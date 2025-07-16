스테이블코인 지형의 변화: USDC 급등, USDe가 새로운 경쟁자로 부상

최근 몇 년 동안 블록체인 기술과 탈중앙 금융의 급속한 발전으로 스테이블코인은 글로벌 금융 시스템에서 점점 더 중요한 부분을 차지하게 되었습니다. Dune과 Artemis가 공동으로 발표한 2025 스테이블코인 현황 보고서에 따르면, 지난해 스테이블코인 시장은 전례 없는 성장과 함께 시장 구조에 큰 변화를 겪었습니다. 특히 USDC의 두 배로 늘어난 시장 점유율과 USDe의 급격한 상승은 스테이블코인 생태계가 더욱 다각화되고 있음을 보여줍니다.













2025년 2월 현재 스테이블코인 시장의 시가총액은 2,140억 달러, 연간 거래량은 35조 달러에 이르렀습니다. USDC USDT 가 여전히 우위를 점하고 있지만, USDC는 시가총액이 560억 달러로 두 배로 증가하며 시장에서 가장 빠르게 성장하는 스테이블코인 중 하나가 되었습니다.





USDC의 성장은 특히 EU의 MiCA와 아랍에미리트의 DIFC와 같은 프레임워크에 따른 규제 조정에 힘입은 바가 큽니다. Stripe, MoneyGram과 같은 주요 파트너가 추가되면서 특히 결제와 해외 송금 등 글로벌 사용 사례도 확대되었습니다.





이러한 모멘텀은 규정을 준수하는 스테이블코인에 대한 기관의 선호도를 반영하며, 글로벌 암호화폐 규제가 더욱 명확해지면서 USDC의 투명성과 규제 포지셔닝은 기관 사용자들에게 최고의 선택이 되고 있습니다.









USDC의 규제 준수 중심의 성공과는 달리, 새로운 탈중앙화 스테이블코인인 USDe 도 시장에서 강력한 성장 모멘텀을 보여주고 있습니다. Ethena Labs 가 출시한 USDe의 시가총액은 출시 이후 1억 4,600만 달러에서 62억 달러로 급증하여 시가총액 기준 3번째로 큰 스테이블코인으로 부상했습니다.





USDe의 성장에는 기존 금융 시스템에 의존하지 않고 상대적으로 안정적인 가치를 유지할 수 있는 독특한 수익률 기반 모델과 델타 중립 헷징 메커니즘이 크게 기여했습니다.





DeFi 생태계의 성장에 힘입어 USDe의 영향력은 계속 커지고 있습니다. 중앙화된 스테이블코인과 달리 USDe는 탈중앙화와 혁신적인 메커니즘에 더 중점을 두기 때문에 특히 DeFi 사용자에게 매력적입니다. DeFi 시장이 계속 성숙하고 확장됨에 따라 USDe는 스테이블코인 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.









USDT는 시가총액 기준으로 여전히 1,460억 달러에 달하는 가장 큰 스테이블코인이지만, 시장 점유율 감소가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다.





USDT의 성장은 부분적으로는 기관 사용자의 채택 감소로 인해 둔화되고 있으며, 더 많은 개인과 기관이 USDC와 같은 규제를 준수하는 옵션으로 이동하거나 탈중앙화 스테이블코인으로 관심을 돌리고 있습니다.





USDT의 전략도 변화하여 점차 기관 시장에서 벗어나 P2P 송금 과 글로벌 결제에 더 집중하고 있습니다. USDT는 신흥 시장, 특히 국경 간 송금과 소액 결제에서 여전히 널리 사용되고 있지만, 제도권 금융 분야에서의 점유율은 압박을 받고 있습니다. 이러한 변화는 스테이블코인 시장의 다변화와 경쟁 심화를 강조합니다.









스테이블코인 시장의 진화는 중앙화된 스테이블코인과 탈중앙화된 스테이블코인 간의 경쟁뿐만 아니라 금융 혁신과 규제 준수 간의 폭넓은 상호작용을 반영합니다.





USDC와 같은 전통적인 중앙화된 스테이블코인은 기존 금융 시스템과 밀접한 관계를 맺고 있어 규제 준수 및 국경 간 결제와 같은 영역에서 분명한 이점을 가지고 있습니다. 한편, USDS와 USDE와 같은 탈중앙화 스테이블코인은 혁신적인 메커니즘과 탈중앙화 아키텍처를 통해 사용자 기반을 늘리면서 DeFi 생태계 내에서 강력한 잠재력을 입증했습니다.





