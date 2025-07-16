



SOL ETF, 상당한 도전 속에서 기회를 포착하다





6월 27일, 반에크(VanEck)는 미국 최초의 솔라나 ETF 신청서인 솔라나 트러스트 ETF(Solana Trust ETF) 신청서를 제출했습니다. MEXC 시장 데이터에 따르면 이날 SOL 가격은 150달러(+9.5%) 이상 급등했으며, 솔라나 생태계 전반의 토큰 가격은 10% 이상 상승했습니다.





블룸버그(Bloomberg) 분석가들은 관련 신청이 2025년 언젠가 공식적으로 승인될 것으로 예측하고 있지만, 시장에서는 SOL이 비트코인과 이더리움에 이어 세 번째 ETF가 될 것이라는 희망적인 전망도 나오고 있습니다. 그러나 현재 SOL ETF 신청은 여러 가지 압력에 직면해 있습니다.









이전 ETF 신청과 달리 반에크는 거래소에서 19B-4를 제출하지 않고 Solana ETF에 대한 S-1 서류만 제출했습니다. 이 두 문서는 ETF의 공식 출시에 필수적인 서류입니다.





게다가 열흘이 지났지만 어떤 거래소도 반에크에 대한 19B-4 문서를 제출하지 않았습니다. 이는 신청서가 충분히 준비되지 않았음을 간접적으로 나타내며, 경쟁 우위를 확보하려는 기회주의적 움직임처럼 보입니다. 결국, ETH 현물 ETF 출시는 7월로 예정되어 있으며 시장에는 새로운 내러티브가 부족하여 솔라나 ETF 신청이 시기적절하게 그 그 공백을 메우게 되었습니다.





이에 대해 반에크의 디지털 자산 연구 책임자인 Matt Sigel은 미국의 규제 환경이 변화하고 있으며 SOL ETF에 대한 승인 가능성이 그 어느 때보다 높다고 솔직하게 밝혔습니다. 반에크는 그동안 대부분의 상품이 선착순으로 승인되었기 때문에 미국 증권거래위원회(SEC)가 검토하는 최초의 후보 중 하나가 되기를 희망하고 있습니다.





사실 반에크의 솔라나 ETF 신청은 S-1 신청이기 때문에 현재 승인 마감일이 언제일지는 불확실합니다. 19b-4를 제출할 경우 마감일은 2025년 3월 중순경이 될 수 있습니다.





반에크의 조치는 다른 발행사로부터 광범위한 후속 조치를 촉발하지 못했습니다. 21Shares만이 SEC에 솔라나 ETF에 대한 S-1 신청서를 제출했으며 21Shares SOL은 코인베이스 커스터디에 의해 관리됩니다. 이 외에도 현재 눈에 띄는 다른 발행사는 없으며, 블랙록(BlackRock)도 이를 추진 중이라는 소문은 아직 확인되지 않았습니다.









SOL ETF 신청에 목적이 없는 것은 아니며, 암호화폐에 대한 미국 정부의 태도가 우호적으로 바뀌고 있는 지금이 최적의 시기입니다.





블룸버그 분석가 Eric Balchunas는 향후 12개월 이내에 솔라나 ETF가 승인될 가능성은 미국 대통령직의 잠재적 변화와 밀접한 관련이 있다고 생각합니다. 솔라나 ETF가 올해 승인될 가능성은 낮지만, 미국 대통령직과 증권거래위원회(SEC)의 리더십에 변화가 생기면 2025년에는 무엇이든 가능할 수 있습니다.





반에크의 디지털 자산 연구 책임자인 Matt Sigel도 지금이 시도하기에 적절한 시기라고 말했습니다. "우리는 규제 환경이 변화하고 있다고 믿습니다." 그는 자신의 입장을 뒷받침하기 위해 획기적인 FIT21 시장 구조 법안과 같은 최근 초당적 입법 진전과 이더리움 현물 ETF를 승인한 SEC의 갑작스러운 접근 방식 전환을 지적했습니다.





그러나 SOL ETF가 공식적으로 승인되기 위해서는 상당한 압박에 직면하게 됩니다.





