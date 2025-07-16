Sign Protocol: 신뢰의 재정의, Web3와 현실 세계를 잇다

Sign Protocol은 전체 체인 생태계를 위한 최초의 검증 가능한 증명(Attestation) 프로토콜로서, 온체인 정보의 진위성과 법적 효력 부족이라는 핵심 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 탈중앙화 스토리지와 검증 가능한 자격 증명(VC, Verifiable Credential) 기술을 통합하여, DeFi 프로토콜 감사를 비롯해 DAO 거버넌스 투표, NFT 저작권 선언 등 다양한 상황에서 종단 간 신뢰 기반의 증명 인프라를 구축합니다.





이러한 기반 위에서 Sign은 Sign Protocol을 통해 EthSign, TokenTable, SignPass 등 다양한 생태계 제품을 지원하는 글로벌 데이터 검증 계층을 제공합니다. 이를 통해 Web3와 현실 세계를 연결하는 신뢰 생태계를 점차 확장해 나가고 있습니다.









정보의 진위성과 검증 가능성은 신뢰의 기반을 이룹니다. 하지만 기존의 중앙화된 검증 방식은 비효율성, 높은 비용, 신뢰 리스크 등의 문제를 안고 있습니다. Sign Protocol은 블록체인의 투명성과 불변성을 활용한 탈중앙화 증명(Attestation) 프로토콜을 도입함으로써, 사용자들이 정보를 온체인에서 증명하고 검증할 수 있도록 새로운 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 더욱 신뢰할 수 있는 디지털 세계를 만들어 나가고자 합니다.









2.1 EthSign: EthSign은 전자 계약 분야에서 Sign Protocol이 적용된 서비스입니다. 기존 전자 서명 플랫폼의 한계를 극복하며, 문서를 탈중앙화 방식으로 저장하고 암호화하는 동시에 글로벌 무료 검증 서비스를 제공합니다. DocuSign, Adobe Sign 등 기존 플랫폼과 달리, 구독료 없이 스팸 없는 환경을 제공하며, 문서를 영구적으로 암호화하여 저장할 수 있다는 점에서 많은 사용자들의 주목을 받고 있습니다.





2.2 TokenTable: TokenTable은 토큰 분배를 위한 전체 라이프사이클 관리 도구로, 락업 조건 설정, 베스팅 기간 배정, 기한 불이행 시 자동 벌칙 실행 등 모든 과정을 표준화된 솔루션으로 제공합니다. 토큰 분배 관리의 효율성과 일관성을 높이는 데에 중점을 둔 서비스입니다.





2.3 SignPass: SignPass는 새로운 형태의 신원 인증 시스템 구축에 집중하고 있습니다. 영지식 증명(Zero-Knowledge Proof) 등 프라이버시 보호 기술을 활용해 사용자 민감 정보의 노출을 최소화하며, 국가별 규제 요건에 맞춘 모듈형 구성 지원을 통해 고도로 맞춤화된 신원 인증 솔루션을 제공합니다.









3.1 프로그래밍 가능한 신뢰: 스마트 컨트랙트 등의 기술을 활용해 신뢰 메커니즘을 프로그래밍할 수 있도록 지원합니다. 사용자는 자신의 필요에 따라 신뢰 규칙과 조건을 직접 설정할 수 있으며, 이를 통해 거래의 신뢰성과 보안성을 높일 수 있습니다.





3.2 탈중앙화 저장소: 기존의 중앙 집중형 저장 방식과 달리, 탈중앙화된 저장소를 사용합니다. 사용자 인증 정보는 여러 노드에 분산 저장되며, 어떤 단일 노드도 데이터를 단독으로 제어하거나 변경할 수 없기 때문에 보안성과 신뢰성이 대폭 강화됩니다.





3.3 크로스체인 상호운용성: 여러 블록체인 네트워크와 상호작용하고 통신할 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 자신의 인증 정보를 다양한 블록체인에서 활용할 수 있으며, 체인 간 신원 인증 및 자격 증명 관리가 가능해집니다.









Sign Protocol에서 SIGN 토큰은 단순한 수수료 지불 수단을 넘어, 프로젝트 생태계의 핵심 요소로 다양한 기능을 수행합니다. 사용자는 서비스 이용 시 발생하는 수수료를 SIGN 토큰으로 지불해야 하며, 이 토큰은 거버넌스 토큰으로도 활용되어, 보유자는 프로젝트의 중요한 의사결정에 참여함으로써 프로젝트 발전을 함께 이끌어갈 수 있습니다.





5. MEXC에서 SIGN 구매 방법

MEXC는 SIGN 프로젝트의 잠재력을 높이 평가하고 있으며, 낮은 수수료, 초고속 거래 처리, 폭넓은 자산 지원, 그리고 탁월한 유동성을 통해 전 세계 투자자들로부터 높은 신뢰를 받고 있습니다. 또한, 신규 프로젝트에 대한 날카로운 인사이트와 강력한 지원을 제공함으로써, 유망한 프로젝트가 성장할 수 있는 이상적인 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다. 높은 유동성, 낮은 수수료, 유연한 레버리지 거래, 안정적이고 매끄러운 사용자 경험을 갖춘 거래소를 찾고 있다면, MEXC는 최적의 선택입니다.

MEXC에서는 SIGN 토큰의 현물 및 선물 거래가 모두 지원됩니다. 아래 3단계만 따라 하시면 쉽게 SIGN 거래를 시작하실 수 있습니다:

1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 에 접속하여 로그인합니다. 2) 검색창에 SIGN을 입력한 후, 현물 거래 또는 선물 거래를 선택합니다. 3) 주문 유형을 선택하고, 수량, 가격 등 거래 조건을 입력하여 거래를 완료합니다.