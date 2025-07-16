글로벌 시장 침체 재조명: 역사적 약세장 흐름 집중 분석

트럼프 행정부가 다시 한 번 관세를 부과하면서 금융 시장 심리가 급변했습니다. 유럽 증시는 일제히 하락했고, 독일 DAX 지수는 3% 이상 하락했으며, 유가는 하루 만에 6.6% 급락했고, 미국 달러 지수는 2005년 이후 최대 장중 하락폭을 기록했습니다. 시장 변동성 지수(VIX)는 40% 급등하며 30선을 돌파했고, 헤지펀드의 순 레버리지 비율은 3년 만에 최저치로 떨어졌습니다. 또한 암호화폐도 글로벌 침체에 동참했습니다. 4월 7일 BTC 는 장중 한때 7만 5천 달러 아래로 떨어져 최고점인 10만 8천 달러에서 30% 하락했고, ETH 는 급락세를 보이며 한때 15% 이상 하락해 1,420달러 아래로 떨어지며 2023년 10월 이후 볼 수 없었던 수준에 도달했습니다.





지난 50여 년 동안 미국 주식 시장은 여러 차례의 약세장을 견뎌냈으며, 각 약세장은 경제와 투자자에게 큰 영향을 남겼습니다. 지난 반세기 동안 미국 주식의 약세장 역사를 분석하면 시장의 냉혹한 현실에 대한 귀중한 통찰력을 얻고 미래를 위한 교훈을 얻을 수 있습니다.













1973년 제4차 중동전쟁이 발발하자 아랍 국가들이 석유 금수 조치를 취하면서 국제 유가가 급등했습니다. 이 사건은 곧바로 경제에 영향을 미쳐 미국을 심각한 불황에 빠뜨렸습니다. S&P 500 지수는 1973년 1월 최고 121.74에서 1974년 12월 최저 57.77까지 하락하여 52.5%의 하락률을 기록했습니다. 이 약세장은 21개월 동안 지속되어 거의 50년 만에 가장 오래 지속된 약세장 중 하나가 되었습니다.





석유 위기는 에너지 가격을 상승시켰을 뿐만 아니라 미국의 인플레이션을 악화시켜 사업 비용을 크게 증가시키고 기업 수익을 급격히 감소시켰습니다. 또한 베트남 전쟁으로 인한 재정적 부담은 미국 경제의 성장 모멘텀을 더욱 약화시켰습니다.









1987년 10월 19일, 다우존스 산업평균지수는 하루 만에 508포인트(22.6%) 급락하며 역사상 가장 큰 폭의 하루 하락을 기록했습니다. 같은 날 S&P 500 지수 역시 20.5% 하락했습니다. 하루 동안의 급격한 하락에도 불구하고 전체 약세장은 4개월 동안만 지속되는 비교적 짧은 기간이었습니다.





이 폭락장은 주로 세계화, 금융 자유화, 컴퓨터 거래의 증가로 인해 시장 변동성이 심화되면서 촉발되었습니다. 향후 유사한 사태를 방지하기 위해 이듬해 미국 증권거래위원회(SEC)는 시장 심리를 안정시키기 위해 3단계로 구성된 서킷 브레이커를 시행했습니다.









1990년대 말, 기술 및 인터넷 주식은 기본 가치에서 크게 벗어난 밸류에이션으로 열광적인 인기를 끌었습니다. 나스닥 종합지수는 2000년 3월 최고치인 5,132.52에서 2002년 10월 최저치인 1,114.11까지 78.3% 하락하며 거의 50년 만에 가장 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 이 약세장은 31개월 동안 지속되어 투자자들의 신뢰를 심각하게 훼손했습니다.





기술 거품의 붕괴는 과도한 투기와 밸류에이션 거품의 엄청난 위험성을 드러냈습니다. 시장이 이성을 잃고 투자자들이 맹목적으로 상승하는 주식을 쫓는다면 거품은 순식간에 꺼질 수 있습니다.









서브프라임 모기지 사태가 터지면서 글로벌 금융 시장 전체에 연쇄적인 반응이 일어났습니다. 신용 시장은 얼어붙었고 세계 경제는 불황에 빠졌습니다. S&P 500 지수는 2007년 10월 최고치인 1,565.15에서 2009년 3월 최저치인 666.79까지 급락하며 57.4%나 하락했습니다. 이 약세장은 17개월 동안 지속되었으며 거의 50년 만에 가장 광범위하고 피해가 컸던 약세장으로 기록됩니다.