첫째, SOL의 보안 특성이 있습니다. 코인베이스와 크라켄 사건을 포함한 과거의 여러 SEC 소송에서 솔라나는 '증권'으로 명확하게 정의되었습니다. 반에크와 21셰어즈의 SOL ETF 신청은 SOL과 기타 토큰이 증권인지 상품인지에 대한 시장의 논쟁을 다시 촉발할 것입니다. 궁극적인 결정은 미국의 규제 기관에 달려 있지만 현재 상황은 낙관적으로 보이지 않습니다.





드래곤플라이 캐피털의 파트너인 Hasseb Qureshi는 SOL ETF가 승인될 가능성은 낮다고 말하며 반에크가 SOL ETF 신청서를 제출한 것은 유사 상품을 홍보하기 위한 기반을 마련하기 위한 "영업권 매입"일 수 있다고 말했습니다. 이는 SEC가 SOL이 증권임을 분명히 밝혔고, 규제 기관이 이 결정을 번복할 가능성이 낮기 때문입니다.





또한 솔라나 토큰의 소유권 집중 문제도 있습니다. 반에크는 신청서에서 다른 ETF 신청서에서는 볼 수 없는 특정 위험, 즉 SOL 토큰의 소유권 집중을 특별히 강조했습니다. 반에크의 문서에 따르면, 지난해 11월 말까지 SOL을 보유한 상위 100개 지갑이 유통되는 SOL의 약 3분의 1을 차지했습니다. "이러한 소유권 집중으로 인해 이러한 보유자의 대량 판매 또는 분배는 시장 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다." 비트코인이나 이더리움에 비해 SOL 토큰이 덜 광범위하다는 점을 고려할 때, 이러한 소유권 집중은 반에크의 솔라나 ETF 승인에 걸림돌이 될 수 있습니다.





마지막으로, 현재 미국 시장에서는 SOL에 대한 선물 ETF가 없으며 규제 기관은 현물 ETF 계획의 출시를 점차적으로 지연시킬 수 있습니다.





이전에는 BTC와 ETH가 이미 CME와 CBOE에 선물을 출시했고 현물 ETF보다 선물 ETF도 먼저 출시됐습니다다. 이러한 개발 경로를 볼 때, SEC가 위의 프로세스를 직접 건너뛰고 SOL 현물 ETF를 출시하기는 어려울 수 있습니다. Cube Exchange의 CEO인 Bartosz Lipinski는 SEC가 특정 상장지수펀드(ETF) 상장에 대한 시장 감독 요건을 충족하기 위해 종종 선물 시장에 의존하는 경우가 많다는 의견을 내놨습니다. 그는 또한 선물 시장의 수요가 SEC 의장의 심리적 기대 때문이라고 말했습니다.









SOL ETF의 미래는 여전히 불확실하지만, 그렇다고 해서 이것이 앞으로의 잠재력이 과대 포장될 가능성은 없습니다.





결국 "소문에 사고, 뉴스에 파는"전략은 검증된 전략입니다. 특히 현재 미국 양당 선거가 진행 중이므로 다양한 정책 관련 뉴스가 암호화폐 동향에 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 이슈가 없다면, SOL ETF는 이더리움 ETF에 이어 다음 핫 이슈가 될 수 있습니다.





암호화폐 플레이어의 경우, 다음 시장 상승기에 알파 수익을 올릴 수 있는 SOL 토큰과 솔라나 생태계 프로젝트, 특히 밈 프로젝트에 초점을 맞추고 있습니다.





MEXC는 새로운 프로젝트를 발굴하는 데 두각을 나타내며 올해 BOME, SLERF, ONE 등 여러 솔라나 프로젝트를 출시했습니다. 초기 사용자들은 상당한 수익을 얻었습니다. 또한 초기 토큰 상장 기간 동안 MEXC 플랫폼의 MX 토큰 보유자는 평균 70% 이상의 수익률로 다양한 토큰 에어드랍을 무료로 받을 수 있어 이 부분에서도 업계를 선도하고 있습니다.



