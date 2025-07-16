Skate: 멀티체인 상호운용성을 위한 크로스체인 인프라 혁신









Skate (구 Range Protocol)는 블록체인 인프라 분야의 혁신적인 프로젝트로, 여러 가상 머신(VM) 간의 원활한 상호작용을 지원하는 최초의 범용 애플리케이션 레이어로 자리매김하고 있습니다. 이 프로젝트는 오늘날 블록체인 생태계가 직면한 핵심 문제 중 하나인 서로 다른 체인 간의 유동성 및 사용자 경험 단절 문제를 직접 해결합니다. Skate는 이더리움 가상 머신(EVM), 솔라나 가상 머신(SVM), TON 가상 머신(TVM), Move VM 등 주요 가상 머신들을 연결하는 오케스트레이션 레이어를 구축함으로써, 탈중앙화 금융(DeFi) 분야에서 사용자 경험과 개발자 작업 흐름을 근본적으로 재정립하는 것을 목표로 합니다.









Skate의 핵심 미션은 서로 다른 블록체인 생태계 간의 장벽을 허무는 것입니다. 다양한 가상 머신(VM)들이 각기 다른 기술적 강점을 제공하고 있지만, 애플리케이션과 유동성이 단절되어 있어 사용자와 개발자 모두의 경험이 크게 제한되고 있습니다. Skate는 수천 개의 블록체인에서 하나의 애플리케이션 상태를 유지하며 작동할 수 있는 통합 인프라 레이어를 구축함으로써, 진정한 의미의 "한 번 개발하여 멀티체인에 배포"하는 환경을 실현하고자 합니다.









저하된 사용자 경험: SVM, TVM, Move VM과 같은 신흥 가상 머신들은 각각 고유한 이점을 제공하지만, 이들 간의 연동은 복잡한 브릿징 과정, 다중 지갑 설정, 각기 다른 기술 구조에 대한 이해를 요구합니다. 이는 일반 사용자에게 진입 장벽을 높이고 효율적인 이용을 어렵게 만듭니다.





높아진 개발 복잡도: 크로스체인 애플리케이션을 개발하려면 서로 다른 기술 스택, 스마트 컨트랙트 언어, 체인 간 통합 로직에 맞춰야 하며, 이로 인해 개발 주기가 길어지고 비용이 증가하며 보안 리스크도 커집니다.





유동성 단절: 이더리움이 가장 깊은 유동성을 보유하고 있음에도 불구하고, 다른 블록체인들이 이 유동성에 효과적으로 접근하고 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이는 사용자 경험을 저해하고 보안성까지 떨어뜨리는 결과로 이어집니다.









Skate는 사용자가 자신이 속한 네이티브 체인 환경을 벗어나지 않고도 여러 가상 머신(VM) 간을 매끄럽게 연결할 수 있도록 하는 혁신적인 오케스트레이션 레이어를 도입했습니다. 예를 들어, TON 네트워크의 사용자는 EVM, 솔라나 등 다른 체인의 애플리케이션과 직접 상호작용할 수 있으며, 각 체인의 고유한 특성을 유지하면서도 일반적으로 발생하는 크로스체인 운영의 번거로움은 제거됩니다.













이 레이어는 다양한 가상 머신(VM)을 연결하는 중앙 허브 역할을 하며, 크로스체인 통신, 트랜잭션 라우팅, 상태 동기화의 복잡성을 추상화합니다. 사용자는 기술적 인프라를 이해하거나 직접 다루지 않아도 멀티체인 애플리케이션을 자연스럽게 이용할 수 있습니다.









EVM 호환성: 이더리움 및 그 레이어 2 네트워크를 완벽히 지원하여 기존 DeFi 생태계와의 원활한 통합이 가능합니다.

SVM 통합: 솔라나의 높은 처리 속도와 낮은 수수료를 활용하여 성능을 극대화합니다.

TVM 접근성: TON 생태계의 방대한 사용자 기반과 연결됩니다.

Move VM 지원: 스마트 컨트랙트 보안을 중시하는 Aptos 및 Sui와 같은 체인과의 호환성을 확장합니다.









자동화된 시장 조성자(AMM) 메커니즘과 온체인 트레이딩 프레임워크를 결합함으로써, Skate는 연결된 모든 체인에서 접근 가능한 단일 유동성 풀을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 여러 체인 간 자산을 따로 관리할 필요가 없고, 개발자에게는 심층적이고 통합된 유동성에 대한 접근성을 제공합니다.





Skate는 기존의 "체인 고립형 상태(chain-isolated state)" 모델을 탈피해, 애플리케이션이 모든 연결된 체인 전반에서 통합 상태를 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 이로 인해 개발 복잡성이 크게 줄어들고, 상태 불일치로 인한 보안 리스크도 완화됩니다.













Skate 생태계의 중심 허브 역할을 하는 Skatepark는 사용자에게 다양한 가상 머신(VM) 기반 애플리케이션을 탐색할 수 있는 통합 인터페이스를 제공하며, DEX 및 온체인 서비스와의 상호작용 방식을 새롭게 정의합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:





연결된 모든 가상 머신 상의 애플리케이션 접근

자신이 사용하는 체인을 벗어나지 않고 크로스체인 DeFi 작업 실행

생태계 활동 참여를 통한 보상 획득

새롭게 부상하는 멀티체인 프로토콜 및 애플리케이션 탐색









Ollies는 Skate 생태계의 중심 인센티브 메커니즘으로, cross-VM 애플리케이션에 활발히 참여하고 생태계 성장에 기여하는 사용자에게 보상을 제공합니다. 이 시스템은 긍정적인 순환 구조를 만들어내는데, 참여가 늘수록 보상이 커지고, 이는 더 많은 사용자를 유입시켜 커뮤니티 참여도와 네트워크 효과를 동시에 강화하게 됩니다.













