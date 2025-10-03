암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다. 1. 수익 실현(TP)과 스탑로스(SL)란 무엇인가요? 수익 실현(TP)과 스탑로스(SL)는 트레암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다. 1. 수익 실현(TP)과 스탑로스(SL)란 무엇인가요? 수익 실현(TP)과 스탑로스(SL)는 트레
선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다.

1. 수익 실현(TP)과 스탑로스(SL)란 무엇인가요?


수익 실현(TP)과 스탑로스(SL)는 트레이더들이 흔히 사용하는 위험 관리 도구입니다.

  • 수익 실현(TP): 가격이 사전 설정된 목표치에 도달하면 시스템이 자동으로 포지션을 청산하여 수익을 실현합니다.
  • 스탑로스(SL): 가격이 사전 설정된 기준치 아래로 하락하면 시스템이 자동으로 포지션을 청산하여 추가 손실을 방지합니다.

MEXC 플랫폼에서 수익 실현 및 스탑로스 주문은 크게 두 가지 유형으로 구분됩니다:

  • 사전 설정 TP/SL: 포지션 오픈 전 수익률(%) 또는 손익(USDT) 등의 트리거 조건을 설정하여 구성하는 주문입니다. 최신가, 공정 가격 또는 인덱스 가격이 트리거 가격에 도달하면 시스템이 가능한 최상의 시장 가격으로 실행되어 수익을 확보하거나 손실을 제한합니다.
  • TP/SL: 포지션 보유 중 시장가 TP/SL 기능을 사용하여 설정하는 주문입니다. 트레이더는 전체 포지션 또는 부분 포지션(웹)에 적용할 수 있습니다. ROE, 손익 또는 트리거 가격과 같은 조건을 설정하면 트리거 가격에 도달 시 시스템이 자동으로 실행됩니다.

또한 MEXC는 TP 역방향 SL 역방향기능을 제공하여 트레이더가 양방향 시장에서 롱 및 숏 전략을 유연하게 전환할 수 있도록 합니다.

1.1 포지션 오픈 시 TP/SL 설정


새로운 포지션에 대해 사전에 TP(수익 실현)와 SL(스탑로스)을 설정하는 것은 규율 있는 거래 접근법으로, 시장에 진입하기 전에 이미 명확한 출구 전략을 마련해 두는 것을 의미합니다. 포지션을 오픈할 때 ‘TP/SL 설정’ 옵션을 선택한 후, 트리거 가격으로 최신가, 공정 가격 또는 인덱스 가격 중 하나를 선택할 수 있습니다. 주문이 체결되면(부분 체결 또는 전체 체결, 지정가 또는 시장가) 시스템은 사전 설정된 트리거 가격을 기준으로 즉시 TP/SL 주문을 생성합니다.

사용자는 USDT(트리거 가격), ROE, 손익 세 가지 설정 모드 중 선택할 수 있습니다. 예를 들어 ROE로 TP/SL을 설정하면 트리거 가격과 예상 손익이 이에 따라 계산됩니다.

참고: 시스템은 ROE 또는 손익으로 TP/SL 주문 설정을 지원하지만, 해당 수치는 참고용입니다. 실제 결과는 거래 수수료, 평균 진입 가격 변동, 최종 체결 가격에 따라 달라질 수 있습니다. 포지션 추가 시 평균 진입 가격은 변경되지만, 설정된 TP/SL 트리거 가격은 고정되어 변경되지 않습니다.

1.2 시장가 TP/SL 설정 (웹사이트)


포지션 보유 시 MEXC는 전체 포지션 부분 포지션(웹사이트) 두 가지 유형의 TP/SL 옵션을 제공합니다.

1.2.1 전체 포지션


전체 포지션(증가 또는 감소 여부 불문)에 대해 ROE, 손익 또는 트리거 가격과 같은 트리거 조건을 선택하여 사전에 청산 주문을 설정할 수 있습니다. 최신가, 공정 가격 또는 인덱스 가격이 사전 설정된 트리거 수준에 도달하면 시스템은 사전 정의된 가격과 수량을 기준으로 가능한 최상의 시장 가격으로 실행합니다.

포지션이 청산되면 해당 TP/SL 주문은 시스템에 의해 자동으로 취소됩니다.

1.2.1.1 수익 실현 역방향

포지션에 TP를 설정할 때 수익 실현 역방향을 선택하면, TP 트리거로 전체 포지션이 청산된 후 동일한 수량의 반대 방향 시장가 주문을 자동으로 체결합니다. 시장 변동성으로 인해 역방향 주문이 완전히 체결되지 않을 수 있습니다. 이 경우 MEXC는 이메일, SMS 및 앱 내 메시지로 알림을 발송합니다.

1.2.1.2 스탑로스 역방향

포지션에 대한 SL을 설정할 때 스탑로스 역방향을 선택하면, SL이 발동되어 전체 포지션이 청산된 후 시스템이 동일 수량의 반대 방향 시장가 주문을 체결합니다. 시장 변동성으로 인해 역방향 주문이 완전히 체결되지 않을 수 있습니다. 이 경우 MEXC는 이메일, SMS 및 앱 내 메시지를 통해 알려드립니다.

1.2.2 부분 포지션


부분 포지션의 경우, 트레이더는 ROE, 손익 또는 트리거 가격과 같은 조건을 설정하여 사전 설정된 청산 주문을 등록할 수 있습니다. 최신가, 공정 가격 또는 인덱스 가격이 사전 설정된 트리거 수준에 도달하면, 시스템은 정의된 트리거 가격과 수량에 따라 가능한 최상의 시장 가격으로 주문을 실행합니다.

