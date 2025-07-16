9월 미국 암호화폐 청문회: 글로벌 규제의 향방은?

최근 미국 하원 금융서비스위원회는 9월에 암호화폐 관련 청문회를 여러 차례 개최할 계획을 발표했습니다. 이번 청문회는 탈중앙화 금융(DeFi), 미국 증권거래위원회(SEC)의 디지털 자산 사업 규제, '돼지 도살(pig butchering)' 스캠의 영향 등 업계의 다양한 측면을 다룰 예정입니다. 이러한 청문회는 업계에서 큰 주목을 받고 있습니다.









9월 10일 첫 번째 청문회는 DeFi에 대한 하위위원회 검토로, SEC와 국세청(IRS) 등 여러 연방 기관에서 제안한 규칙이 논의될 예정입니다.





9월 18일에는 두 개의 청문회가 열리며, 하나는 SEC의 집행 관행에 중점을 두고, 다른 하나는 '돼지 도살' 스캠의 영향에 대해 다룰 예정입니다.





9월 23일에는 전체 위원회 청문회가 열리며, 이 청문회가 암호화폐 분야에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. SEC가 증언할 예정이며, 하원 금융서비스위원회는 게리 겐슬러(Gary Gensler) SEC 의장과 다른 위원들로부터 증언을 요청할 것으로 보입니다. 동시에 입법자들은 디지털 자산에 대한 SEC의 권한을 제한하고, 상품선물거래위원회(CFTC)에 더 중요한 역할을 부여하는 법안을 협상하고 있습니다.





특히, 미국 하원 금융서비스위원회 위원장 패트릭 맥헨리(Patrick McHenry)는 퇴임 전 암호화폐 규제 법안을 통과시키겠다는 의사를 밝혔습니다. 이 발언은 미국 의회가 암호화폐 규제에 대한 긴급성과 결단력을 가지고 있음을 더욱 강조합니다. 법안이 통과되면, 미국 및 전 세계 암호화폐 규제에 중요한 참고자료가 될 수 있을 것입니다.





역사적으로, 미국의 암호화폐 청문회는 복잡하고 역동적이며, 다양한 측면과 이해관계자들이 참여해 왔습니다. 이러한 청문회는 암호화폐 규제에 대한 논의를 진전시키고 시장에 중요한 영향을 미쳤습니다.





2018년 2월에는 암호화폐 규제 청문회에서 SEC와 CFTC 의장이 초청되었습니다. 이들은 암호화폐 시장의 건강한 성장을 촉진할 수 있는 정책을 연구하고 개발할 필요성을 강조하며, 블록체인과 암호화폐 산업에 대한 긍정적인 태도를 보였습니다.





2021년 7월에는 상원에서 암호화폐의 사용 및 규제에 대한 심도 있는 논의가 진행되었습니다. 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 상원 의원(D-Mass)은 비트코인의 탈중앙화가 환상일 뿐, 실제로는 채굴자와 기업이 네트워크의 실질적인 권력을 쥐고 있다고 주장하며 더 엄격한 규제를 촉구했습니다. 이 청문회는 미국 규제 기관이 암호화폐 분야에 집중하고 있음을 보여주었으며, 규제 필요성에 대한 논의를 촉발했습니다.





2021년 12월에는 미국 하원 금융서비스위원회가 암호화폐 관련 청문회를 개최하였고, 여러 암호화폐 자산 회사의 CEO들이 초청되어 암호화폐 규제, 금융 포용성, 미국 경쟁력 및 보안 문제에 대해 논의했습니다. 이 청문회는 암호화폐 산업에 대한 공적 관심을 높였으며, 규제 기관들이 암호화폐 시장 감독을 우선시하도록 자극하여 향후 규제 정책 개발의 기초를 마련했습니다.





2022년 11월에는 델라웨어 미국 파산 법원이 FTX 거래소 파산과 관련된 여러 청문회를 개최하였고, 고객 자금 처리 및 자산 회수 등 다양한 측면이 논의되었습니다. 이러한 청문회는 암호화폐 시장에 대한 감독 강화를 촉구하며, 관련 규제 정책의 개혁과 개선을 자극했습니다.





