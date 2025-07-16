MX 존 9월 이벤트 보고서









MEXC는 매달 MX 토큰 보유자를 위한 독점 에어드랍 이벤트를 개최합니다. 일정 기간 일정량의 MX 토큰을 보유하면 무료 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있습니다. 9월에 MEXC는 7개의 Launchpool 이벤트와 126개의 Kickstarter 이벤트를 포함하여 총 133개의 에어드랍 이벤트를 개최했습니다. 이러한 에어드랍 이벤트는 최대 71%의 APY로 900만 달러 이상의 보상을 분배했습니다.





MEXC 플랫폼의 통계에 따르면, 총 133개의 에어드랍 보상 중 TRC 토큰은 최대 945%의 놀라운 가격 상승을 보이며 이달 가장 높은 수익을 올린 토큰이 되었습니다. 두 번째로 높은 상승률을 보인 토큰은 WSM으로 최고 가격 상승률은 470.70%였습니다.





토큰 가격 상승 순위 상위 10개 토큰 중 모든 토큰의 가격 상승률이 100%를 넘었으며, 상위 4개 토큰은 250% 이상의 가격 상승을 보였습니다.





프로젝트 이름 에어드랍 시간(MX 커밋 시간) 가격 상승 % (10/1 기준) TRC 9/7/2023 945% WSM 9/29/2023 470.7% CLORE 9/8/2023 312.14% BROCK 9/26/2023 264.9% NOVAX 9/20/2023 169.4% HMT 9/16/2023 141.2% FUC 9/1/2023 128.6% PACOIN 9/22/2023 127.9% CIRI 9/25/2023 111.51% DTE 9/20/2023 104.7%









Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 이벤트입니다. MX 보유자인 경우, Kickstarter 및 Launchpool 이벤트에 참여하려면 최소 1,000개의 MX 토큰을 최소 30일 이상 연속으로 보유해야 합니다.





MEXC 공식 홈페이지 홈페이지 내 네비게이션 바에서 [현물거래]를 선택하면 [Launchpool] 및 [킥스타터] 이벤트 링크를 찾을 수 있습니다.









이벤트 상세페이지에 접속 후, [빠른 커밋] 버튼을 클릭하면, 한 번의 클릭으로 진행 중인 모든 이벤트에 참여하실 수 있습니다. Launchpool와 Kickstarter 이벤트에 동시에 참여할 수 있으며 MX 토큰은 락업되지 않습니다.













아직 MX를 보유하지 않았고 무료 에어드랍 이벤트에 참여하고 싶다면 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 매수하고 일정 기간 보유해야 합니다. 이러한 조건이 충족되면 해당 이벤트에 참여할 수 있습니다.





MX 토큰 매수 방법에 대한 자세한 내용은 " 1분 안에 MX 매수하기 "를 참고하여 튜토리얼 단계에 따라 매수하시기 바랍니다.