포지션이 청산되면, 해당 TP/SL 주문은 시스템에 의해 자동으로 취소됩니다.

참고: 시장 변동성이 급격하거나 청산 가능 포지션 규모가 부족할 경우 TP/SL 주문이 실패할 수 있습니다. 성공적으로 트리거되면 시스템은 시장 청산 주문을 발주합니다. 그러나 가격 변동으로 인해 시장 주문이 완전히 체결되지 않을 수 있으며, 최종 체결 가격은 사전 설정된 트리거 가격과 다를 수 있습니다.

트레이더는 현재 포지션 → TP/SL로 이동하여 추가를 클릭한 후, 원하는 트리거 조건(ROE, 손익 또는 트리거 가격)과 수량을 선택하여 기존 포지션에 TP/SL을 설정할 수 있습니다.

2. TP/SL의 장점


수익 실현 및 스탑로스의 주요 이점은 트레이더가 수익을 확보하고 손실을 제한하며 강제 청산 위험을 줄이는 데 도움이 된다는 점입니다. 사전에 청산 지점을 설정함으로써 트레이더는 시장을 지속적으로 모니터링할 필요가 없으며, 탐욕이나 두려움에 의한 감정적 결정을 피할 수 있습니다. 이는 거래 과정을 보다 합리적이고 규율 있게 만듭니다. 장기적으로 TP/SL을 적절히 활용하면 자본 효율성을 높이고 견고한 거래 시스템 구축을 지원합니다.

3. MEXC에서 TP/SL 기능 사용 방법


3.1 MEXC 웹사이트


3.1.1 포지션 오픈 전 TP/SL 설정


1단계: MEXC 공식 웹사이트에 접속하여 선물 거래 페이지로 이동한 후, 거래 인터페이스 내에서 TP/SL을 설정합니다.


2단계: TP 트리거 가격(최신가, 공정 가격 또는 인덱스 가격)을설정하고트리거 조건(ROE 또는 손익)을 선택합니다.


3.1.2 시장가 TP/SL


3.1.2.1 전체 포지션

1단계: 오픈 포지션에서 추가 → 전체 포지션을 클릭합니다.


2단계: 수익 실현 설정에서 ROE, 손익 또는 트리거 가격과 함께 최신가, 공정 가격 또는 인덱스 가격을 선택하세요.


이 단계에서 수익 실현 역방향스탑로스 역방향 기능을 활성화할 수 있습니다.


3.1.2.2 부분 포지션

1단계: 오픈 포지션에서 추가 → 부분 포지션을 클릭합니다.


2단계: 수익 실현 설정에서 ROE, 손익 또는 트리거 가격을 선택하고 수량과 함께 최신가, 공정 가격 또는 인덱스 가격을 설정합니다.


3.2 MEXC 앱


3.2.1 포지션 오픈 전 TP/SL 설정


1단계: MEXC 앱 홈 화면에서 선물로 이동합니다. 거래 화면 오른쪽에 있는 고급을 열어 TP/SL을 설정합니다.


2단계: TP 트리거 가격(최신가, 공정 가격 또는 인덱스 가격)을 설정하고 트리거 조건(%, 손익 또는 USDT)을 선택하세요.


3.2.2 TP/SL


3.2.2.1 포지션 TP/SL

1단계: 포지션에서 추가 → 포지션 TP/SL을 탭합니다.


2단계: TP/SL 설정에서 %, 손익 또는 USDT와 함께 최신가, 공정 가격 또는 인덱스 가격을 선택하세요.


이 단계에서 수익 실현 역방향 스탑로스 역방향 기능을 활성화할 수 있습니다.


3.2.2.2 일괄 TP/SL 설정

1단계: 포지션에서 추가 → 일괄 TP/SL을 탭합니다.


2단계: TP/SL 설정에서 %, 손익 또는 USDT를 선택하고 금액과 함께 최신가, 공정 가격 또는 인덱스 가격을 설정합니다.


4. TP/SL 활용 실용 팁


  • 스탑로스 수준 신중하게 설정: 단일 거래 손실은 계정 총 자본의 2%-5%를 초과하지 않도록 권장됩니다.
  • 롱/숏 포지션별 차별화된 접근: 상승 추세에서는 단계별 수익 실현을 고려하고, 횡보 시장에서는 더 좁은 스탑로스 수준이 효과적일 수 있습니다.
  • 역방향 전략: 추세 시장에서 스탑로스 역방향을 활용해 신속히 방향 전환이 가능하나, 급격한 변동성 시 슬리피지 위험에 유의해야 합니다.
  • 기술적 지표 활용: TP/SL 설정은 직감보다는 지지/저항선, 이동평균선, 캔들스틱 패턴 등을 기반으로 해야 합니다.

5. 결론


수익 실현과 스탑로스는 선물 거래에서 필수적인 리스크 관리 도구입니다. 이는 트레이더가 수익을 확보하고, 손실을 줄이며, 불리한 시장에서 리스크를 통제하고, 강제 청산을 방지하며, 감정적 결정을 줄여 거래 규율을 강화하는 데 도움이 됩니다. 그러나 완벽하지는 않습니다. 극단적인 시장 상황에서는 슬리피지나 트리거 실패가 발생할 수 있습니다. 거래 성공률을 더 포괄적으로 높이기 위해 트레이더는 TP/SL을 기술적 분석, 포지션 관리, 자본 관리 전략과 결합해야 합니다.

면책 조항: 본 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 어떠한 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정과 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.

