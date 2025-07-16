MEXC Airdrop+는 사용자가 새로 상장된 프로젝트와 관련된 간단한 미션을 완료하여 무료 토큰과 선물 체험금을 받을 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. 숙련된 트레이더이든 이제 막 암호화폐를 시작한 사용자이든, Airdrop+는 보상을 받고 플랫폼에 대한 참여를 높일 수 있는 다양한 기회를 제공합니다. 이 글에서는 MEXC Airdrop+ 이벤트에 대MEXC Airdrop+는 사용자가 새로 상장된 프로젝트와 관련된 간단한 미션을 완료하여 무료 토큰과 선물 체험금을 받을 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. 숙련된 트레이더이든 이제 막 암호화폐를 시작한 사용자이든, Airdrop+는 보상을 받고 플랫폼에 대한 참여를 높일 수 있는 다양한 기회를 제공합니다. 이 글에서는 MEXC Airdrop+ 이벤트에 대
MEXC Airdrop+ 자주 묻는 질문(FAQ) 요약

초급
2025년 7월 16일
0m
MEXC Airdrop+는 사용자가 새로 상장된 프로젝트와 관련된 간단한 미션을 완료하여 무료 토큰과 선물 체험금을 받을 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. 숙련된 트레이더이든 이제 막 암호화폐를 시작한 사용자이든, Airdrop+는 보상을 받고 플랫폼에 대한 참여를 높일 수 있는 다양한 기회를 제공합니다. 이 글에서는 MEXC Airdrop+ 이벤트에 대해 자주 묻는 질문을 몇 가지 소개합니다.

1. 왜 이벤트 보상을 받지 못했나요?


다음과 같은 원인이 있을 수 있습니다:

1) 보상은 이벤트 종료 후 10일 이내에 지급됩니다. 아직 이 기간 내라면 조금만 더 기다려 주세요.
2) 이벤트 페이지에서 특정 미션에 대해 지금 참여하기를 클릭했는지 확인해 주세요.
3) 필요한 경우, 이벤트 기간 내에 KYC 인증을 완료했는지 확인해 주세요.
4) 이벤트 기간 동안 보상을 받기 위해 필요한 모든 미션(총 입금 한도, 거래량, 초대 미션 등)을 완료했는지 확인해 주세요.
5) 보안 또는 규정 준수 이유로 계정이 이벤트 참여가 일시적으로 제한되지 않았는지 확인해 주세요. 필요한 경우 고객 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
6) 보상 내역 페이지에서 보상 지급 기록을 확인할 수 있습니다.
7) 특정 Airdrop+ 이벤트에서 당첨되지 않은 경우, 이벤트 상세 페이지에서 미션 완료 상태를 확인할 수 있습니다: https://www.mexc.com/ko-KR/token-airdrop

2. 각 사용자가 받을 수 있는 Airdrop+ 보상은 몇 개인가요?


획득할 수 있는 보상의 수는 미션 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다:

신규 사용자 미션:

고급 KYC 인증을 완료한 각 사용자는 신규 사용자 보상을 한 번만 받을 수 있습니다. 참고해 주세요:
1) 이전에 신규 사용자 Airdrop+ 이벤트에 참여하여 보상을 이미 받은 적이 있는지 확인해 주세요.
2) 미션을 제때 완료했는지 확인해 주세요. 신규 사용자 미션은 선착순으로 진행됩니다.

현물 거래 챌린지:

보상의 수에는 제한이 없습니다. 거래량이 많을수록 보상도 커집니다.
참고: 거래량 계산 방법은 이벤트에 따라 다를 수 있습니다. 각 이벤트의 랜딩 페이지에서 구체적인 규칙을 확인해 주세요.

선물 거래 챌린지:

보상의 수에는 제한이 없지만, 이벤트 단계당 하나의 보상만 수령할 수 있습니다.
Airdrop 이벤트에 몇 번 참여하더라도, 각 선물 거래 챌린지 기간 동안에는 최대 하나의 보상만 받을 수 있습니다.
동일한 기간 내에 여러 이벤트 요건을 모두 충족한 경우, 가장 먼저 조건을 충족한 이벤트에서만 보상을 받을 수 있습니다.
첫 번째 보상을 받은 후에도 선물 거래량은 계속 누적되며, 동일한 이벤트 기간 동안 다른 모든 적격 Airdrop+ 이벤트에 대해 계산됩니다.
거래 수수료가 0이 아닌 선물 거래만 유효 거래량으로 계산됩니다.

초대 보상:

초대 보상의 수에는 제한이 없습니다. 그러나 각 초대자는 이벤트당 최대 20명의 신규 사용자를 초대할 수 있습니다. 인원은 제한되어 있으며 선착순으로 지급됩니다.
초대받은 사용자는 신규 사용자 미션에서 최소 한 건의 현물 또는 선물 거래 미션을 완료하고 고급 KYC 인증을 통과해야만 초대자가 해당 보상을 받을 수 있습니다.

3. Airdrop+ 하위 미션 중 수동으로 등록해야 하는 미션은 무엇인가요?


1) 신규 사용자 미션
2) 현물 거래 챌린지
3) 선물 거래 챌린지

4. 순입금이란 무엇인가요?


P2P 입금, 법정화폐 입금, 온체인 입금은 모두 유효한 입금으로 간주됩니다. 이벤트의 목적상, 계산되는 입금액은 순입금액입니다.
순입금 = 총 입금 – 총 출금

이벤트 종료 시 순입금액이 최소 기준액 미만에 해당하는 참가자는 보상 대상에서 제외됩니다. 이벤트 페이지에서 진행률 바를 통해 입금 미션의 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

5. “USDT 상당 토큰”이란 무엇인가요?


USDT 상당 가치로 표시된 토큰 보상(예: “$50,000 상당의 토큰 X”)은 이벤트 기간 동안 토큰의 일일 평균 USDT 가격을 기준으로 계산됩니다.

일일 평균 가격 = 일일 거래량(USDT) / 일일 거래량(토큰). 이벤트 기간 동안 사용되는 평균 가격은 일일 평균값을 기반으로 계산되며, 각 날은 KST 기준 01:00부터 다음 날 01:00까지의 24시간 기간으로 정의됩니다.

MEXC Airdrop+에 대해 더 자세히 알고 싶으신 분은 MEXC Airdrop+ 이벤트 종합 가이드를 참고해 주세요.

면책 조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유할 것을 권장하지도 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해한 후 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정 및 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.

