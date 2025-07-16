9월 MX존 이벤트 보고서





MEXC 플랫폼은 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트를 제공하여 사용자가 다양한 프로젝트에서 에어드랍 보상을 받을 수 있도록 지원합니다. 사용자 참여를 독려하고 에어드랍 수익을 높이기 위해, MEXC는 9월에 에어드랍 이벤트의 참여 기준을 낮추고 보상 계수 조정 을 진행했습니다. 조정된 계획은 사용자가 에어드랍 이벤트에 더 빨리 참여할 수 있도록 하며, 보상 계수를 쉽게 높일 수 있게 하여 더 많은 보상을 받고 더 큰 수익을 올릴 수 있게 되었습니다.





MX 보유의 혜택에 대해 자세히 알아보려면 MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 을 참고하시기 바랍니다.









2024년 9월, MEXC는 총 140개의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 이러한 에어드랍 이벤트를 통해 808만 달러 이상의 보상이 지급되었으며, APY는 61%에 달했습니다.





MEXC 플랫폼 데이터에 따르면, 9월 에어드랍 이벤트에서 상위 3개 토큰은 800% 이상의 상승률을 기록했습니다. 그 중 BABYCATE가 2,495% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 다음 두 개 토큰인 ARGY와 MARS는 각각 941%와 847%의 상승률을 기록했습니다. 아래 표에서 가장 낮은 상승률을 보인 토큰은 PAAL로 200%에 가까운 상승률을 기록했습니다.





프로젝트 이름 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률 (9월 30일 데이터 기준) BABYCATE 2024/9/28 2,495% ARGY 2024/9/28 941% MARS 2024/9/26 847% AD 2024/9/5 469% PAAL 2024/9/15 199%









Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 토큰을 1,000개 이상 보유하고 있다면 두 이벤트에 모두 등록하여 참여할 수 있습니다.





시스템에서 매일 세 번의 랜덤 스냅샷을 찍는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이벤트 전날 00:59 (KST)부터 24시간 동안 현물 계정에 최소 1,000 MX 이상을 지속적으로 보유해야 합니다. 이 24시간 동안 MX 보유량이 1,000 MX 미만으로 떨어질 경우, Kickstarter와 Launchpool 이벤트에 참여할 수 없습니다.





참여 방법은 MEXC 공식 웹사이트 홈페이지에 접속해 상단 내비게이션 바의 [현물거래] 드롭다운 메뉴에서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트 링크를 확인할 수 있습니다.













아직 MX 보유자가 아니면서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 MEXC에서 최소 1,000 MX 토큰을 구매하여 보유해야만 참여 자격을 얻을 수 있습니다. MX 토큰을 구매하는 방법을 알아보려면 " 1분 안에 MX 매수하기 " 가이드를 참조하여 제공된 단계를 따라 주시기 바랍니다.





무료 에어드랍 이벤트에 참여하는 것 외에도, MX 토큰을 보유하면 거래 수수료 할인 혜택을 받을 수 있습니다. MX 보유자는 현물 및 USDT-M 무기한 선물 거래 수수료를 상쇄하는 데 MX를 사용하여 20% 할인 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 지난 24시간 동안 현물 계정에 최소 1,000 MX 토큰을 보유하고 있다면 거래 수수료 50% 할인을 받을 수 있습니다.





MEXC는 종합적인 토큰 선택과 빠른 상장 속도로 많은 사용자를 끌어모으고 있습니다. 풍부한 유동성, 원활한 운영, 보안과 안정성, 즉각적인 고객 서비스 대응으로 사용자들에게 인기를 끌고 있습니다. MEXC는 사용자에게 안전하고 안정적인 거래 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 “사용자 우선”이라는 모토를 고수하고 있습니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.