다. Tanssi는 핵심 구성 요소가 사전 설치된 템플릿을 제공하여 블록체인 배포의 기술적 장벽을 낮춥니다.





Substrate 프레임워크의 주요 장점은 다음과 같습니다.





모듈식 아키텍처: 개발자는 특정 사용 사례와 관련된 구성 요소만 통합하여 중복성을 줄이고 성능을 향상시킬 수 있습니다. Substrate는 폴카닷 생태계에서 사용되는 강력한 모듈식 SDK로, 복잡한 블록체인 기능을 추상화하는 완전한 도구 및 라이브러리 세트를 제공하여 개발자가 혁신에 집중할 수 있도록 지원합니다.





런타임 유연성: 이 프레임워크는 하드 포크 없이 원활한 런타임 업그레이드를 지원하여 배포된 애플리케이션 체인이 지속적으로 발전하고 개선될 수 있도록 보장합니다. 거버넌스 모델, 가상 머신 또는 상태 전환과 같은 네트워크 구성 요소는 독립적으로 업데이트할 수 있으므로 엄격한 제약 없이 네트워크를 적응적으로 유지할 수 있습니다.





보안 상속: Tanssi를 통해 배포된 애플리케이션 체인은 Substrate 생태계의 검증된 보안 모델의 이점을 누리며, 각 체인이 자체 검증자 세트를 독립적으로 부트스트랩할 필요가 없습니다.









ContainerChain 프로토콜을 통해 Tanssi는 기존 파라체인 내에 캡슐화된 완전한 Substrate 런타임을 생성할 수 있도록 합니다. 이 혁신적인 접근 방식은 여러 애플리케이션 체인이 단일 파라체인 슬롯 내에 공존할 수 있도록 하여 배포 비용과 복잡성을 크게 줄입니다.





ContainerChain 아키텍처의 주요 특징은 다음과 같습니다.





리소스 효율성: 여러 애플리케이션 체인이 논리적 격리 및 사용자 정의 기능을 유지하면서 기본 인프라를 공유합니다.

간소화된 배포: 개발자는 블록체인 인프라, 검증자 네트워크 또는 합의 메커니즘의 복잡성을 관리하지 않고도 애플리케이션 로직에 집중할 수 있습니다.

공유 보안 모델: 모든 ContainerChain은 부모 파라체인의 공동 보안으로부터 이익을 얻으며, 이는 폴카닷 Relay 체인의 보안 보장으로 확장됩니다.









Tanssi와 폴카닷 생태계의 통합은 다음과 같은 몇 가지 전략적 이점을 제공합니다.





크로스 체인 통신: Tanssi는 폴카닷 생태계 내 다른 체인과의 직접 통신을 지원하여 네트워크 간 원활한 상호 운용성과 가치 전송을 가능하게 합니다.

공유 보안: 폴카닷의 지명 지분 증명(NPoS) 합의 메커니즘은 연결된 모든 파라체인과 해당 ContainerChains에 강력한 보안을 제공합니다.

업그레이드 경로: 파라체인 경매 시스템과 슬롯 갱신 메커니즘은 생태계 성장과 장기적인 지속 가능성을 위한 명확한 경로를 제공합니다.













Tanssi는 이더리움 등급의 재스테이킹으로 보호되는 공생 네트워크를 통해 빠른 온보딩을 지원하여 몇 개월이 아닌 단 몇 분 만에 구축을 완료할 수 있습니다. 이러한 빠른 속도는 다음과 같은 몇 가지 주요 혁신을 통해 가능해졌습니다.





사전 구성된 템플릿: Tanssi 공식 저장소는 개발 및 구축을 간소화하는 즉시 사용 가능한 애플리케이션 체인 템플릿을 제공합니다. 여기에는 합의 메커니즘, 트랜잭션 처리, 거버넌스 프레임워크와 같은 필수 블록체인 구성 요소가 포함됩니다.





자동화된 구성: 플랫폼은 노드 설정, 네트워크 초기화, 보안 매개변수 구성 등 블록체인 구축에 일반적으로 발생하는 복잡한 설정 절차를 자동화합니다.





통합 허브: Tanssi ContainerChain으로 온보딩되면 프로젝트는 지갑, 인덱서, RPC 엔드포인트, 탐색기 및 기타 필수 인프라 구성 요소와 함께 블록 생성, 데이터 가용성, 크로스 체인 메시징, 외부 네트워크와의 브릿징 등 모든 도구 및 서비스 제품군에 접근할 수 있습니다.