2023년 2월에는 상원 은행위원회가 "암호화폐 붕괴: 디지털 자산을 위한 금융 시스템 안전 장치의 필요성"이라는 주제의 청문회를 개최했습니다. 상원 의원들은 암호화폐 시장 붕괴의 원인, 영향 및 대응 방안에 대해 논의하며, 금융 시스템의 안정성을 보장하기 위한 보다 포괄적인 규제 프레임워크의 필요성을 강조했습니다.





역사적으로 미국의 청문회는 산업 개혁과 발전의 중요한 원동력이 되어왔으며, 암호화폐 분야도 예외는 아닙니다. 이번 달에 예정된 청문회 시리즈, 특히 DeFi에 대한 집중 논의와 전체 위원회에 의한 종합 검토는 암호화폐 산업의 발전 궤도에 깊은 영향을 미칠 것입니다.





DeFi 청문회의 소집은 규제 기관들이 이 새로운 분야의 독특한 특성에 맞는 규제 경로를 적극적으로 모색하고 있다는 것을 의미합니다. 탈중앙화되고 자동화된 DeFi는 금융 서비스에 전례 없는 혁신을 가져왔지만, 동시에 새로운 도전과 리스크를 동반했습니다. 따라서, 투자자의 이익을 보호하고 시장 질서를 유지하면서도 혁신을 억제하지 않는 규제 모델을 탐색하는 것이 청문회의 주요 초점입니다.





9월 23일의 전체 위원회 청문회는 암호화폐 분야에 대한 철저하고 깊이 있는 분석을 대표합니다. 이 청문회는 암호화폐의 법적 지위와 같은 기본적인 문제뿐만 아니라 세금 정책, 소비자 보호, 금융 안정성 리스크 등 중요한 분야도 다룰 예정입니다. 이 모든 사항은 산업의 발전에 있어 핵심적인 요소입니다.





미국이 글로벌 경제에서 중심적인 역할을 하고 금융 시장에 미치는 영향력이 크기 때문에, 미국의 암호화폐 규제 정책 방향은 글로벌 시장에 중요한 선례를 설정할 것입니다. 이번 청문회에서의 결과와 결정은 미국 암호화폐 시장의 규제 환경에 직접적인 영향을 미치며, 전 세계의 암호화폐 규제에 대한 사고와 행동을 형성할 것입니다. 규제 협력이 강화되고 조정된 메커니즘이 구축됨에 따라, 보다 안전하고 투명하며 질서 있는 암호화폐 생태계가 조성될 것으로 기대되며, 이는 산업의 장기적인 건강한 발전을 위한 견고한 기반이 될 것입니다.





9월에 예정된 암호화폐 청문회는 현재 시장 동향에 대한 예리한 통찰력과 시의적절한 대응을 보여줄 뿐만 아니라, 향후 개발 동향에 대한 미래 지향적인 평가를 제공합니다. 글로벌 규제 환경이 강화되고 정책 프레임워크가 점차 개선됨에 따라, 이러한 청문회는 암호화폐 시장이 규제 강화, 투명성 증대, 지속 가능성이 특징인 새로운 단계로 접어들 준비가 되어 있음을 시사합니다.





산업의 선도주자로서 MEXC는 이러한 청문회의 진행 상황과 시장에 미치는 광범위한 영향을 면밀히 주시하고 있으며, 미래를 대비한 전략을 가지고 있습니다. 글로벌 규제 협력이 심화되고 규제 기술이 발전함에 따라, 암호화폐 시장은 더욱 건강하고 질서 있는 환경으로 진화할 것이며, 투자자들에게 더 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 경험을 제공할 것입니다.





따라서 MEXC는 암호화폐 시장의 최신 개발 동향을 지속적으로 모니터링하고 철저히 분석할 것입니다. 저희는 규제 변화에 적극적으로 대응하고, 규정 준수 기준과 서비스 품질을 지속적으로 개선하여 사용자들에게 더 나은 서비스를 제공하고 암호화폐 산업의 발전에 기여할 것입니다.



