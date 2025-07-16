SEC의 규제 변화: 새 인사 임명이 암호화폐 시장에 의미하는 바는?

2025년 4월 10일, 폴 앳킨스(Paul Atkins)가 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장으로 공식 취임했습니다. 전 대통령 트럼프의 지명을 받고 상원의 인준을 받은 앳킨스 위원장은 취임 직후부터 눈에 띄는 변화를 일으켰습니다. 그는 취임 후 단 48시간 만에 SEC의 기존 적대적이고 모호했던 규제 입장을 뒤집는 세 가지 주요 규제 변화를 발표했으며, 이는 암호화폐 시장 전반에 큰 기대감을 불러일으켰습니다. 이번 변화는 SEC의 "규제의 철권"에서 "혁신 촉진자"로의 방향 전환으로 해석되며, 정책에 대한 신뢰도를 높이는 동시에 암호화폐 산업에 새로운 시대의 개막을 알리는 신호탄으로 받아들여지고 있습니다.









앳킨스 위원장의 임명은 단순한 리더십 교체를 넘어, 규제 철학의 전환을 의미했습니다. 수년간 SEC는 암호화폐 발전에 장애물로 여겨져 왔지만, 앳킨스 체제에서는 취임 이틀 만에 주요 정책 변화가 발표되며 기존 접근 방식에서의 중대한 전환을 알렸습니다.









취임 첫날, 앳킨스 위원장은 이더리움 현물 ETF 옵션 거래 신청을 승인하며 전통 금융과 디지털 자산 간의 연결 고리를 만들었습니다. 또한 그는 "적격 투자자" 기준을 완화하는 방안을 제안했으며, 순자산 기준보다는 투자 경험을 중심으로 판단하여 일반 투자자들의 접근성을 확대하고자 했습니다.









SEC는 "무엇이 증권에 해당하는가?"와 "언제 공시가 이루어져야 하는가?"와 같은 핵심 쟁점에 대해 드물게 권고성 지침을 발표했습니다. 이번 지침은 개발자들에게 명확한 규정 준수 경로를 제시해 주었고, 합법적인 토큰 발행에 대한 시장의 신뢰를 높이는 동시에 규제에 부합하는 생태계 조성에 기여했습니다.









집행 측면에서도 SEC는 빠르게 방향을 선회했습니다. Nova Labs에 대한 소송을 철회하고, 리플과는 합의에 도달했으며, 항소 절차도 중단하기로 결정했습니다. 이러한 변화는 기존의 징벌적 제재 중심에서 가이드 중심의 접근 방식으로의 전환을 의미하며, 업계가 보다 유연하고 수용적인 규제 환경으로 진입하고 있음을 보여줍니다.









폴 앳킨스는 전통 금융 분야에서의 폭넓은 경험과 암호화폐 자산에 대한 강력한 지지를 겸비한 규제 분야의 베테랑 인물입니다. 보도에 따르면, 그는 개인적으로 600만 달러 이상의 자금을 암호화폐 분야에 투자했으며, 암호화폐 옹호 단체인 Token Alliance의 리더로도 활동한 바 있습니다. 이번 변화는 단순히 앳킨스 개인의 영향에 국한되지 않고, 트럼프 행정부의 'Web3 수용' 기조 아래 전반적인 정책 기조 변화로 해석됩니다.





다수의 암호화폐 ETF가 추진 중이며, XRP SOL 등은 연내 승인될 가능성이 있는 주요 프로젝트로 주목받고 있습니다.

스테이블코인 관련 법안도 빠르게 진전되고 있으며, GENIUS 법안은 상원 은행위원회를 통과했습니다.

탈중앙화 금융(DeFi)에 대한 기존의 규제 제한이 철회되며 생태계의 유연성이 강화되었습니다.

Citadel, Wintermute 등 전통 시장의 마켓 메이커들이 본격 복귀하면서 시장 유동성이 크게 개선되고 있습니다.





이러한 변화는 SEC가 기존의 "억제" 중심의 규제에서 "가이드" 중심의 정책으로 전환하고 있음을 보여주며, 준수 기반의 혁신과 시장 성장을 위한 보다 우호적인 환경 조성을 목표로 하고 있습니다.









새로운 규제 방침이 시장의 열기를 다시 불러일으켰다는 데에는 이견이 없습니다. 암호화폐 자산 가격의 변동성 역시 뚜렷하게 증가하고 있습니다. 하지만 이러한 급등세는 불확실성도 수반합니다. 일부 입법자들은 규제가 완화되면 투기성 리스크가 커질 수 있다고 우려를 표했고, 또 다른 이들은 폴 앳킨스가 FTX 자문단과 가까운 관계였다는 점을 들어, 규제의 중립성에 대한 의문을 제기하고 있습니다. 이러한 정책 전환기에는 투자자들이 다음과 같은 측면에 주목할 필요가 있습니다:





새로운 정책에 따른 자산 배분 구조의 변화

블록체인 프로젝트의 규제 준수 수준 및 진정한 성장 가능성

시장 유동성과 거래소의 대응력





이러한 정책 변화가 분명한 이점을 제공하는 것은 사실이지만, 그 이면에 존재하는 구조적 도전 과제 또한 간과해서는 안 됩니다. 앞으로의 승자는 단순히 정책의 수혜자가 아닌, 정책 흐름을 빠르게 파악하고 시장 변화 속에서도 흔들림 없이 대응하며, 견고한 플랫폼을 활용해 경쟁력을 유지하는 이들이 될 것입니다.









폴 앳킨스의 임명은 SEC와 암호화폐 분야 간의 관계에서 깊은 변화를 시작하는 이정표입니다. 엄격한 법 집행에서 더 지원적인 규제 자세로의 전환과 법 집행에서 규제 지침으로의 변화는 규제 위치의 전략적 변화를 나타냅니다. ETF, 스테이블코인, DeFi, 온체인 자산 정의, 투자자 접근 기준 등과 관련된 각 정책 조정은 시장의 구조적 진화에 기여하고 있습니다. 이 새로운 규제 주기는 새로운 투자 패러다임의 형성을 의미합니다.





개별 투자자에게 이는 위험과 기회를 동시에 의미합니다. 새로운 규제에 신속하게 적응하고 떠오르는 트렌드를 효과적으로 식별할 수 있는 사람들은 다가오는 시장 주기에서 경쟁 우위를 점할 수 있을 것입니다.