Tanssi는 오프체인 프로토콜에 의존하지 않고 개발을 간소화하는 허가 없는 자동화된 배포 작업 흐름을 제공합니다. 이러한 자동화는 주요 운영 계층에 걸쳐 적용됩니다.





블록 생성: 자동화된 블록 생성은 수동 개입이나 검증자 조정 없이 중단 없는 네트워크 운영을 보장합니다.

데이터 가용성: 내장된 솔루션을 통해 네트워크 내에서 거래 데이터에 대한 접근 및 검증이 가능합니다.

크로스 체인 메시징: 자동화된 프로토콜을 통해 서로 다른 블록체인 간의 원활한 통신이 가능해져 복잡한 멀티 체인 애플리케이션을 지원합니다.









Rust 기반의 실전 테스트를 거친 Substrate 프레임워크를 기반으로 구축된 Tanssi는 까다로운 블록체인 애플리케이션에 고성능을 제공합니다. 모듈형 아키텍처를 통해 다음을 포함한 애플리케이션 체인 컨테이너를 손쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.





런타임 모듈: 개발자는 애플리케이션에 필요한 특정 기능을 구현하기 위해 런타임 모듈을 추가, 제거 또는 수정할 수 있습니다.

합의 메커니즘: 상위 체인의 보안을 상속하는 동시에, 개별 애플리케이션 체인은 내부 거래 순서 및 검증을 위한 맞춤 합의 규칙을 정의할 수 있습니다.

경제 모델: 각 애플리케이션 체인은 더 넓은 생태계와의 상호 운용성을 유지하면서 자체적인 토큰 경제 및 수수료 구조를 설계할 수 있습니다.













게임 산업은 Tanssi 애플리케이션 체인 인프라의 가장 유망한 사용 사례 중 하나입니다. Ajuna는 Dancebox 테스트넷에 애플리케이션 체인을 구축하여 성능 및 사용자 경험 최적화에 중점을 두었습니다. 이를 통해 높은 처리량, 낮은 지연 시간, 그리고 맞춤형 게임 메커니즘에 대한 플랫폼의 적합성을 입증했습니다.





게임 애플리케이션 체인을 통해 누릴 수 있는 이점:

게임 내 아이템 및 화폐를 위한 맞춤형 자산 시스템

실시간 게임 플레이에 최적화된 전문화된 합의 메커니즘

기존 게임 인프라 및 결제 시스템과의 통합

게임 간 자산 이동성 및 상호 운용성









거래 처리량, 수수료 예측 가능성 및 규제 준수에 대한 특정 요구 사항을 충족하는 DeFi 애플리케이션은 전용 애플리케이션 체인 인프라를 통해 큰 이점을 얻을 수 있습니다. Tanssi는 DeFi 프로젝트가 다음과 같은 이점을 누릴 수 있도록 지원합니다.





맞춤형 수수료 구조 및 MEV 보호 구현

탈중앙화를 유지하면서 기존 금융 시스템과 통합

특정 금융 상품 및 위험 모델 최적화

빠른 확정성 및 지연 시간 단축을 통해 사용자 경험 향상









D.E.B.T.는 Tanssi의 Dancebox 테스트넷에 애플리케이션 체인을 구축하여 RWA 토큰화 분야의 새로운 지평을 열었으며, 이 분야에서 Tanssi의 강점을 부각했습니다. 주요 이점은 다음과 같습니다:





특정 관할권에 맞춘 규제 준수 기능

전통 금융 인프라와의 통합

자산 관리를 위한 맞춤형 거버넌스 메커니즘

향상된 개인정보 보호 및 규정 준수 보고 기능









VWBL이 Tanssi 생태계에서 계획하는 애플리케이션 체인은 NFT 암호화, 확장성 및 커뮤니티 통합을 강화하여 NFT 및 디지털 아트 활용 사례에 대한 플랫폼의 적합성을 입증하는 것을 목표로 합니다. 다음과 같은 이점이 있습니다.





디지털 자산을 위한 고급 암호화 및 개인정보 보호 기능

멀티미디어 콘텐츠를 위한 최적화된 저장 및 검색 메커니즘

맞춤형 마켓플레이스 기능 및 로열티 분배 시스템

크로스 플랫폼 호환성 및 상호 운용성













TANSSI는 Tanssi 네트워크의 기본 토큰입니다. 분산 애플리케이션 체인을 시작하기 위한 허가형 인프라 프로토콜인 Tanssi는 이더리움 기반 보안, 분산 시퀀싱, 데이터 가용성(DA), 그리고 크로스 체인 메시징을 활용합니다. TANSSI는 보안, 운영 및 거버넌스 전반에 걸쳐 핵심 기능을 지원하며 생태계의 경제적 중추 역할을 합니다.









