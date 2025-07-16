SEED Combinator: Web3 스타트업을 위한 가속화 엔진









SEED Combinator (SEED)는 블록체인 스타트업과 Web3 프로젝트를 위한 액셀러레이터 플랫폼입니다. 탈중앙화된 커뮤니티를 기반으로 구축되었으며, 텔레그램 봇을 통해 운영되어 사용자들이 직접 상호작용하고, 토큰 획득 이벤트에 참여하며, 비즈니스 개발 지원 서비스의 혜택을 받을 수 있도록 설계되어 있습니다.





SEED Combinator는 단순한 에어드랍 프로젝트를 넘어, Web3 창업자들이 프로젝트를 구축하고 성장시킬 수 있도록 돕는 다양한 도구를 제공하는 종합 생태계입니다. 이 플랫폼은 스타트업들이 자신의 프로젝트를 우수 투자자들에게 선보이고 자금을 유치할 수 있는 환경을 조성하는 데 목적이 있습니다.









2.1 텔레그램을 통한 효율적인 사용자 연결: SEED는 주요 소셜 플랫폼인 텔레그램을 활용하여 자체 봇을 통해 사용자와 효율적으로 소통합니다. 사용자는 복잡한 지갑 연동 없이도 봇만으로 계정 등록, 미션 참여, NFT 배틀까지 진행할 수 있어 Web3 진입 장벽을 크게 낮춥니다.





2.2 Sui 퍼블릭 체인에 기반한 배포: 현재 SEED는 Sui 퍼블릭 체인에 배포되어 있으며, Sui의 Move 프로그래밍 언어와 오브젝트 모델의 이점을 활용하고 있습니다. 이를 통해 SEED의 게임 자산은 높은 확장성과 조합 가능성을 가지며, NFT 육성, 업그레이드, 에너지 시스템 등 게임화된 메커니즘에 특히 적합합니다.





2.3 듀얼 토큰 모델: SEED는 SEED 토큰과 SLOVE라는 듀얼 토큰 모델을 채택하여 "거버넌스 인센티브"와 "생태계 내 유통"을 효과적으로 분리합니다. 각 토큰의 역할과 성장 메커니즘이 정교하게 설계되어 있어 장기적인 사용자 참여를 유도하고 순환적인 생태계를 조성합니다.





2.4 통합 스타트업 툴킷: SEED는 타사 Web3 프로젝트가 빠르게 연동할 수 있도록 다양한 창업 도구를 제공합니다. 이 툴킷은 프로젝트 소개, 미션 가이드, 토큰 분배 등 스타트업이 필요로 하는 전 과정을 포괄합니다.









SEED의 핵심 제품은 현재 SEED GO로, NFT ‘SEED Mon’을 중심으로 모험 세계를 구축한 GameFi 생태계입니다. 전투, 자원 채집, 거래, 육성 등의 게임 플레이 요소를 통합하여 하나의 완전한 가상 경제를 형성하고 있습니다.









SEED는 거버넌스 토큰과 유틸리티 토큰을 분리한 듀얼 토큰 모델을 채택하여 경제 모델의 유연성과 지속 가능성을 강화합니다.









SEED는 SEED 생태계의 거버넌스 토큰으로, 총 발행량은 10억 개로 고정되어 있으며 추가 발행되지 않습니다. SEED는 SEED Combinator 생태계의 핵심 토큰으로서 커뮤니티 거버넌스 및 투표 권한 행사, GameFi 생태계 내 프리미엄 소비 (예: 번식 아이템, 전환석 등), 인큐베이터 참여 자격 (토큰을 스테이킹하여 신규 프로젝트의 초기 분배에 참여 가능), 전략적 투자자, 기여자, 프로젝트 파트너에게 할당되는 보상 등과 같은 용도로 사용됩니다.









SLOVE 토큰은 SEED GO에서 사용되는 주요 유틸리티 토큰으로, 게임 내 보상 분배, SEED Mon의 에너지 회복, 번식 및 아이템 합성, 마켓플레이스 거래 수수료 지불 등에 주로 활용됩니다.





"봇 기반 소셜 진입 + GameFi 경제 + 스타트업 인큐베이터"라는 혁신적인 통합 모델을 통해 SEED Combinator는 Web3 사용자와 창업자 모두에게 새로운 상호작용의 창을 엽니다. 단순히 "플레이하며 수익을 얻고자 하는" 일반 플레이어이든, 초기 단계 프로젝트에서 수익 기회를 찾는 투자자이든, SEED는 장기적으로 큰 가능성을 지닌 플랫폼입니다.









MEXC는 SEED Combinator의 잠재력을 일찍이 인식했으며, 낮은 수수료, 초고속 거래, 폭넓은 자산 지원, 우수한 유동성을 바탕으로 전 세계 투자자들로부터 높은 신뢰를 받고 있습니다. 또한 신생 프로젝트에 대한 예리한 통찰력과 강력한 지원 역량을 갖춘 MEXC는 우수한 프로젝트를 육성하기 위한 최적의 플랫폼입니다.





높은 유동성, 낮은 수수료, 유연한 레버리지 거래, 매끄럽고 안전하며 신뢰할 수 있는 거래 환경을 제공하는 거래소를 찾고 계신다면, MEXC가 바로 그 해답입니다. 현재 MEXC에서는 *URLF-SEED_USDT* 거래 페어가 상장되어 있으며, 지금 바로 거래를 시작하실 수 있습니다.



