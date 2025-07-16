현물 거래 vs 선물 거래





MEXC에서 MEXC 사용자는 현물 거래를 통해 암호화폐를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 최대 500배 레버리지의 선물 거래를 통해 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 그렇다면 현물 거래와 선물 거래의 차이점은 무엇일까요? 트레이더는 각 거래 유형에서 다른 수익을 얻을 수 있지만, 이 두 가지를 구별하는 또 다른 요소는 무엇일까요? 이 글을 읽고 나면 현물 거래와 선물 거래의 기본을 이해할 수 있을 것입니다.





MEXC에서 현물 거래를 할 때 MEXC 사용자는 1 BTC 또는 1 ETH와 같은 암호화폐를 사고 팔 수 있습니다. 현물 거래를 통해 암호화폐를 구매하면 MEXC 사용자는 해당 자산을 소유하게 되며, 다른 블록체인 네트워크에 자유롭게 전송할 수 있습니다.





그러나 선물 거래 시, MEXC 사용자는 무기한 선물 을 매매합니다. 예를 들어, 1,000 cont의 BTC/USDT를 구매하는 경우, 이 자산은 블록체인 네트워크를 통해 전송할 수 없으며 전송되지도 않을 것입니다.









일반적으로 MEXC에 상장된 현물 거래 페어만 해당 선물 거래 페어를 가지고 있습니다. 그러나 모든 현물 거래 페어에 대응하는 선물 거래 페어가 있는 것은 아닙니다. 또한 모든 선물 거래 페어가 MX 토큰과 같이 500배 레버리지를 지원하는 것은 아닙니다.









MEXC에서 현물 거래의 수익 메커니즘은 단방향 시장인 T+0으로, 트레이더는 롱 포지션만 가능하고 숏 포지션은 불가능합니다. 주문이 체결된 후 즉시 매도할 수 있습니다. 반면 선물 거래의 수익 메커니즘은 양방향 시장인 T+0으로, 트레이더는 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 보유할 수 있습니다. 주문은 체결 후 즉시 매도할 수 있습니다.









현물 거래는 레버리지를 요구하거나 지원하지 않습니다. 선물 거래의 레버리지는 초기 증거금으로 반영됩니다. 선물 거래 시 트레이더는 적은 초기 증거금으로 큰 포지션 가치를 보유할 수 있어 잠재적 투자 수익률을 높일 수 있습니다.









현물 거래와 선물 거래의 투자 목표가 다르기 때문에 MEXC 사용자는 두 거래 방법 중 하나를 사용하여 수익을 추구할 때 매우 다른 거래 시나리오에 직면하게 됩니다. 현물 거래와 선물 거래가 유사한 메커니즘을 공유하는 일부 시나리오가 있을 수 있지만, 대부분의 경우 두 거래 방법의 차이점은 여전히 중요합니다. 이러한 거래 방법의 차이를 이해하기 위해 가장 간단한 것부터 가장 복잡한 것까지 개별적으로 살펴보겠습니다.













현물 거래의 경우, 현물 거래 페이지의 거래 인터페이스에서 지정가, 시장가, 지정가 스탑로스, 또는 OCO 등 네 가지 거래 방법을 선택할 수 있습니다.









선물 거래 인터페이스에서 더 다양한 주문 옵션을 찾을 수 있습니다. 다섯 가지 주문 유형 중에서 선택할 수 있습니다: 지정가 주문, 시장가 주문, 트리거 주문, 추적 손절매 주문, Post-Only 주문









참고:

현물 및 선물 거래의 특정 주문 유형에 대해 자세히 알아보려면 MEXC 아카데미를 방문하시기 바랍니다.









현물 거래는 즉시 인도를 위한 거래와 일치하므로 최신 가격은 현물 거래의 정산 가격을 나타냅니다.





선물의 정산 가격은 현물 거래와 다릅니다: MEXC는 레버리지가 높은 상품에서 불필요한 청산을 피하기 위해 독자적으로 설계된 공정 가격 표시 시스템을 채택하고 있습니다.









MEXC에서 현물 거래에는 특정 포지션 모드 설정이 없습니다. 그러나 선물 거래는 양방향 모드와 단방향 모드를포함한 더 많은 포지션 모드 옵션을 제공합니다.













마찬가지로 현물 거래는 레버리지 거래를 제공하지 않습니다. 그러나 선물 거래에서 레버리지는 일반적인 관행입니다. 여기서 MEXC는 특별히 사용자에게 두 가지 레버리지 모드 설정을 제공합니다: 단순 모드와 고급 모드입니다. 포지션 모드와 마찬가지로 MEXC 사용자는 포지션 오픈 전에 이러한 설정을 구성해야 합니다.













현물 거래의 경우, 현물 거래 페이지의 거래 인터페이스에서 지정가, 시장가, 지정가 스탑로스, 또는 OCO 등 네 가지 거래 방법을 선택할 수 있습니다.









선물 거래 인터페이스에서는 다양한 주문 옵션이 있습니다: 지정가 주문, 시장가 주문, 트리거 주문, 추적 손절매 주문, Post-Only 주문 등 5가지 주문을 선택할 수 있으며, 이 외에도 TP/SL ([TP/SL 포지션] 및 [TP/SL 배치]), 즉시 청산, 숏 청산/역방향 등 추가 기능을 사용할 수 있습니다.













트레이딩 방법을 선택할 때 고려해야 할 가장 중요한 사항은 투자 목표에 맞는지 확인하는 것입니다:

자본과 위험 선호도에 따라 위험을 회피하는 투자 태도를 취하는 MEXC 사용자에게는 현물 거래가 적합합니다. 현물 거래는 청산 위험이 없습니다. 또한 현물 시장에서는 상장 폐지나 토큰 가격 폭락이 거의 발생하지 않습니다.





특정 암호화폐(예: 비트코인)의 투자 비용이 너무 비싸고 투자 후 장기간의 일방적인 상승 추세 없이는 높은 수익을 달성하기 어렵다고 생각하는 일부 MEXC 사용자는 선물 거래를 통해 더 높은 투자 수익과 짧은 회수 기간에 대한 요구를 충족할 수 있습니다. 그러나 선물 거래에서 잘못된 판단과 사용자 실수는 위험할 수 있으며 때로는 청산으로 이어질 수 있으므로 주의해야 합니다.





위험 고지: 거래에는 위험이 수반되므로 투자에 신중을 기해야 합니다. 이 글의 내용은 투자 조언이 아닙니다. 각자의 투자 목적, 재정 상황, 위험 감수 능력에 따라 투자 결정을 내리시기 바랍니다.



