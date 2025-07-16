두 주요 블록체인 간의 대결: 솔라나가 정말 이더리움을 추월할 수 있을까?

솔라나와 이더리움 간의 경쟁은 오랫동안 블록체인 기술 발전의 중심 이슈였습니다. Token2049 컨퍼런스에서 Multicoin의 공동 창립자인 카일 사마니(Kyle Samani)는 기조 연설을 통해 솔라나의 미래에 대해 강한 낙관론을 표명하며, 솔라나가 이더리움을 넘어설 것이라고 주장했습니다.





그렇다면, 솔라나가 정말로 이더리움을 추월할 수 있을까요?





블록체인 기술과 스마트 계약의 선구자로서 이더리움은 중요한 역할을 해왔습니다. 그러나 블록체인 기술의 발전과 시장 환경의 변화로 인해 이더리움은 전례 없는 의구심과 도전에 직면하고 있습니다.





낮은 가격 성과: CoinGecko의 데이터에 따르면, 이더리움은 지난 2년 동안 약 44.28%의 꾸준한 성장을 이루었으며, 가격은 $4,000에 달했습니다. 그러나 같은 기간 동안 BTC와 SOL에 비해 ETH의 성과는 상대적으로 부진했습니다. MEXC의 공식 데이터에 따르면, ETH/BTC 환율에서 명확한 하락세가 나타나고 있습니다.









기술적 복잡성과 거버넌스 문제: 기술적인 측면에서 이더리움은 네트워크가 증가하는 수요와 복잡한 응용 시나리오를 충족할 수 있도록 확장성, 거래 효율성, 네트워크 보안 등 깊은 뿌리를 가진 문제를 지속적으로 해결해야 합니다. 거버넌스 측면에서는 프로젝트 개발 과정에서 다양한 변수와 이해관계자의 다양한 요구를 처리하기 위해 탈중앙화 원칙을 유지하면서 효율적이고 공정한 의사 결정 메커니즘을 만드는 것이 이더리움의 미래 성장에 있어 간과할 수 없는 중요한 과제입니다.

신뢰 위기: 이더리움이 출시된 이후, 이더리움 ETF는 비트코인 ETF처럼 시장에서 큰 반응을 얻지 못했고, 오히려 자본 유출이라는 문제에 직면했습니다. 동시에 커뮤니티 내에서 신뢰 위기가 점차 커지고 있습니다. 핵심 연구자, 개발자 커뮤니티, 투자자 그룹은 이더리움의 기술 로드맵, 프로젝트 실행, 신흥 경쟁에 대한 대응 전략에 대해 각기 다른 정도의 의구심과 불만을 느끼고 있습니다.









경쟁 심화: 블록체인 기술이 지속적으로 발전함에 따라, 점점 더 많은 블록체인 프로젝트가 등장하고 있습니다. 이들은 더 빠른 거래 속도, 낮은 수수료, 개발자 친화적인 경험을 제공하여 많은 사용자와 개발자들을 끌어모으고 있습니다.





오늘날 솔라나는 경쟁력 있는 토큰 가격을 자랑할 뿐만 아니라, 매우 활발한 생태계를 구축하고 있습니다. 하지만 2022년에는 FTX 거래소의 파산 여파로 솔라나가 붕괴 직전이었음을 누가 상상할 수 있을까요? 놀랍게도 이후 2년 만에 솔라나는 빠른 회복을 이루었고, 지난 1년 동안에만 800% 이상의 성장을 기록했습니다. 이러한 성과는 특히 이더리움과 비교할 때 더욱 두드러집니다.









기술 혁신은 솔라나의 회복을 이끄는 핵심 동력입니다. 고성능 블록체인으로서 솔라나는 시작부터 기술적 돌파구를 추구해왔습니다. 솔라나의 독특한 역사 증명(Proof of History, PoH) 합의 메커니즘은 노드 검증 과정을 크게 단순화하고 처리량을 향상시킵니다.