이러한 경쟁의 이면에는 블록체인 기술과 기존 금융 시장이 더욱 긴밀하게 통합되고 있습니다.





탈중앙화 금융(DeFi)이 계속 성장함에 따라 탈중앙화 스테이블코인의 시장 점유율은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 동시에 규정 준수와 규제라는 과제로 인해 중앙화된 스테이블코인은 변화하는 글로벌 규제 환경의 요구를 충족하기 위해 지속적으로 적응하고 혁신해야 하는 과제를 안고 있습니다.









스테이블코인은 암호화폐 시장의 핵심 인프라의 필수적인 부분이 되었으며, 전통 금융의 혁신을 주도하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 업계 전문가들은 대체로 스테이블코인의 미래를 낙관적으로 전망하며, 스테이블코인이 국경을 넘는 결제 솔루션을 발전시킬 뿐만 아니라 글로벌 금융 시장에 더 넓은 기회를 가져다줄 것으로 믿고 있습니다.





Dragonfly의 파트너인 Rob Hadick은 “스테이블코인은 암호화폐 시장의 생명줄이자 금융 시스템의 초전도체입니다. 특히 기존 금융이 아직 도달하지 못한 혁신의 영역에서 글로벌 시장에 새로운 기회를 열어줄 것"이라고 말했습니다.





Base의 제품 책임자인 Neodaoist는 국경 간 결제에서 스테이블코인의 분명한 장점을 강조하며 “우리는 Base가 더 많은 현지 통화 스테이블코인을 지원하여 전 세계 사용자가 익숙한 화폐를 사용해 온체인 거래를 할 수 있도록 함으로써 블록체인 기술의 광범위한 채택을 촉진할 수 있기를 바랍니다.”라고 말했습니다.





또한, Ethena Labs의 연구 책임자인 Conor Ryder는 “새로운 스테이블코인은 시장 변동성에 직면했을 때 더욱 견고해야 합니다.”라고 말했습니다. “USDe의 핵심 장점은 수익률 기반 안정성 메커니즘으로, 사용자가 신뢰할 수 있는 달러 대안에 접근할 수 있도록 보장합니다.”





Herd의 설립자이자 데이터 분석가인 Andrew Hong은 핵심은 인프라에 있다며 “스테이블코인의 유동성은 저렴한 비용, 빠른 체결, 실수요 등 기본 인프라의 품질에 따라 달라집니다. 솔라나와 같은 퍼블릭 체인에서는 유동적인 밈코인 거래 페어와 즉각적인 결제가 필요하기 때문에 스테이블코인이 필수 요소로 자리 잡았다”고 말했습니다.





스테이블코인 도입은 블록체인 전반으로 확대되고 있습니다. TRON DAO 커뮤니티의 대변인인 Sam Elfarra는 “트론은 일일 거래량이 수십억 건에 달하는 스테이블코인 거래의 선도적인 블록체인이 되었습니다. TRON에서의 USDT 채택은 전 세계적으로, 특히 결제와 저축에 점점 더 많이 사용되고 있는 신흥 시장에서 경제 활동을 촉진하고 있다”고 말했습니다.





Solana , TRON과 같은 체인의 지원이 늘어나면서 스테이블코인은 유동성과 거래 효율성이 더욱 높아져 DeFi와 기존 금융을 잇는 중요한 가교 역할을 할 것으로 기대됩니다.









스테이블코인 환경은 큰 변화를 겪고 있습니다. 시장 점유율을 두 배로 늘린 USDC부터 USDe의 급부상, USDT의 지속적인 전략적 변화에 이르기까지 스테이블코인의 진화는 글로벌 금융 시스템을 꾸준히 재편하고 있습니다. 중앙화든 탈중앙화든 스테이블코인이 글로벌 금융의 미래에서 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것이라는 점은 분명합니다.





지속적인 혁신과 규제 명확성 개선을 통해 스테이블코인은 효율적이고 안전하며 규정을 준수하는 금융 도구로서 국경 간 결제, 자산 관리 등의 발전을 주도할 것입니다. 장기적으로 스테이블코인은 암호화폐 생태계와 기존 금융 사이의 중요한 가교 역할을 하며 글로벌 경제 성장을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다.