스테이킹 및 보안: 운영자와 시퀀서를 포함한 모든 스테이커에게 배포되는 TANSSI는 Tanssi 네트워크와 애플리케이션 체인의 보안을 강화합니다. 스테이킹은 정직한 행동을 장려하고 검증인과 운영자의 이익을 네트워크 성공과 일치시킵니다. 참여자는 블록 생성 및 합의에 참여하기 위해 TANSSI를 스테이킹해야 합니다.





서비스 결제: TANSSI는 애플리케이션 체인을 배포하고, 블록을 생성 및 완료하며, 크로스 체인 메시지를 처리하는 데 필요합니다. Tanssi에서 더 많은 앱이 출시됨에 따라 지속적인 수요가 발생합니다. TANSSI의 수수료 모델은 예측 가능하고 확장 가능하도록 설계되어 개발자가 운영 비용을 정확하게 예측할 수 있습니다.





거버넌스 참여: 토큰 보유자는 거버넌스 결정 및 재무 할당에 투표할 수 있으며, 이를 통해 네트워크가 개발자, 검증인 및 사용자의 이익에 따라 발전하도록 할 수 있습니다.





운영자 및 시퀀서 인센티브: 운영자와 시퀀서는 TANSSI를 지분으로 보유하여 보상을 받고 네트워크에서 활동적인 위치를 확보함으로써 고품질 서비스를 제공하고 네트워크 안정성을 유지하기 위한 경쟁 환경을 조성합니다.













TANSSI의 총 제네시스 공급량은 10억 토큰으로, 탈중앙화를 보장하고 참여를 장려하며 장기적인 성장을 위한 자금을 지원하도록 설계되었습니다. 배분 전략은 여러 우선순위의 균형을 유지합니다.





탈중앙화: 광범위한 배포를 통해 통제의 중앙화를 방지합니다.

인센티브: 참여자는 생태계를 확보하고 기여하는 데 대한 보상을 받습니다.

성장 자금: 전략적 비축량은 장기적인 개발 및 생태계 확장을 촉진합니다.









토큰 할당은 생태계 개발을 위한 포괄적인 전략을 반영합니다.





핵심 커뮤니티 및 생태계 이니셔티브(39.7%): 기여자 에어드랍(예: 메인넷 및 LFL 보상), 유동성 인센티브, 시장 조성, R&D, 파트너십, 보조금 및 활동 기반 프로그램을 통해 지속 가능한 성장을 지원하며, 커뮤니티 및 생태계 확장에 대한 강력한 의지를 보여줍니다.





초기 서포터(24%): 초기 개발에 자금을 지원한 초기 투자자들에게 할당되며, 동일한 락업 일정으로 두 라운드에 걸쳐 분배됩니다. 초기 기여에 대한 보상을 제공하는 동시에 베스팅을 통해 시장 영향을 완화하도록 설계되었습니다.





핵심 기여자(22%): 초기 개발자 및 프로토콜 기여자에게 할당되어 장기적인 성공과의 강력한 연계성을 보장합니다.





재단 보유분(10%): 재단이 개발, 운영 및 지속 가능성에 자금을 지원하기 위해 관리하며, 재정적 안정성과 전략적 성장 이니셔티브 지원을 제공합니다.





커뮤니티 세일(2.3%): TGE 이전에 진행되는 공개 토큰 세일로, 총 발행량의 5%에 해당하며, FDV(미화 4,500만 달러)는 Moondance Labs의 최근 프라이빗 라운드 가치와 동일합니다.





초기 커뮤니티(2%): Let's Forkin' Dance 테스트넷 참여자들에게 초기 참여 및 부트스트랩 커뮤니티 성장에 대한 보상을 제공하기 위해 분배됩니다.









토큰 배포 일정은 유동성과 장기적인 안정성의 균형을 맞추도록 설계되었습니다.





커뮤니티 이니셔티브: TGE 시점에 30%가 잠금 해제되며, 나머지 70%는 3년 동안 매달 배포됩니다.





커뮤니티 세일: 가격 안정화 및 참여 확대를 위해 TGE 이후 40일 후에 완전히 잠금 해제됩니다.





초기 커뮤니티: TGE 시점에 20%가 잠금 해제되며, 나머지 80%는 시장 변동을 관리하면서 테스트넷 참여자에게 보상을 제공하기 위해 60일 동안 선형적으로 배포됩니다.





재단 리저브: TGE 시점에 30%가 잠금 해제되며, 나머지 70%는 지속적인 운영 자금 확보를 위해 3년 동안 매달 배포됩니다.





