Solana Name Service (SNS): 효율적인 탈중앙화 ID 및 도메인 이름 시스템 구축





웹3.0과 탈중앙화 기술의 발전으로 안전한 디지털 신원, 자산 관리, 안정적인 도메인 이름 시스템에 대한 사용자 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 기존의 중앙 집중식 도메인 이름 시스템(DNS)은 보안 취약성, 투명한 소유권의 부재, 검열 위험 등 주요 문제에 직면해 있어 탈중앙화 도메인 솔루션에 블록체인을 도입하는 것이 시급한 과제입니다.





고성능 솔라나 블록체인을 기반으로 구축된 Solana Name Service (SNS) 는 빠르고 안전하며 확장 가능한 디지털 신원 및 도메인 관리 서비스를 제공하도록 설계된 차세대 네임 시스템으로 부상하고 있습니다. 이 문서에서는 SNS의 배경, 기술 아키텍처, 사용 사례, 생태계 개발, 향후 로드맵 등 SNS에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.













현재 DNS 시스템은 소수의 중앙 집중식 기관에 의해 제어되기 때문에 몇 가지 중요한 문제가 발생합니다:

투명한 소유권 부족: 도메인은 등록기관에 의해 관리되므로 사용자 제어가 제한됩니다.

보안 위험: DNS 하이재킹 및 도메인 금지가 일반적인 위협입니다.

검열: 정부나 기업이 도메인 액세스를 차단하여 탈중앙화를 약화시킬 수 있습니다.

단일 장애 지점: 중앙 집중식 인프라는 시스템 중단에 취약합니다.





이러한 한계로 인해 ENS 와 Unstoppable 도메인 같은 탈중앙화 도메인 시스템을 모색하게 되었습니다.









블록체인은 불변성, 탈중앙화, 사용자 소유 제어를 도입하여 몇 가지 주요 이점을 제공합니다:

진정한 소유권: 도메인은 타사에 의존하지 않고 사용자가 완전히 제어할 수 있습니다.

검열 저항: 온체인 스토리지는 도메인 금지를 거의 불가능하게 만듭니다.

콘텐츠 바인딩: 도메인은 스토리지 위치(예: NFT 또는 IPFS 콘텐츠)에 연결할 수 있습니다.

플랫폼 간 호환성: 멀티체인 및 멀티앱 생태계를 위해 설계되었습니다.









고성능 블록체인 플랫폼인 솔라나는 초당 수만 건에 달하는 매우 높은 TPS와 낮은 거래 수수료로 유명하며, 웹 3.0 애플리케이션과 NFT 생태계를 위한 자연스러운 기반이 됩니다. Solana Name Service (SNS)는 이러한 장점을 활용하여 사용자에게 빠르고 비용 효율적인 도메인 및 신원 서비스를 제공합니다.





솔라나 생태계에 대해 자세히 알아보려면 솔라나 공식 웹사이트 를 방문하세요.













Solana Name Service (SNS)는 사용자가 솔라나 블록체인에서 도메인 이름을 등록, 관리, 확인할 수 있는 탈중앙화 도메인 관리 시스템입니다. SNS는 복잡한 솔라나 지갑 주소를 사람이 읽을 수 있는 도메인(예: yourname.sol)으로 대체함으로써 주소 사용성을 개선하고 디지털 신원의 개인정보 보호와 신뢰를 강화합니다.









향상된 사용자 경험: 긴 암호화 주소 대신 도메인을 사용하여 지갑 상호작용을 간소화합니다.

자기 주권적 소유권: 도메인은 사용자가 개인 키를 통해 완전히 제어할 수 있으므로 중앙 집중식 등록기관에 대한 의존도가 없습니다.

다중 애플리케이션 지원: 지갑, 대체 불가능한 토큰, 탈중앙화 금융 프로토콜, 탈중앙화 콘텐츠 저장소 등 다양한 사용 사례와 호환됩니다.

고속 해상도: Solana의 고성능 인프라를 기반으로 구축되어 거의 즉각적인 도메인 확인이 가능합니다.









낮은 거래 비용: 매우 저렴한 수수료로 SNS를 대규모로 도입할 수 있습니다.

계층적 도메인: 하위 도메인과 구조화된 네이밍 시스템을 지원하여 보다 체계적으로 관리할 수 있습니다.

크로스 플랫폼 통합: 도메인을 다양한 리소스 주소에 연결할 수 있어 여러 플랫폼에서 상호 운용성이 용이합니다.

프로젝트의 비전과 기술 로드맵에 대해 자세히 알아보려면 공식 소개 페이지 를 방문하세요.













온체인 스마트 컨트랙트: 도메인 등록, 이전 및 해결 프로세스를 처리합니다.

계정 모델: 각 도메인은 개인 키 제어를 통해 관리되는 솔라나에서 고유한 프로그램 파생 주소(PDA)에 해당합니다.

고성능 해결: Solana의 온체인 스토리지와 신속한 유효성 검사 메커니즘을 활용하여 거의 즉각적인 도메인 확인을 가능하게 합니다.









사용자는 SOL 또는 기타 지원되는 토큰으로 결제하여 도메인을 등록할 수 있습니다. 도메인을 등록하면 도메인의 완전한 소유권과 제어권을 갖게 되며, 도메인을 이전, 갱신 또는 독립적으로 하위 도메인을 생성할 수 있습니다.









