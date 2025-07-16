Resolv Labs, 델타 중립적 설계와 RESOLV 토큰으로 스테이블코인을 재정의하다

Resolv Labs 는 델타 중립 헤지 전략을 통해 스테이블코인 설계를 재정의함으로써 탈중앙화 금융(DeFi)의 기술 혁신을 주도하고 있습니다. 핵심 상품인 USR(Resolv USD)은 이더리움(ETH)으로 뒷받침되며 실물자산(RWA)에 대한 의존도를 완전히 제거하여 온체인 메커니즘을 통해 가격 안정성과 수익 창출을 모두 달성한 최초의 스테이블코인입니다. 2025년 4월 cyberFund와 Maven 11이 주도한 천만 달러 규모의 시드 라운드에 이어, Resolv는 알고리즘 스테이블코인 진화의 선구자로서 입지를 공고히 했습니다. USR은 미국 달러에 대한 정확한 페깅을 유지할 뿐만 아니라 네이티브 암호화폐 시장 메커니즘을 사용하여 지속 가능한 수익률을 창출함으로써 기존 스테이블코인의 위험 취약성을 직접적으로 해결합니다.













Resolv Labs는 보다 탄력적인 스테이블코인 인프라를 구축하는 것을 목표로 설립되었습니다. USR은 ETH을 담보로 하며, 가격 변동성을 헤지하기 위해 온체인 담보와 영구 선물 헤지를 결합한 델타 중립 전략을 사용합니다. 이러한 통합 설계는 은행 예금이나 채권과 같은 실물 자산에 의존하는 기존의 방식에서 벗어나 제3자 신용 위험과 규제 불확실성을 제거합니다. 이를 통해 탈중앙화 금융 사용자에게 진정으로 탈중앙화되고 안정적인 가치 저장소를 제공합니다.









완전한 온체인 델타 중립성을 달성한 최초의 스테이블코인 프로토콜인 Resolv는 세 가지 주요 차별화 요소로 돋보입니다:





리스크 격리 메커니즘: RLP(Resolv 유동성 풀) 토큰은 잠재적 손실을 흡수하고 USR의 페그를 보호하는 완충 레이어 역할을 합니다.

포괄적인 호환성: 다양한 사용자 시나리오에 맞춰 중앙 집중식(CEX) 및 탈중앙화(DEX) 거래소를 모두 지원합니다.

네이티브 수익률 생성: 외부 자산에 의존하지 않고 ETH 스테이킹과 선물 펀딩 비율에서 직접 수익을 창출하여 유사 상품에 비해 훨씬 높은 연평균 수익률을 제공합니다.













Resolv 기술의 핵심은 동적으로 균형 잡힌 델타 중립 전략입니다:





ETH 롱 포지션: 이 프로토콜은 현물 ETH을 기본 담보로 보유합니다.





선물 숏 헤지: ETH 무기한 선물 시장에서 숏 포지션을 오픈하며, 포지션 규모는 보유 ETH의 가치와 정확히 일치합니다.





이중 수익원:

선물 시장에서 양수 펀딩 비율을 포착합니다(역사적으로 숏 포지션이 펀딩을 받는 경우가 많았습니다).

(Lido 같은 유동성 스테이킹 프로토콜을 통해) ETH에서 스테이킹 보상을 받습니다.





이 메커니즘은 시장 움직임에 관계없이 1달러 peg를 유지하면서 USR을 ETH 가격 변동성에서 완전히 분리합니다.









Resolv는 거래소 부도나 환율 변동과 같은 위험을 완화하기 위해 포괄적인 방어 프레임워크를 구축했습니다:





RLP 리스크 완충: 유동성이 높은 RLP 토큰 풀이 '보험 기금' 역할을 하여 잠재적 손실을 흡수하여 USR의 디페깅을 방지합니다.

거래소 다각화: 선물 포지션은 단일 거래소에 대한 의존도를 줄이기 위해 여러 플랫폼(예: OKX, Bybit)에 분산되어 있습니다.

스마트 컨트랙트 감사: MixBytes와 Sherlock과 같은 최고 기업의 보안 감사를 통해 코드가 견고하고 취약점이 없는지 확인합니다.













RESOLV는 거버넌스 토큰이자 유틸리티 토큰으로 기능하며, 5가지 핵심 가치 제안을 담고 있습니다:





거버넌스 권한: 담보 비율 조정, 새로운 프로토콜 통합, 자금 할당과 같은 주요 결정에 참여합니다.

수익 공유: 프로토콜 수수료를 공유하고 향후 생태계 성장에 따른 혜택을 누릴 수 있습니다.

스테이킹 부스트: RESOLV를 스테이킹하면 USR/RLP의 수익이 향상되어 긍정적인 인센티브를 창출합니다.

생태계 특권: 조기 테스트, 독점 유동성 풀 등 고급 기능을 이용할 수 있습니다.

리스크 참여: 리스크 매개변수에 투표하여 보안과 수익률 최적화의 균형을 맞출 수 있습니다.









토크노믹스에 대한 자세한 내용은 아직 공개되지 않았지만, 현재 배포 프레임워크는 커뮤니티 연계를 강조하고 있습니다:





커뮤니티 인센티브: 유동성 채굴, 에어드랍, 버그 바운티 프로그램에 토큰의 일부가 할당됩니다.

팀 및 생태계: 예약된 할당은 기술 개발과 생태계 파트너십을 지원합니다.

디플레이션 메커니즘: 프로토콜 수수료의 일부는 정기적으로 Resolv 토큰을 매입하고 소각하는 데 사용되어 장기적인 가치를 강화합니다.









단기: 거래 비용을 줄이기 위해 Arbitrum 및 Optimism과 같은 레이어 2 네트워크에 배포하고, 담보를 다양화하기 위해 BTC 연동 상품 도입

중기: RESOLV 스테이킹 보상 출시 및 DAO 거버넌스 활성화, Aave 및 Compound와 같은 대출 프로토콜과 통합하여 사용 사례 확대

장기: 크로스체인 수익률 애그리게이터를 구축하고 규정을 준수하는 채널을 구축하여 기존 금융 기관을 유치함으로써 RESOLV를 CeFi와 DeFi 사이의 주요 스테이블코인 가교로 포지셔닝





하이브리드 리스크 모델을 사용하는 Ethena와 같은 스테이블코인에 비해 Resolv는 물리적으로 분리된 이중 풀 설계(USR/RLP)를 채택하여 사용자가 “순수 안정성”과 “고수익” 전략 중에서 독립적으로 선택할 수 있습니다. 이러한 모듈식 아키텍처는 다층적 위험 관리에 대한 기관 투자자의 요구를 더 잘 충족하고 암호화폐 스테이블코인 부문에 새로운 패러다임을 도입합니다.