SKATE는 Skate 생태계의 네이티브 토큰으로, 거버넌스, 보안, 경제적 인센티브 등 다양한 핵심 기능을 수행합니다:





거버넌스: 토큰 보유자는 프로토콜 업그레이드, 파라미터 변경 등 주요 전략적 결정에 대한 투표에 참여할 수 있습니다.

스테이킹 메커니즘: SKATE를 스테이킹함으로써 네트워크 보안이 강화되며, 스테이커는 보상을 받을 수 있습니다.

거래 수수료: 플랫폼 내 크로스체인 거래 시 수수료 지불 수단으로 사용됩니다.

유동성 인센티브: 통합 유동성 풀에 기여한 사용자에게 보상으로 분배됩니다.









시드 라운드 성공: HashKey Capital, Mirana Ventures, Spark Digital Capital 등 기관 투자자들로부터 375만 달러를 유치, 자금뿐 아니라 전략적 지원도 확보했습니다.

ICO 계획: 기관 투자와 커뮤니티 참여의 균형을 위해 Legion Launchpad를 통해 100만 달러 규모의 토큰 공개 판매를 진행할 예정입니다.













크로스체인 수익 파밍: 한 번의 클릭으로 다중 체인의 유동성 마이닝에 참여 가능하며, 복잡한 크로스체인 포지션 관리가 불필요합니다.

통합 대출 프로토콜: 여러 체인의 유동성을 통합하여 더 나은 이자율과 다양한 담보 옵션을 제공합니다.

멀티체인 DEX 집계: 지능형 라우팅을 통해 여러 체인에 걸친 최적의 가격과 가장 깊은 유동성 풀에서 거래가 실행됩니다.









크로스체인 게임: 게임 실행은 솔라나의 고성능 네트워크를 활용하고, 자산 소유는 이더리움에서 관리하여 성능과 보안을 동시에 확보합니다.

통합 NFT 마켓플레이스: 여러 체인의 NFT 자산을 집계하여 더 폭넓은 수집 및 거래 기회를 제공합니다.

상호운용 가능한 게임 자산: 게임 아이템과 캐릭터를 서로 다른 블록체인 간에 원활하게 이동시킬 수 있습니다.









공급망 관리: 다양한 블록체인에 분산된 공급망 단계를 통합된 가시성과 제어 하에 조정합니다.

크로스체인 신원 시스템: 여러 블록체인 네트워크에 걸쳐 통합된 디지털 ID를 구축할 수 있습니다.

엔터프라이즈 DeFi: 단일 인터페이스를 통해 멀티체인 금융 서비스에 접근하여 자본 관리를 간소화합니다.













기존의 크로스체인 브릿지: 자산 이전이 필요하고, 속도가 느리며 비용이 많이 들고 보안 리스크도 큽니다. 반면, Skate는 브릿지를 사용하지 않고 네이티브 방식의 크로스체인 상호작용을 가능하게 합니다.

멀티체인 프로토콜: 각 체인의 상태를 개별적으로 관리하는 방식이지만, Skate는 모든 체인에서 통합된 애플리케이션 상태를 유지합니다.

레이어2 솔루션: 특정 체인 내 성능 향상에 초점을 두며 상호운용성은 다루지 않습니다. Skate는 레이어2와 메인넷을 모두 연결하는 데 주력합니다.









네이티브 체인 경험: 사용자는 네트워크를 전환하지 않고 자신이 사용하는 체인 환경 내에서 직접 애플리케이션을 이용할 수 있습니다.

통합 상태 관리: 모든 연결된 체인에서 애플리케이션 상태가 일관되게 유지됩니다.

포괄적인 VM 지원: EVM, SVM, TVM, Move VM 등 주요 가상 머신을 모두 지원합니다.

개발 친화적인 구조: 크로스체인 애플리케이션 개발을 단순화하여 진입 장벽을 낮춥니다.

기관의 투자 및 신뢰: 유수의 벤처 캐피탈로부터 투자 유치를 통해 산업 내 신뢰성과 입지를 확보하고 있습니다.













신규 가상 머신(VM)에 대한 지원 확대

트랜잭션 속도, 비용 효율성, 사용자 경험 최적화

크로스체인 보안 감사 및 상태 관리 강화

SDK 및 API 등 개발자 도구 개선









주요 DeFi, 게임, 엔터프라이즈 블록체인 프로젝트와 전략적 파트너십 구축

개발자 인센티브 프로그램 및 교육 자료 제공

블록체인 도입률이 높은 지역을 중심으로 시장 확장에 집중









Skate는 혁신적인 범용 애플리케이션 레이어 아키텍처를 통해 블록체인 생태계의 단편화 문제를 근본적으로 해결하고자 합니다. 네이티브 체인 경험, 통합 상태 관리, 폭넓은 VM 지원을 결합함으로써, 사용자와 개발자 모두에게 새로운 크로스체인 상호작용 패러다임을 제공합니다. SKATE 토큰은 생태계 참여와 밀접하게 연계된 토크노믹스를 기반으로 하며, 기관 투자와 명확한 로드맵을 통해 장기적인 성장을 뒷받침합니다. 멀티체인 생태계가 점점 융합되는 가운데, Skate는 크로스체인 인프라의 핵심 플레이어로 도약하며 대규모 블록체인 채택의 길을 넓혀가고 있습니다.





현재 SKATE 토큰은 MEXC 에서 거래하실 수 있습니다. 구매 방법은 아래와 같습니다:





1) MEXC 앱 실행 후 로그인하거나 공식 웹사이트 에 접속합니다.

2) 검색창에 SKATE를 입력한 후 현물거래 를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고 수량 및 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.







