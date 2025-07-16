2025년 STABLE 법안: 결제 스테이블코인에 대한 미국 규제 프레임워크 수립

디지털 자산이 급속하게 발전함에 따라, 스테이블코인은 금융 시스템 내에서 점점 더 중요한 역할을 차지하고 있습니다. 법정화폐로 뒷받침되는 디지털 자산은 이제 국경 간 결제, 자금 이체, 금융 혁신에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 그러나 스테이블코인 시장의 급속한 확장은 투명성 부족, 규제 격차 등의 문제점도 드러나고 있습니다.





이러한 문제를 해결하기 위해 미 하원 디지털 자산 소위원회 위원장인 브라이언 스틸(Bryan Steil)과 금융 서비스 위원회 위원장인 프렌치 힐(French Hill)은 2025년 3월에 STABLE Act of 2025 (공식 명칭: 2025년 스테이블코인 투명성 및 책임성 강화 원장 경제법)을 공동 발의했습니다. 이 법안은 미국 내에서 스테이블코인의 발행, 유통, 감독에 관한 명확한 법적 프레임워크를 수립하는 것을 목표로 합니다. 이 글에서는 법안의 주요 조항에 대한 자세한 분석을 제공하여 독자들이 그 목적, 중요성, 잠재적인 시장 영향을 이해할 수 있도록 돕습니다.













2025년 스테이블 법안은 미국 결제 스테이블코인 시장에서 투명성, 책임성, 불법 금융 활동(자금 세탁, 테러 자금 조달 등)의 방지를 보장하는 것을 목표로 합니다. 이 법안은 엄격한 규제 체계를 도입함으로써 다음과 같은 목적을 달성하고자 합니다:

금융 안정성 보호

소비자 권익 보호

규정 준수 디지털 자산 채택 촉진

금융 시스템이 기술에 점점 더 의존하고 있다는 점을 감안할 때, 이 법안은 결제 스테이블 코인에 대한 상호 운용성과 시장 표준화를 강조하여 안정적인 성장 기반을 마련하는 데에도 중점을 두고 있습니다.









이 법안은 결제 스테이블코인에 대한 중요한 정의를 제공합니다.

결제 스테이블코인은 일반적으로 법정통화(예: 미국 달러)에 연동되어 결제 또는 정산을 위해 설계된 디지털 자산으로 정의됩니다.

결제 스테이블코인에는 고정 비율로 상환, 교환 또는 재매입할 수 있는 스테이블코인이 포함됩니다.

증권과 달리 결제 스테이블코인은 주로 투자 수단이 아닌 거래 도구로 기능하므로 증권 규제에서 제외됩니다.













2025년 스테이블 법안은 결제 스테이블코인 발행과 관련하여 엄격한 요건을 부과합니다:

연방 또는 주 정부의 인가를 받은 기관만이 스테이블코인을 발행할 수 있습니다.

적격 발행자는 다음과 같습니다: FDIC(연방예금보험공사) 보험이 적용되는 예금 기관의 자회사 연방에서 인증한 비은행 결제 스테이블코인 발행자 주 정부가 인증한 결제 스테이블코인 발행 기관











준비금 요건 : 각 스테이블코인은 현금 또는 유동성이 높은 자산(예: 단기 미국 국채, 은행 예금)으로 1:1 전액 담보되어야 합니다.

투명성 요건 : 발행자는 독립적인 공인회계법인(CPA)의 감사를 받은 월간 준비금 보고서를 공개해야 합니다. 보고서의 정확성을 보장하기 위해 CEO와 CFO가 보고서에 서명해야 합니다.

상환 메커니즘: 발행자는 상환 절차를 공개적으로 공개해야 하며, 이를 통해 보유자는 스테이블코인을 고정 환율로 법정화폐로 교환할 수 있습니다.













2025년 스테이블 법안은 통화감독청(OCC), 연방준비제도, 연방예금보험공사(FDIC)에 규제 권한을 부여합니다. 구체적으로:

은행 및 자회사 : 연방 규제의 적용을 받습니다.

신용조합 및 자회사 : NCUA의 감독을 받습니다.

비은행 결제 스테이블코인 발행자: OCC의 규제를 받습니다.









2025년 스테이블 법안은 미국 시장에서 해외 스테이블코인에 대한 규제 기준을 명시하고 있습니다:

해외 발행자는 미국 표준을 준수하고, 감사를 받아야 하며, 미국 법에 따라 운영해야 합니다.

재무부는 국제 협력을 촉진하기 위해 적격 해외 발행자 목록을 공표할 수 있습니다.









2025년 스테이블 법안 위반 시 다음과 같은 처벌을 받을 수 있습니다.

민사 처벌 : 승인되지 않은 결제 스테이블 코인 발행에 대해 하루 최대 10만 달러의 벌금이 부과될 수 있습니다.

형사 처벌 : 준비금 보고서를 위조할 경우 20년 징역형과 최대 5백만 달러의 벌금이 부과될 수 있습니다.

규제 조치: 연방 기관은 법안 위반에 대해 발행자의 라이선스를 정지하거나 취소할 수 있습니다.









2025년 스테이블 법안은 결제 스테이블코인에 대한 포괄적인 규제 프레임워크를 수립하고, 다음과 같은 추가 조항을 포함합니다.





비증권 분류 결제 스테이블코인은 증권 규제 대상에서 제외되어, 복잡한 증권법 적용을 피할 수 있습니다.

상호 운용성 요건 연방 기관은 결제 스테이블코인의 플랫폼 간 호환성을 보장하기 위한 기술 표준을 개발해야 합니다.

전환 기간 및 시행 발행자 : 제정 후 12개월 이내에 규정 준수를 시작해야 합니다. 수탁 기관 : 규제 요건을 충족하는 데 2년의 유예 기간이 주어집니다. 알고리즘 스테이블코인 금지 : 즉시 발효되며, 2년에 걸쳐 단계적으로 시행됩니다.











2025년 스테이블 법안은 결제 스테이블코인에 대한 강력한 규제 체계를 확립하여 투명성, 소비자 보호, 시장 안정성을 향상시킵니다. 법안이 진행됨에 따라 더 명확한 규칙과 운영 지침을 제공하여 미국 디지털 자산 생태계에 대한 신뢰를 강화하고 글로벌 경제 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.





