러시아, 암호화폐 채굴 합법화: 채굴자들은 이러한 변화에 어떻게 대응해야 할까요?

최근 푸틴 러시아 대통령은 러시아에서 암호화폐 채굴을 합법화하는 법안에 서명했습니다. 이 소식은 암호화폐 시장의 급등으로 이어졌습니다. MEXC 데이터에 따르면 비트코인 가격은 같은 날 잠시 6만 달러를 넘어서며 반등해 최고치인 6만 2700달러를 기록했고, 일일 상승률이 10%를 넘어서며 하락 추세를 반전시켰습니다.





암호화폐 산업에 대한 글로벌 규제 당국의 태도는 점점 우호적으로 변하고 있으며, 특히 올해 전 세계에서 여러 암호화폐 ETF 상품이 승인되었습니다. 암호화폐 채굴자에게는 고품질 거래 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다.





선도적인 글로벌 디지털 자산 거래소인 MEXC는 현물 및 선물 계약부터 금융 상품까지 다양한 고품질 서비스를 채굴자에게 제공합니다.









TASS 통신에 따르면, 지난 8일 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin) 러시아 대통령이 러시아 내 암호화폐 채굴을 합법화하는 법안에 서명했습니다. 이 법률 문서는 정부 웹사이트에 게시되었으며, 게시 후 10일 후에 발효될 예정입니다.





이 문서에는 등록된 러시아 법인과 개인 기업가만 채굴에 참여할 수 있다고 명시되어 있습니다. 소규모 개인 채굴자들도 에너지 소비량이 일정 기준 이하로 유지된다면 공식적으로 등록하지 않고도 암호화폐를 채굴할 수 있게 됩니다. 외국 디지털 금융 자산은 러시아 블록체인 플랫폼에서 거래할 수 있지만, 러시아 중앙은행은 이러한 자산이 러시아의 금융 안정성에 위협이 된다고 판단되면 특정 암호화폐의 발행을 금지할 수 있는 권한을 보유합니다.





암호화폐 채굴 규제는 러시아 중앙은행, 재무부, 특정 러시아 정부 부처가 공동으로 관리하며, 향후 몇 달 내에 더 정확한 규제 요건을 개발할 예정입니다. 또한 러시아 당국은 자금 세탁에 디지털 통화가 사용되는 것을 방지하기 위한 조치를 시행할 것으로 예상됩니다.





최근 러시아에서 도입된 채굴 합법화는 갑작스러운 변화가 아닙니다. 오히려 오래 전부터 예상되어 왔던 일입니다.





2020년 러시아는 처음으로 암호화폐를 법적으로 인정하는 '디지털 금융자산법'을 통과시켰습니다. 2021년 러시아 중앙은행은 채굴을 포함한 암호화폐 관련 활동이 러시아 내에서 합법적으로 이루어질 수 있도록 허용할 것이라고 밝혔습니다.





2022년 푸틴 대통령은 러시아가 암호화폐 채굴에 있어 특정한 이점을 가지고 있다고 언급하며 채굴에 세금을 부과하고 규제를 해야 한다고 주장했습니다. 그는 Irkutsk, Krasnoyarsk 및 Karelia 등 잉여 전력이 있는 지역으로 채굴 활동을 제한하는 것을 지지했습니다.





2023년 12월, 러시아 재무부는 BTC 채굴을 합법화하고 암호화폐 채굴을 수출 상품으로 분류하려는 새로운 법안을 제안했습니다. 재무부와 러시아 중앙은행은 모두 암호화폐 채굴을 산업으로 인정하고 실험적인 틀 안에서 해외 경제 거래에 암호화폐를 사용하는 것을 지지합니다.





올해 초 경제 현안 회의에서 푸틴 대통령은 정부와 디지털 화폐의 도입과 사용에 대해 논의했습니다. 그는 이 분야가 유망한 경제 분야임을 강조하며 러시아가 법적 프레임워크와 규제를 신속하게 확립하고 인프라를 개발하며 디지털 자산의 유통을 위한 여건을 조성할 기회를 잡아야 한다고 강조했습니다.





오늘 러시아는 마침내 관련 규정을 도입하여 암호화폐 채굴을 합법화했습니다. 이 정책은 암호화폐 규제에 대한 러시아의 접근 방식에서 중요한 진전을 의미합니다.









사실 암호화폐에 대한 러시아의 입장은 상당히 복잡합니다.





