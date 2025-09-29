효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드





암호화폐 현물 거래에서 가격 분석과 전략 선택 외에도 거래 플랫폼의 시장 규칙을 이해하고 준수하는 것은 동등하게 중요합니다. MEXC 사용자에게 각 거래 페어은 고유한 가격 변동뿐만 아니라 최소 주문 금액, 최소 가격 변동폭, 최소 주문 금액, 다양한 주문 유형별 최대 미결제 주문량 등 특정 주문 규칙 세트를 가지고 있습니다. 이러한 규칙을 모르면 트레이더는 중요한 순간에 주문 실패를 겪어 시장 기회를 놓칠 수 있습니다.









MEXC에서 현물 거래를 진행할 때, 각 거래 페어는 고유한 거래 규칙을 따릅니다. 이러한 규칙은 최소 주문 금액, 최소 가격 변동폭, 최소 총 주문 금액 등 다양한 측면을 포함합니다.





각 거래 페어는 서로 다른 현물 시장(예: USDT, USDC, BTC, ETH)에 상장되므로, MEXC 사용자는 거래 중인 시장의 특정 규칙을 이해하고 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 요구 사항을 충족하지 못하는 주문은 체결되지 않을 수 있습니다.













MEXC의 주요 현물 거래 시장은 다음과 같습니다:

USDT 시장: USDT로 표시되는 거래 페어. 예를 들어, BTC/USDT 는 BTC를 USDT로 거래함을 의미합니다.

ETH 시장: ETH로 표시되는 거래 페어. 예를 들어, MX/ETH 는 MX를 ETH로 거래함을 의미합니다.

BTC 시장: BTC로 표시되는 거래 페어. 예를 들어, MX/BTC 는 MX를 BTC로 거래함을 의미합니다.

USDC 시장: USDC로 표시되는 거래 페어. 예를 들어, ETH/USDC 는 ETH를 USDC로 거래함을 의미합니다.

USDE 시장: USDE로 표시되는 거래 페어. 예를 들어, SOL/USDE 는 SOL을 USDE로 거래함을 의미합니다.

EUR 시장: EUR로 표시되는 거래 페어. 예를 들어, BTC/EUR는 BTC를 EUR로 거래함을 의미합니다.

BRL 시장: BRL로 표시되는 거래 페어. 예를 들어, BTC/BRL 은 BTC를 BRL로 거래함을 의미합니다.













최소 주문 금액은 주문을 제출할 때 필요한 최소 토큰 수량을 의미합니다.





MEXC에서는 모든 거래 페어로 암호화폐를 매수 또는 매도할 수 있습니다. 그러나 각 주문은 최소 주문 금액 요건을 충족해야 하며, 그렇지 않으면 체결되지 않습니다. 주문이 성공적으로 접수되면 시스템에 의해 매칭 및 체결됩니다.









최소 금액 변동량은 특정 거래 페어에서 주문 수량을 조정할 수 있는 최소 단위를 의미합니다. 즉, 수량 변경의 정밀도를 정의합니다. 예를 들어, 거래 페어의 최소 금액 변동이 0.01인 경우 주문 수량은 0.01의 배수로만 증가하거나 감소할 수 있습니다.









최소 가격 변동은 거래 페어의 가격이 조정될 수 있는 가장 작은 단위를 의미하며, 해당 시장의 호가 통화로 측정됩니다.





예를 들어 MX/USDT 거래 페어에서 최소 가격 변동이 0.1 USDT인 경우, MX 가격은 0.1 USDT 단위로만 변동할 수 있습니다.









최소 총 주문 금액은 현물 거래의 기본 기준을 나타냅니다. 거래 페어를 선택하고 매수 주문을 할 때, 주문은 매칭 프로세스에 진입하기 전에 해당 페어의 최소 총 금액 요건을 충족해야 합니다.





각 시장의 주문당 최소 총 주문 금액은 다음과 같습니다:

USDT 시장: 주문당 1 USDT

ETH 시장: 주문당 0.0001 ETH

BTC 시장: 주문당 0.000005 BTC

USDC 시장: 주문당 5 USDC

TUSD 시장: 주문당 5 TUSD

BUSD 시장: 주문당 5 BUSD









현재 MEXC 현물 거래는 지정가 주문, 시장가 주문, 스탑 리밋 주문, OCO 주문 등 네 가지 주문 유형을 지원합니다. 시장가 주문을 할 때 주문당 허용되는 최대 금액에 제한이 있습니다. 이 제한은 과도한 가격 변동을 방지하고 시장 안정성을 보장하기 위한 것입니다. 현물 거래 주문 유형에 대한 자세한 내용은 다양한 유형의 현물 주문 을 참조하십시오.









지정가 주문을 할 때 플랫폼은 주문당 설정 가능한 최대 수량을 정합니다. 이 제한은 거래 중 극심한 가격 변동이나 유동성 부족 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.









조건부 주문(예: 스탑 리밋 주문)도 트리거 가격이 설정되면 최대 주문 수량 제한이 적용됩니다. 이 규칙은 대규모 거래가 트리거될 때 갑작스러운 시장 충격을 방지하기 위해 마련되었습니다.









MEXC 시장 거래 규칙을 숙지하면 조건 미달로 인한 주문 실패 위험을 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 보다 정밀한 거래 전략 수립이 가능합니다.





예를 들어, 최소 가격 변동폭을 알면 매수/매도 가격을 효과적으로 설정할 수 있으며, 최소 주문 금액을 이해하면 주문량 부족으로 인한 기회 손실을 방지할 수 있습니다.





또한 대량 또는 고빈도 거래의 경우 사전에 주문 수량 제한을 인지하면 주문 실행을 최적화하고 시스템 제한으로 인한 지연이나 슬리피지를 최소화할 수 있습니다.









현물 거래 시, 특히 대량 또는 단기 거래를 실행할 경우 시장 거래 규칙을 충족하지 않으면 주문이 실패할 수 있습니다. 이 위험을 최소화하려면 다음을 권장합니다:

사전에 거래 페어 규칙 확인: MEXC 거래 인터페이스 또는 MEXC 거래 인터페이스 또는 지원 센터 에서 선택한 페어의 최소 주문량, 가격 변동폭, 최소 주문 금액 및 기타 요구 사항을 검토하세요.

공식 고객 서비스 및 챗봇 활용: 거래 전, 특히 다른 시장 간 거래 시 MEXC 온라인 고객 서비스나 챗봇을 통해 규칙 세부사항을 확인하세요.









