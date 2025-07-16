솔라나 네트워크가 부활한 이유





"이더리움 킬러", "차세대 블록체인", "고속 퍼블릭 블록체인"은 모두 시장이 솔라나 네트워크에 부여한 타이틀입니다. 솔라나의 높은 성능과 낮은 거래 수수료는 당시 이더리움 네트워크에 만연한 혼잡과 높은 수수료 문제를 어느 정도 해결했습니다.





FTX 붕괴의 영향으로 솔라나 네트워크는 오랜 재구축 과정을 거쳐 다시 한번 예전의 활력을 되찾았습니다.









아래는 솔라나 네트워크의 시작부터 성장, 하락, 이후 재건까지 주요 이정표와 사건을 다룬 솔라나 네트워크의 발전사를 간략하게 정리한 것입니다.





2020년 3월: 솔라나 메인넷 출시.





2020년 7월: FTX가 탈중앙화 거래소인 세럼을 구축하기 위한 기본 블록체인으로 솔라나를 채택한다고 발표하며 솔라나 네트워크에 대한 시장의 첫 번째 관심을 이끌어냈습니다.





2021년 3월: Tether는 분산형 금융의 중요한 발전인 솔라나의 스테이블코인 발행을 발표했습니다.





2021년 6월: 솔라나는 샘 뱅크먼-프라이드의 알라메다 리서치를 비롯한 기관 투자자들과 함께 3억 1,400만 달러 규모의 펀딩 라운드를 완료했습니다.





2021년 9월: Magic Eden이 솔라나에 출시되어 솔라나 네트워크의 NFT 거래 시장의 공백을 메웁니다.





2021년 11월: 솔라나의 총 고정 가치는 10억 달러에 달하며, 이는 당시 이더리움 TVL의 10분의 1, BNB 체인의 3분의 2에 해당합니다.





2021년 12월: STEPN이 솔라나에서 출시되어 솔라나 네트워크에 상당한 트래픽과 신규 사용자가 유입됩니다.





2022년 2월: 솔라나는 이더리움을 능가하여 가장 활동적인 개발자를 보유한 블록체인이 되었습니다.





2022년 11월 9일: FTX가 붕괴되어 며칠 만에 솔라나는 약 75% 급락했습니다.





2022년 11월: 테더가 10억 USDT를 ERC20으로 전환하고 솔라나 네트워크에서 철수한다고 발표했습니다.





2022년 12월: 선도적인 NFT 프로젝트인 DeGods와 y00ts가 솔라나 네트워크에서 이더리움과 폴리곤으로 떠난다고 발표했습니다.





2023년 5월: BRC-20과 밈 토큰의 인기로 인해 높은 가스 수수료가 발생하여 많은 사용자가 거래를 위해 솔라나로 전환하게 됩니다. 솔라나의 일일 활성 주소는 최고치인 490,000개에 달했습니다.





2023년 8월 말에서 9월 초: Shopify와 Visa가 솔라나와의 통합을 발표하여 웹2 세계에서 솔라나의 결제 서비스를 확장합니다.





2023년 12월: 솔라나의 생태계는 두 달 만에 총 고정 가치가 약 3억 달러에서 10억 달러로 증가하며 부활을 맞이합니다.





2024년 3월: 솔라나 토큰이 200달러를 돌파하며 시가총액이 BNB를 넘어 세계에서 네 번째로 큰 암호화폐가 됩니다.













솔라나 네트워크의 번영과 붕괴는 어느 정도 FTX와 밀접한 관련이 있습니다. FTX와의 협업은 솔라나가 암호화폐 업계에서 큰 주목을 받는 데 도움이 되었습니다. 그러나 FTX의 붕괴가 솔라나 네트워크의 붕괴로 이어진 것도 FTX와의 긴밀한 협력 덕분이었습니다.





