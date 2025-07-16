러시아의 금융 행방: 암호화폐 거부에서 수용으로

최근 러시아의 블록체인 및 암호화폐에 대한 입장이 더욱 명확해졌습니다.





CoinDesk에 따르면, 러시아는 암호화폐 거래와 국경 간 디지털 토큰 결제를 시범 운영할 예정입니다. 소식통에 따르면, 러시아는 자국의 국가 결제 카드 시스템(NPCS)을 이용해 루블과 암호화폐 간의 교환을 지원할 예정입니다. 2014년 러시아 중앙은행에 의해 설립된 NPCS는 국내 은행 간 결제를 관리하며 미르(Mir) 결제 카드를 운영하고 있습니다.





이 시범 사업이 성공한다면, 전통적인 금융 채널을 우회하고 국경 간 자본 흐름의 자유화를 촉진하며, 암호화폐의 글로벌 도입에 큰 힘이 될 수 있습니다. 이는 국제 제재의 복잡한 환경을 헤쳐 나가기 위한 러시아의 전략적 돌파구를 의미합니다.





과거 러시아 정부와 중앙은행은 암호화폐의 리스크와 불법 행위에 사용될 가능성에 대한 우려 때문에 암호화폐에 대해 신중하거나 심지어 적대적인 태도를 보였습니다.





그러나 2022년 2월 24일, 러시아-우크라이나 분쟁이 발생하면서 국제 제재가 확대되고 러시아의 전통적인 금융 채널에 심각한 제약이 가해졌습니다. BBC에 따르면, 분쟁이 시작된 이후 미국, 영국, EU, 그리고 호주, 캐나다, 일본 등 국가들은 러시아에 16,500건 이상의 제재를 부과했습니다.





국제통화기금(IMF) 데이터에 따르면, 러시아의 2022년 GDP 성장률은 -2.1%였고, 2023년에는 3.6%였습니다. 비교하자면, 전쟁 전인 2021년 러시아의 GDP 성장률은 4.7%였습니다.





이는 서방 금융 제재가 시행되면서 러시아의 전통적인 금융 인프라가 붕괴되어 경제 침체를 초래했음을 보여줍니다.





이러한 상황에 직면한 러시아는 암호화폐의 가치와 잠재력을 재평가할 수밖에 없었습니다. 경제적 압박과 국제 금융 시스템의 도전에 직면하여, 암호화폐는 "플랜 B"가 되었습니다. USDT와 같은 스테이블코인은 국제 무역 결제에 사용되기 시작했고, 러시아는 암호화폐를 대체 금융 도구로 활용하여 국가 경제의 안정성과 지속적인 발전을 유지할 가능성을 탐색했습니다.





많은 다른 나라들과 달리, 러시아는 암호화폐를 경제 시스템의 "플랜 B"로 삼으면서 공식 기관들이 암호화폐 분야에 대한 의견과 계획을 적극적으로 밝히고 있습니다. 이로 인해 관련 법적 틀의 개발과 시행이 추진되고 있습니다.





2022년 2월 13일, 러시아는 비자격 투자자들의 암호화폐 구매를 제한하고, 구매 전 시험을 통과할 것을 요구했습니다. 자격이 있는 투자자는 연간 최대 7,000달러까지 암호화폐를 구매할 수 있었고, 비자격 투자자는 600달러로 제한되었습니다.

2023년 11월, 러시아는 암호화폐 채굴자가 제재를 피할 수 있도록 돕는 도구를 개발하여 러시아 기업들이 국경 간 결제를 할 수 있도록 했습니다.

2023년 12월 14일, 러시아 재무부는 비트코인 채굴을 합법화하고, 채굴된 암호화폐를 판매할 수 있는 메커니즘을 구축하는 새로운 법안을 제안했습니다.

2024년 5월 6일, 국가두마 금융시장위원회 의장 안톤 고렐킨(Anton Gorelkin)은 러시아에서 암호화폐 유통을 완전히 금지하는 것을 지지하지 않는다고 밝혔습니다.

2024년 7월, 러시아는 향후 법안에 스테이블코인을 추가하여 공식적으로 국경 간 결제에 사용할 수 있도록 하는 방안을 검토했습니다. 러시아 중앙은행 부총재 알렉세이 구즈노프(Alexey Guznov)는 관련 제안이 제출되었다고 발표했습니다.

2024년 7월 30일, 러시아 국가두마는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), USDT와 같은 스테이블코인을 포함한 암호화폐의 국경 간 거래 및 거래소에서의 사용을 허용하는 법안을 두 번째와 세 번째 독회에서 통과시켰습니다. 이 법안은 2024년 9월 1일부터 시행됩니다.

2024년 8월 8일, 푸틴 대통령은 비트코인 및 기타 암호화폐 채굴을 공식적으로 합법화하는 법안에 서명했습니다.

2024년 8월 말까지, 러시아는 최소 두 개의 새로운 암호화폐 거래소를 설립할 계획을 발표했습니다. 하나는 상트페테르부르크 화폐 거래소를 기반으로 외환 거래에 중점을 두고, 다른 하나는 모스크바에 설립될 예정입니다. 이들 거래소는 중국 위안화와 BRICS 통화 바스켓에 연동된 스테이블코인을 개발할 계획입니다.





현재 러시아는 암호화폐와 긴밀하고 상호 의존적인 관계를 구축했다고 할 수 있습니다.





러시아의 암호화폐에 대한 태도는 초기의 신중함과 제한에서 벗어나 이제 경제 시스템의 필수 요소로 자리 잡았습니다. 이는 국제 경제 환경의 변화와 러시아의 전략적 고려를 반영한 결과입니다.





러시아의 암호화폐에 대한 태도가 점점 더 명확해짐에 따라, 이로 인해 더 많은 사용자들이 암호화폐 시장에 진입하고, 산업에 새로운 활력과 잠재력을 불어넣고 있습니다. 이러한 변화는 MEXC에게 더 큰 도전과 높은 기대를 의미합니다.





MEXC가 국제 시장으로의 확장을 계속하며, 글로벌 파트너와의 전략적 협력을 강화하고 암호화폐 산업의 건강한 발전을 함께 이끌어 나가기를 기대합니다.



