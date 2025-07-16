최근 러시아의 블록체인 및 암호화폐에 대한 입장이 더욱 명확해졌습니다. CoinDesk에 따르면, 러시아는 암호화폐 거래와 국경 간 디지털 토큰 결제를 시범 운영할 예정입니다. 소식통에 따르면, 러시아는 자국의 국가 결제 카드 시스템(NPCS)을 이용해 루블과 암호화폐 간의 교환을 지원할 예정입니다. 2014년 러시아 중앙은행에 의해 설립된 NPCS는 국내최근 러시아의 블록체인 및 암호화폐에 대한 입장이 더욱 명확해졌습니다. CoinDesk에 따르면, 러시아는 암호화폐 거래와 국경 간 디지털 토큰 결제를 시범 운영할 예정입니다. 소식통에 따르면, 러시아는 자국의 국가 결제 카드 시스템(NPCS)을 이용해 루블과 암호화폐 간의 교환을 지원할 예정입니다. 2014년 러시아 중앙은행에 의해 설립된 NPCS는 국내
튜토리얼/Learn/추천 콘텐츠/러시아의 금융 행방:...폐 거부에서 수용으로

러시아의 금융 행방: 암호화폐 거부에서 수용으로

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#업계 최신 소식
NPC Solana
NPCS$0.002707-1.52%
미러 프로토콜
MIR$0.01085-0.54%
비트코인
BTC$121,665.42-1.16%
이더리움
ETH$4,368.55-3.29%

최근 러시아의 블록체인 및 암호화폐에 대한 입장이 더욱 명확해졌습니다.

CoinDesk에 따르면, 러시아는 암호화폐 거래와 국경 간 디지털 토큰 결제를 시범 운영할 예정입니다. 소식통에 따르면, 러시아는 자국의 국가 결제 카드 시스템(NPCS)을 이용해 루블과 암호화폐 간의 교환을 지원할 예정입니다. 2014년 러시아 중앙은행에 의해 설립된 NPCS는 국내 은행 간 결제를 관리하며 미르(Mir) 결제 카드를 운영하고 있습니다.

이 시범 사업이 성공한다면, 전통적인 금융 채널을 우회하고 국경 간 자본 흐름의 자유화를 촉진하며, 암호화폐의 글로벌 도입에 큰 힘이 될 수 있습니다. 이는 국제 제재의 복잡한 환경을 헤쳐 나가기 위한 러시아의 전략적 돌파구를 의미합니다.

거부에서 각성으로: 러시아의 태도 변화

과거 러시아 정부와 중앙은행은 암호화폐의 리스크와 불법 행위에 사용될 가능성에 대한 우려 때문에 암호화폐에 대해 신중하거나 심지어 적대적인 태도를 보였습니다.

그러나 2022년 2월 24일, 러시아-우크라이나 분쟁이 발생하면서 국제 제재가 확대되고 러시아의 전통적인 금융 채널에 심각한 제약이 가해졌습니다. BBC에 따르면, 분쟁이 시작된 이후 미국, 영국, EU, 그리고 호주, 캐나다, 일본 등 국가들은 러시아에 16,500건 이상의 제재를 부과했습니다.

국제통화기금(IMF) 데이터에 따르면, 러시아의 2022년 GDP 성장률은 -2.1%였고, 2023년에는 3.6%였습니다. 비교하자면, 전쟁 전인 2021년 러시아의 GDP 성장률은 4.7%였습니다.

이는 서방 금융 제재가 시행되면서 러시아의 전통적인 금융 인프라가 붕괴되어 경제 침체를 초래했음을 보여줍니다.

이러한 상황에 직면한 러시아는 암호화폐의 가치와 잠재력을 재평가할 수밖에 없었습니다. 경제적 압박과 국제 금융 시스템의 도전에 직면하여, 암호화폐는 "플랜 B"가 되었습니다. USDT와 같은 스테이블코인은 국제 무역 결제에 사용되기 시작했고, 러시아는 암호화폐를 대체 금융 도구로 활용하여 국가 경제의 안정성과 지속적인 발전을 유지할 가능성을 탐색했습니다.

러시아가 암호화폐를 필요로 하는 이유

많은 다른 나라들과 달리, 러시아는 암호화폐를 경제 시스템의 "플랜 B"로 삼으면서 공식 기관들이 암호화폐 분야에 대한 의견과 계획을 적극적으로 밝히고 있습니다. 이로 인해 관련 법적 틀의 개발과 시행이 추진되고 있습니다.