FTX 거래소는 전체 SOL 토큰의 10% 이상을 보유하고 있었습니다. FTX 거래소가 붕괴된 후 SOL의 매각이 시장 패닉을 야기할 것이라는 우려가 있었습니다. 또한 샘 뱅크먼-프라이드의 기만적인 행동으로 인해 암호화폐 커뮤니티 내에서 솔라나에 대한 불신도 커졌습니다. 결국 솔라나 토큰과 네트워크의 TVL 가격은 급격히 하락했습니다.









FTX 거래소 붕괴 사고 직후, 스테이블코인 프로젝트인 테더는 10억 USDT를 솔라나 네트워크에서 이더리움 ERC-20으로 이전한다고 발표했습니다.





12월, 솔라나 네트워크의 저명한 NFT 프로젝트인 디갓과 y00ts가 솔라나에서 이더리움 및 폴리곤 네트워크로의 이탈을 연이어 발표했습니다.





중요한 프로젝트들이 솔라나 네트워크에서 이탈한 것은 솔라나에 대한 공식적인 회의론을 의미합니다. 또한 네트워크 기술 보안 문제에 대한 우려도 언급되어 솔라나 네트워크를 둘러싼 신뢰 위기를 더욱 악화시켰습니다.









암호화폐 세계가 계속 성장하고 확장함에 따라, 이더리움 팀을 포함해 점점 더 많은 팀이 이더리움 네트워크에 내재된 문제를 인식하고 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.





솔라나 팀과 마찬가지로 앱토스, 수이 등의 팀도 낮은 수수료와 높은 효율성을 갖춘 새로운 블록체인을 구축하고 있습니다. 또한 옵티미즘과 아비트럼과 같은 이더리움 블록체인에서 개발 중인 레이어 2 팀도 있습니다.





이러한 블록체인의 설립은 사용자에게 더 많은 선택권을 제공하며, 솔라나는 더 낮은 수수료와 적절한 성능을 제공하는 더 많은 블록체인과의 경쟁에 직면해야 합니다.













비트코인 반감기가 임박하면서 암호화폐 시장은 다시 한 번 강세장을 향한 예열을 하고 있습니다. 비트코인 현물 ETF의 승인으로 더 많은 자금이 암호화폐 시장으로 유입되고 있습니다. 암호화폐 세계의 일원으로서 솔라나 역시 영향을 받고 있으며, 이는 전반적인 생태계 발전에 좋은 징조입니다.









FTX의 붕괴가 솔라나에 미친 거의 파괴적인 영향에도 불구하고, 솔라나 네트워크는 다른 블록체인에 비해 여전히 많은 수의 활동적인 개발자를 보유하고 있습니다. 솔라나 팀은 여러 도시에서 해커톤 이벤트를 지속적으로 개최하여 전 세계 개발자들과 교류하며 생태계를 강화하고 확장하고 있습니다.





또한 "상태 압축"과 같은 새로운 스토리지 데이터 방식을 도입하여 스토리지 비용을 크게 절감하는 등 오랜 문제였던 다운타임 문제를 해결하고 최적화하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 지속적인 구축 노력은 커뮤니티 내 신뢰를 회복하는 데 도움이 됩니다.









밈 토큰은 솔라나의 재구축에 중요한 역할을 해왔으며, SILLY, WIF, BONK, BOME, SLERF와 같은 토큰이 계속해서 부의 효과에 기여하고 있습니다. 이러한 효과는 솔라나 네트워크의 거래량 증가와 시장 관심의 핵심 요인이었습니다.





밈 토큰이 솔라나 네트워크 내의 다양한 탈중앙 금융 프로토콜로 자금을 끌어들이면서 총 가치 고정 (TVL)이 지속적으로 상승하여 결과적으로 솔라나 토큰의 가격이 상승했습니다.









솔라나 네트워크의 부활은 이제 확실시되고 있습니다. 현재 네트워크에 참여하는 사용자는 에어드랍 보상을 받기 위해 온체인 프로젝트에 참여하는 것 외에도 솔라나 토큰에 투자하는 것도 옵션이 될 수 있습니다.