초기 서포터즈: 1년 클리프 후 40%가 잠금 해제되고, 나머지는 1년 동안 매달 배포되어 장기적인 목표 달성을 보장합니다.





핵심 기여자: 1년 클리프 후 30%가 잠금 해제되고, 나머지 70%는 2년 동안 월별로 배포하여 빌더의 장기적 헌신을 장려합니다.









TANSSI 토큰경제는 네트워크 성장과 가치 창출의 자체 강화 순환 구조를 구축하도록 설계되었습니다.





네트워크 사용량에 따른 수요 주도: 더 많은 애플리케이션 체인이 출시됨에 따라 서비스 결제 및 스테이킹 요건을 통해 TANSSI에 대한 수요가 증가합니다.





스테이킹 보상으로 참여 장려: 보유자는 스테이킹에 대한 인센티브를 받아 유통 공급량을 줄이고 네트워크 보안에 기여합니다.





거버넌스 참여: 토큰 보유자는 프로토콜의 방향과 재정 지출을 결정하여 네트워크 발전을 이해관계자의 이익에 맞춰 조정합니다.





디플레이션 메커니즘: 거래 수수료는 공공재 및 개발을 위해 프로토콜 재정으로 이전됩니다. 사용량이 증가함에 따라 디플레이션 압력이 발생할 수 있습니다.













Tanssi는 빠르게 성장하는 애플리케이션 체인 인프라 시장에서 여러 기존 업체들과 경쟁하고 있습니다.





폴카닷 파라체인: Tanssi는 폴카닷을 기반으로 구축되었지만, 파라체인 슬롯 확보의 복잡성과 비용 장벽을 해결하여 블록체인 구축의 접근성을 높였습니다.

Cosmos SDK: Cosmos는 전용 블록체인에 유사한 기능을 제공하지만, Tanssi의 ContainerChain 기술은 더욱 효율적인 리소스 사용과 공유 보안을 지원합니다.

이더리움 레이어 2 솔루션: L2는 확장성을 향상시키지만 애플리케이션 체인의 완전한 사용자 정의 기능은 부족합니다.

아발란체 서브넷: 아발란체는 유사한 기능을 제공하지만, Tanssi는 폴카닷 생태계와 통합되어 탁월한 상호 운용성과 공유 보안을 제공합니다.









Tanssi의 경쟁 우위는 다음과 같습니다.





빠른 배포: 기존 개발 주기에 비해 몇 개월이 아닌 몇 분 만에 블록체인 설정을 완료할 수 있습니다.





공유 보안 모델: 별도의 검증자 네트워크를 구축할 필요 없이 바로 엔터프라이즈급 보안을 사용할 수 있습니다.





ContainerChain 효율성: 여러 애플리케이션 체인이 완벽한 맞춤 설정을 유지하면서 인프라 비용을 공유할 수 있습니다.





포괄적인 통합: 지갑, 인덱서, RPC 엔드포인트, 크로스 체인 브릿지와 같은 핵심 블록체인 인프라에 대한 기본 접근성을 제공합니다.













Tanssi의 로드맵은 다음과 같은 몇 가지 핵심 영역에 중점을 두고 있습니다.





향상된 EVM 호환성: 더욱 광범위한 애플리케이션을 지원하고 기존 이더리움 프로젝트로부터의 마이그레이션을 간소화하기 위해 이더리움 가상 머신(EVM) 통합을 개선합니다.

크로스 체인 상호운용성: 폴카닷 생태계를 넘어 네트워크까지 연결 기능을 확장합니다.

성능 최적화: 거래 처리량, 최종 확정 시간 및 리소스 효율성을 지속적으로 개선합니다.

개발자 도구: 프레임워크, 디버깅 도구 및 테스트 환경을 개선하여 애플리케이션 체인 배포 장벽을 더욱 낮춥니다.









파트너 개발: 게임, DeFi, 엔터프라이즈 블록체인 도입 분야에서 전략적 파트너십을 구축하여 실제 사용 사례를 구축합니다.

지원 프로그램: Tanssi 인프라를 기반으로 구축된 혁신적인 프로젝트에 자금을 지원합니다.

교육 자료: 개발자 온보딩을 가속화하기 위한 포괄적인 문서, 튜토리얼, 학습 자료를 제공합니다.

커뮤니티 구축: Tanssi 생태계를 중심으로 활발한 개발자 및 사용자 커뮤니티를 유치하고 성장시키기 위한 이니셔티브를 시작합니다.









면책 조항: 본 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 자문을 구성하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 본 정보를 참고 목적으로만 제공하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.