  • 2022년 2월 13일, 러시아는 비자격 투자자들의 암호화폐 구매를 제한하고, 구매 전 시험을 통과할 것을 요구했습니다. 자격이 있는 투자자는 연간 최대 7,000달러까지 암호화폐를 구매할 수 있었고, 비자격 투자자는 600달러로 제한되었습니다.
  • 2023년 11월, 러시아는 암호화폐 채굴자가 제재를 피할 수 있도록 돕는 도구를 개발하여 러시아 기업들이 국경 간 결제를 할 수 있도록 했습니다.
  • 2023년 12월 14일, 러시아 재무부는 비트코인 채굴을 합법화하고, 채굴된 암호화폐를 판매할 수 있는 메커니즘을 구축하는 새로운 법안을 제안했습니다.
  • 2024년 5월 6일, 국가두마 금융시장위원회 의장 안톤 고렐킨(Anton Gorelkin)은 러시아에서 암호화폐 유통을 완전히 금지하는 것을 지지하지 않는다고 밝혔습니다.
  • 2024년 7월, 러시아는 향후 법안에 스테이블코인을 추가하여 공식적으로 국경 간 결제에 사용할 수 있도록 하는 방안을 검토했습니다. 러시아 중앙은행 부총재 알렉세이 구즈노프(Alexey Guznov)는 관련 제안이 제출되었다고 발표했습니다.
  • 2024년 7월 30일, 러시아 국가두마는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), USDT와 같은 스테이블코인을 포함한 암호화폐의 국경 간 거래 및 거래소에서의 사용을 허용하는 법안을 두 번째와 세 번째 독회에서 통과시켰습니다. 이 법안은 2024년 9월 1일부터 시행됩니다.
  • 2024년 8월 8일, 푸틴 대통령은 비트코인 및 기타 암호화폐 채굴을 공식적으로 합법화하는 법안에 서명했습니다.
  • 2024년 8월 말까지, 러시아는 최소 두 개의 새로운 암호화폐 거래소를 설립할 계획을 발표했습니다. 하나는 상트페테르부르크 화폐 거래소를 기반으로 외환 거래에 중점을 두고, 다른 하나는 모스크바에 설립될 예정입니다. 이들 거래소는 중국 위안화와 BRICS 통화 바스켓에 연동된 스테이블코인을 개발할 계획입니다.

현재 러시아는 암호화폐와 긴밀하고 상호 의존적인 관계를 구축했다고 할 수 있습니다.

MEXC와 러시아의 금융 미래

러시아의 암호화폐에 대한 태도는 초기의 신중함과 제한에서 벗어나 이제 경제 시스템의 필수 요소로 자리 잡았습니다. 이는 국제 경제 환경의 변화와 러시아의 전략적 고려를 반영한 결과입니다.

러시아의 암호화폐에 대한 태도가 점점 더 명확해짐에 따라, 이로 인해 더 많은 사용자들이 암호화폐 시장에 진입하고, 산업에 새로운 활력과 잠재력을 불어넣고 있습니다. 이러한 변화는 MEXC에게 더 큰 도전과 높은 기대를 의미합니다.

MEXC가 국제 시장으로의 확장을 계속하며, 글로벌 파트너와의 전략적 협력을 강화하고 암호화폐 산업의 건강한 발전을 함께 이끌어 나가기를 기대합니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자할 때 관련된 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

USDf란? Falcon Finance의 혁신적인 스테이블코인 메커니즘 알아보기

USDf란? Falcon Finance의 혁신적인 스테이블코인 메커니즘 알아보기

요약USDf는 이더리움 기반의 초과 담보 합성 달러로, 현재 유통량은 약 18.99억 개이며 시가 순위는 202위입니다.USDf는 스테이블코인 및 비(非)스테이블코인 자산 모두를 담보로 지원하며, 시스템 보안을 위해 유동적인 담보 비율을 적용합니다.USDf는 사용자들의 다양한 위험 선호도를 충족하기 위해 클래식과 혁신적(classic and innovati

Espresso란 무엇인가? 100개의 노드로 분열된 블록체인 세계를 다시 연결하다

Espresso란 무엇인가? 100개의 노드로 분열된 블록체인 세계를 다시 연결하다

요약1) Espresso는 분산형 BFT 합의를 사용하여 연결된 모든 블록체인에 대해 6초 이내에 빠른 거래 확인을 제공합니다.2) 글로벌 확인 계층으로서 Espresso는 서로 다른 체인이 서로의 검증된 상태에 실시간으로 접속할 수 있도록 하여 진정한 크로스 체인 구성 가능성을 구현합니다.3) Arbitrum, OP Stack, Polygon CDK를 포

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요