이 위기는 금융 시스템에 심각한 취약성을 드러냈으며, 부적절한 규제와 과도한 레버리지가 위기 발생의 주요 원인으로 작용했습니다. 이 기간 동안 많은 대형 금융 기관이 무너지거나 인수되었으며 시장의 신뢰는 심각하게 훼손되었습니다.









2020년 초, 코로나19 팬데믹이 전 세계적으로 확산되면서 광범위한 경제 셧다운과 기업 이익의 급격한 감소가 발생했습니다. S&P 500 지수는 2020년 2월 고점 3386.15에서 2020년 3월 저점 2237.40으로 33.9% 하락했습니다. 이러한 하락폭은 상당했지만, 글로벌 중앙은행과 각국 정부의 대규모 부양책으로 인해 시장은 빠르게 반등했습니다. 약세장은 약 3개월 동안만 지속되어 거의 50년 만에 가장 짧은 기간 중 하나로 기록되었습니다.





팬데믹은 실물 경제에 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 시장의 패닉을 고조시켰습니다. 하지만 전 세계 중앙은행과 정부의 공동 노력으로 시장은 곧 안정을 되찾고 새로운 상승 국면에 접어들었습니다.









역사적 약세장에 대한 보다 명확한 개요를 제공하기 위해 각 약세장 기간과 그에 따른 S&P 500 지수 하락률을 비교했습니다:





약세장 기간 기간 S&P 500 하락 1973-1974 21개월 -48% 1987 4개월 -34% 2000-2002 31개월 -49% 2007-2009 17개월 -57% 2020 3개월 -34%













경제 기초 요인은 주식시장의 초석 역할을 합니다. 경제 성장이 둔화되거나 경기 침체에 접어들면 주식 시장이 독자적으로 상승하기는 어렵습니다. 투자자는 경제 지표와 정책 동향에 주의를 기울여 전체 시장 방향을 가늠해야 합니다. 약세장에서는 대중을 맹목적으로 추종하거나 과도한 투기에 참여하지 않도록 경계를 늦추지 않는 것이 중요합니다.









시장의 도취감과 밸류에이션 거품은 종종 약세장의 촉매제 역할을 합니다. 시장이 과도한 낙관론과 투기적 행동을 보일 때 투자자는 이성적인 태도를 유지하고 적절한 분석 없이 가격 상승을 쫓지 않아야 합니다. 또한 손절매 주문을 설정하거나 투자 전략을 조정하는 등 적시에 조치를 취하기 위해서는 밸류에이션 거품을 인식하는 것이 중요합니다.









정책 개입은 시장 심리를 안정시키고 위기 악화를 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 투자자는 이러한 조치가 일시적인 해결책일 뿐 문제를 근본적으로 해결할 수 없다는 점을 인식해야 합니다. 따라서 정책 동향을 주시하면서 시장 자체의 회복 능력도 고려하는 것이 중요합니다. 시장이 강력한 자체 회복 능력을 갖출 때만 진정으로 약세장에서 벗어날 수 있습니다.









약세장에서는 투자자가 종종 감정적 변동이 심해 충동적인 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 투자자는 감정적 매매로 인한 큰 손실을 피하기 위해 차분한 마음가짐과 이성적 판단을 유지하면서 감정을 조절하는 방법을 배워야 합니다.





지난 50년 동안 미국 주식시장의 약세장은 우리에게 소중한 경험과 통찰력을 제공했습니다. 투자자는 경제 펀더멘털을 면밀히 모니터링하고, 밸류에이션 거품을 합리적으로 평가하며, 정책 개입과 시장 자구책에 주의를 기울이고, 감정을 조절하여 이성적으로 투자해야 합니다. 동시에 투자자들은 암호화폐 시장과 주식 시장의 상호 연관성을 인식하고 글로벌 경제 상황, 규제 정책, 시장 심리가 암호화폐 시장에 미치는 영향에 주의를 기울여야 합니다. 투자를 진행할 때 역사에서 교훈을 얻고 합리적으로 진행합시다.