한편, 러시아 정부는 암호화폐가 루블의 지위를 위협할 수 있어 사람들이 가상화폐로 전환할 것을 우려하고 있습니다. 다른 한편으로 러시아 정부는 암호화폐 기술의 잠재력을 인정하고 있으며, 특히 러시아가 서방의 제재를 받은 이후 국경 간 거래에서 암호화폐의 장점이 더욱 두드러지게 나타나고 있습니다.





더욱 중요한 것은, 러시아에서 국내 암호화폐 산업이 붐을 이루고 있다는 것도 정부의 태도 변화의 중요한 요인입니다.





모스크바 타임즈(Moscow Times)에 따르면, 러시아는 카자흐스탄을 제치고 전 세계 비트코인 채굴량의 13%를 차지하며 미국에 이어 두 번째로 큰 비트코인 채굴량 국가로 부상했습니다.





러시아 재무부는 2023년부터 암호화폐 거래 및 채굴 활동으로 인한 세수가 연간 25억 루블(약 3억 4천만 달러)에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 수입은 러시아에 새로운 재원을 제공하며, 이는 국제 제재 상황에서 특히 중요합니다.





1. 글로벌 암호화폐 시장에서 러시아의 위상 강화: 이전까지 러시아의 암호화폐 산업은 명확한 법적 지위가 없었기 때문에 상대적으로 미미한 수준에 머물러 있었습니다. 암호화폐 채굴을 합법화함으로써 러시아는 이 분야에 대한 의지를 보여주었고, 잠재적으로 더 많은 투자와 인재를 유치할 수 있게 되었습니다.





2. 채굴자를 위한 더 나은 정책 지원 제공: 합법화는 러시아 정부가 전기 공급 및 세금 인센티브와 같은 채굴자를 위한 지원 정책을 제공함으로써 채굴자의 운영 비용을 낮추고 전반적인 수익성을 개선할 수 있다는 것을 의미합니다. (참고: 러시아의 풍부한 에너지 자원과 추운 기후는 채굴 비용을 절감하고 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.)





3. 관련 산업 체인의 발전 촉진: 암호화폐 채굴의 합법화는 직접적인 이해관계자 외에도 채굴 장비 제조, 채굴 풀 서비스, 전기 공급 등 관련 산업의 발전을 촉진시킬 것입니다. 이는 러시아 경제에 새로운 성장 모멘텀을 불어넣을 것입니다.





4. 암호화폐 시장 규제 강화: 러시아 정부는 명확한 법적 지위를 바탕으로 암호화폐 시장에 대한 규제를 강화하여 자금 세탁 및 탈세와 같은 위험을 줄이기 위한 관련 관리 조치를 수립함으로써 업계의 건전한 발전을 보장할 것입니다.





물론 이 정책의 시행은 앞으로 더 많은 양질의 채굴자를 유치하는 방법과 같은 몇 가지 도전에 직면할 수 있습니다. 하지만 전반적으로 암호화폐 채굴 합법화는 의심할 여지 없이 러시아에 새로운 발전 기회를 가져다줄 것입니다.









채굴자들에게 규제는 이주를 고려하는 주요 이유 중 하나입니다. 러시아를 제외한 주요 국가에서는 암호화폐 채굴에 대한 다양한 정책을 시행하고 있습니다:





중국: 전면 금지. 2021년에 중국 정부는 암호화폐 거래와 채굴 활동을 전면 금지하는 금지령을 발표했습니다. 이 정책으로 인해 많은 채굴자들이 중국을 떠났고, 그해 전 세계 컴퓨팅 파워가 크게 감소했습니다.





한국: 제한적. 한국 정부는 암호화폐 채굴에 대해 신중한 입장을 취하고 있으며, 채굴자에게 사전에 신고하고 허가를 받도록 요구하고 있습니다. 또한, 한국은 전력 소비가 많은 채굴 활동을 제한하기 위해 전력 제한 정책을 시행하고 있습니다.





캐나다: 매우 우호적. 캐나다 정부는 채굴자에게 전기 보조금과 같은 인센티브를 제공하는 등 암호화폐 채굴 산업을 적극 지지하고 있습니다. 캐나다는 전 세계적으로 주요 채굴 허브 중 하나가 되었습니다.