반에크(VanEck)의 보고서에 따르면, 솔라나는 뛰어난 처리량 성능을 자랑하며, 초당 수천 건의 거래를 처리할 수 있고, 최대 65,000 TPS에 달하는 정점을 기록했습니다. 이는 이더리움의 TPS보다 3,000% 더 높은 수치입니다. 또한, 솔라나는 이더리움보다 1,300% 더 많은 일일 활성 사용자와 훨씬 낮은 거래 수수료를 보유하고 있어 현재 블록체인 중에서 선두주자로 자리 잡고 있습니다.









2023년과 2024년이 시작되면서, 솔라나는 기술 혁신에 대한 노력을 지속적으로 강화하고 있으며, Firedancer 독립 검증자 클라이언트와 Runtime v2를 포함한 여러 중요한 업데이트를 출시하여 네트워크 성능과 사용자 경험을 더욱 향상시켰습니다. 또한, 솔라나는 미래 개발 경로를 적극적으로 탐색하고 있습니다. 그중 특히 중요한 전략은 전통적인 단일 블록체인 아키텍처에서 더 유연하고 고도화된 모듈형 아키텍처로 전환하는 것입니다.





솔라나의 생태계는 상당히 성숙해졌으며, 솔라나에서 개발된 많은 프로젝트들이 풍부한 응용 프로그램 환경을 만들어냈습니다. 2024년 8월 기준으로, 솔라나 생태계는 기본 인프라 및 개발 도구, 금융, DePIN, 인공지능, 소비자 애플리케이션, 커뮤니티 및 문화 등 다양한 분야를 아우르며, 700개 이상의 탈중앙화 애플리케이션이 포함된 생태계를 형성하고 있습니다.









솔라나의 또 다른 주요 장점은 활발한 개발자 커뮤니티입니다. 솔라나 재단의 보고서에 따르면, 2,500명 이상의 개발자가 솔라나의 오픈소스 프로젝트에 적극적으로 기여하고 있으며, 개발자 유지율은 지난해 31%에서 50% 이상으로 크게 증가했습니다. 이는 솔라나가 점차 개발자들이 선호하는 플랫폼으로 자리 잡고 있음을 나타내며, 그 기술력과 미래 전망이 업계에서 널리 인정받고 있음을 보여줍니다.





솔라나는 또한 주요 기업들과 활발히 협력하며 응용 시나리오와 생태계 경계를 지속적으로 확장하고 있습니다. 예를 들어, 쇼피파이(Shopify)와 비자(Visa)와 같은 유명 기업들이 솔라나와의 통합을 발표했으며, 이는 솔라나의 효율적이고 안전한 결제 솔루션을 다양한 Web2 응용 시나리오에 도입할 뿐만 아니라, 결제 서비스 분야에서 솔라나의 시장 위치를 크게 강화하는 데 기여하고 있습니다.





솔라나는 Web2 사용자들이 Web3 세계로 원활하게 전환할 수 있도록 이끌고 있습니다.





솔라나와 이더리움 간의 경쟁이 한창입니다. 솔라나는 높은 성능, 낮은 비용, 그리고 빠르게 성장하는 생태계로 강력한 경쟁력을 보여주고 있는 반면, 이더리움은 성숙한 기술과 광범위한 응용 시나리오로 시장에서 확고한 입지를 다지고 있습니다.





미래에는 누가 승리할까요? 이는 두 플랫폼이 앞으로의 도전과 기회를 어떻게 다루느냐에 달려 있습니다. 투자자와 개발자들에게는 두 플랫폼의 기술 발전과 시장 동향을 면밀히 살펴보는 것이 적합한 선택을 하는 데 매우 중요합니다. MEXC는 고성능 거래 엔진, 다양한 거래 페어, 그리고 엄격한 보안 조치를 갖추고 있어 전 세계 사용자에게 안정적이고 안전한 거래 환경을 제공합니다.





결국 이 경쟁에서 누가 승리할지는 기술력과 생태계 구성뿐만 아니라 시장 동향, 규제 환경, 그리고 여러 다른 요소에도 달려 있습니다. MEXC는 앞으로도 개방적이고 포용적이며 혁신적인 접근 방식을 유지하며, 공정한 거래 환경과 서비스 지원을 제공하고, 공공 블록체인의 발전에 기여하며 블록체인 산업의 미래를 함께 만들어 나갈 것입니다.