주소 확인: 사용자와 애플리케이션은 블록체인을 쿼리하여 도메인을 관련 리소스(예: 지갑 주소 또는 콘텐츠 저장소 주소)로 확인할 수 있습니다.

다중 애플리케이션 통합: 도메인은 지갑, 디앱, NFT 플랫폼에서 사용할 수 있어 플랫폼 간 원활한 액세스가 가능합니다.









개인 키 제어: 도메인 소유권은 사용자가 보유한 개인 키로 보호되므로 중앙화된 기관에 의존하지 않아도 됩니다.

검열 저항: 온체인 스토리지는 도메인 데이터를 일방적으로 변경하거나 검열할 수 없도록 보장합니다.

온체인 검증: 모든 작업은 솔라나의 합의 메커니즘을 통해 검증되어 데이터 무결성과 보안을 보장합니다.

더 자세한 기술적 세부 사항은 솔라나 공식 문서 를 참조하세요.













기존의 암호화폐 전송은 긴 지갑 주소를 복사하여 붙여넣어야 하므로 오류가 발생하기 쉽습니다. alice.sol과 같은 간단한 도메인을 사용하면 사용자가 쉽고 안전하게 자산을 전송할 수 있어 사용자 경험이 크게 향상됩니다.









도메인 네임은 NFT 프로필, 소셜 미디어, 콘텐츠 게시 플랫폼에서 사용할 수 있는 개인 또는 조직의 디지털 ID 역할을 할 수 있습니다.









Arweave 또는 IPFS와 같은 탈중앙화 스토리지 네트워크와 통합함으로써 SNS 도메인은 콘텐츠의 게이트웨이 역할을 하여 데이터 영속성과 검열에 대한 저항성을 보장할 수 있습니다.









향후 SNS는 하나의 도메인이 여러 블록체인의 주소에 매핑되어 통합 자산 관리를 할 수 있는 크로스 체인 해결을 지원할 계획입니다.





기업은 전용 도메인을 등록하여 브랜드 신뢰를 구축하고, NFT 기반 도메인 이름과 하위 도메인을 맞춤화하며, 웹3.0 공간에서 브랜드 정체성과 인지도를 강화할 수 있습니다.













솔라나는 지갑, NFT 플랫폼, 디파이 프로토콜 등 다양한 프로젝트와 협력 관계를 구축해왔습니다. 예를 들어, 인기 있는 솔라나 지갑 Phantom 은 이제 도메인 이름 확인을 지원하여 사용자 경험을 크게 개선했습니다.









앞으로 SNS는 이더리움 및 폴리곤과 같은 네트워크와 크로스체인 도메인 상호운용성을 지원하여 더 광범위한 멀티체인 생태계 통합을 추진할 계획입니다.









SNS는 개발자들이 인프라에서 다양한 애플리케이션을 구축할 수 있도록 SDK, API, 상세 문서를 제공합니다. 전체 개발자 가이드는 공식 개발자 문서 에서 확인할 수 있습니다.









생태계 성장을 촉진하기 위해 SNS는 커뮤니티 인센티브, 해커톤 및 교육 이니셔티브에 참여하고 있습니다. 사용자는 Reddit 과 같은 플랫폼에서 토론에 참여하고 공식 커뮤니티를 찾을 수 있습니다.













SNS는 보다 복잡한 네이밍 규칙에 대한 증가하는 요구를 충족하기 위해 sub.yourname.sol과 같은 다단계 도메인 구조를 지원할 계획입니다.









다른 블록체인 생태계와 원활하게 상호 운용할 수 있도록 여러 체인에서 도메인을 마이그레이션하고 해결할 수 있도록 하는 노력이 진행 중입니다.









IPFS 및 Arweave와 같은 탈중앙화 스토리지 솔루션과 통합하여 도메인 이름을 콘텐츠 주소에 바인딩하여 데이터 영속성과 접근성을 보장하는 것을 목표로 합니다.









SNS는 모바일 앱과 브라우저 확장 프로그램을 출시하고 도메인 등록 및 확인 프로세스를 간소화하여 서비스를 지속적으로 최적화할 것입니다.









향후 업그레이드에는 플랫폼 보안을 강화하고 사용자 자산 보호를 보장하기 위해 더욱 엄격한 스마트 계약 감사 및 위험 제어 조치가 포함됩니다.





차세대 탈중앙화 도메인 시스템인 Solana Name Service (SNS)는 솔라나의 고속, 저비용 인프라를 활용하여 디지털 신원 및 자산 관리를 위한 확장 가능하고 안전한 솔루션을 제공합니다. 교차 체인 호환성, 계층적 도메인, 콘텐츠 바인딩 기능 등 지속적인 개선을 통해 SNS는 웹3 생태계의 기본 기둥이 될 것입니다.





개인, 개발자, 기업 모두에게 SNS는 사용자가 제어하는 안전한 디지털 신원을 구축할 수 있는 도구를 제공합니다. 웹3.0 환경이 진화함에 따라 탈중앙화된 네이밍이 중추적인 역할을 할 것이며, SNS는 이러한 혁명의 최전선에 서 있습니다.









이제 MEXC에서 현물 선물 거래가 모두 가능합니다. 다음 단계에 따라 초저 수수료 로 SNS를 거래할 수 있습니다:





1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 를 열고 로그인합니다.

2) 검색창에 “SNS”를 입력하고 SNS 토큰에 대한 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고 금액과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.