미국: 비교적 우호적. 미국 정부는 암호화폐에 대해 비교적 개방적인 입장을 취하고 있습니다. 아직 명확한 연방 규제는 없지만 텍사스를 비롯한 여러 주 정부는 지역 채굴 개발을 적극적으로 장려하고 다양한 인센티브를 제공합니다. 미국이 전 세계에서 가장 많은 수의 상장 채굴 기업을 보유하고 있다는 점도 주목하실 필요가 있습니다.





유럽 연합: 규정 개발 중. EU는 통합된 규제 프레임워크를 구축하는 것을 목표로 하는 암호화 자산 시장(MiCA) 규정을 마련하기 위해 노력하고 있습니다. 이 규정은 암호화폐 채굴 활동을 표준화하되 일반적으로 업계의 질서 있는 발전을 지원합니다.





국가별로 암호화폐 규제에 상당한 차이를 보이고 있으며, 이로 인해 전 세계적으로 채굴 활동이 고르지 않게 분포되어 있습니다. 규제 프레임워크가 지속적으로 개선됨에 따라 채굴자에게 더욱 유리한 개발 환경이 조성될 것으로 기대됩니다. 물론 정책 외에도 채굴자들의 또 다른 주요 관심사는 수익성입니다.





비트코인은 올해 4월 네 번째 반감기를 완료하면서 블록 보상이 6.25에서 3.125로 감소하여 채굴자의 수입이 크게 감소했습니다. 설상가상으로 비트코인의 컴퓨팅 파워가 계속 증가하면서 채굴 난이도도 함께 상승하여 현재 비트코인의 채굴 난이도는 90.67T로 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 게다가 비트코인 가격은 반감기 이후 예상했던 급등세를 보이지 않고 몇 차례 큰 폭의 조정을 겪었으며 심지어 5만 달러 아래로 떨어지기도 했습니다.





여러 가지 요인이 복합적으로 작용하여 채굴자들의 생존이 위태로워지고 채굴자들이 문을 닫을 위기에 처했습니다. 다행히 최근 비트코인이 6만 달러까지 반등하면서 채굴자들의 압박이 일시적으로 완화되기도 했습니다.





채굴자 입장에서는 시장을 이끄는 여러 호재, 특히 미국의 비트코인 현물 ETF를 통한 자금 유입으로 인해 향후 BTC 가격이 크게 상승할 것으로 예상됩니다. 따라서 가격이 상승할 때까지 비트코인을 보유하는 것도 하나의 선택지가 될 수 있습니다. 또는 채굴자는 암호화폐 관리 또는 헤지 거래를 위해 고품질 거래 플랫폼을 선택할 수 있습니다.





선도적인 글로벌 디지털 자산 거래소인 MEXC는 채굴자를 위한 다양한 고품질 서비스를 제공합니다:





다양한 거래 상품: MEXC는 BTC 현물, BTC USDT-M 선물, Coin-M 선물 등 다양한 거래 옵션을 지원하여 채굴자의 일상적인 거래 수요를 충족합니다. 또한, MEXC는 연간 수익률이 최대 1.8%인 BTC 예금 상품을 제공하며, 이는 모든 중앙화 거래소(CEX) 중 가장 높은 수익률입니다.





업계 최저 수수료: MEXC는 현물 거래 시 거래 수수료가 없으며 선물 거래에서 테이커 주문에 대해 0.01%의 수수료만 부과하며 이는 현재 업계에서 가장 낮은 수준입니다.





안정적인 유동성: MEXC 플랫폼은 유동성이 풍부하여 시장 변동성에 효과적으로 대응할 수 있으며, 채굴자에게 안정적인 거래 환경과 가격을 제공합니다. 데이터에 따르면 현물 BTC/USDT의 경우 중간 가격에서 ±0.05%(5bps) 차이로 거래할 수 있는 거래량이 1,100만 달러에 달해 전체 거래소 중 1위를 차지했습니다. USDT-M 선물의 경우 ±0.05%(5bps)로 이용할 수 있는 거래량이 3,900만 달러에 달해 전 세계 1위이며 경쟁사를 훨씬 능가합니다.





전문 고객 서비스: MEXC는 채굴자의 모든 궁금증을 해결하기 위해 연중무휴 종합적인 고객 서비스를 제공합니다.





고품질 상품, 저렴한 수수료, 전문적인 서비스를 제공하는 MEXC는 채굴자들이 선호하는 거래 플랫폼이 되었습니다. 채굴자는 MEXC에 계정을 개설하기만 하면 원스톱 거래 서비스를 이용할 수 있어 수익을 극대화할 수 있습니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.