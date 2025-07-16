블록체인 세계에서 오라클은 오프체인 데이터를 블록체인으로 안전하게 전송하여 탈중앙화 금융(DeFi) 및 기타 애플리케이션을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 혁신적인 모듈형 오라클인 RedStone은 고유한 데이터 전송 방식과 유연한 아키텍처로 시장에서 빠르게 주목을 받고 있습니다. 1. RedStone이란 무엇인가요? RedStone은 여러 블록체인에 블록체인 세계에서 오라클은 오프체인 데이터를 블록체인으로 안전하게 전송하여 탈중앙화 금융(DeFi) 및 기타 애플리케이션을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 혁신적인 모듈형 오라클인 RedStone은 고유한 데이터 전송 방식과 유연한 아키텍처로 시장에서 빠르게 주목을 받고 있습니다. 1. RedStone이란 무엇인가요? RedStone은 여러 블록체인에
RedStone (RED): 블록체인 생태계 성장을 주도하는 차세대 모듈형 오라클

블록체인 세계에서 오라클은 오프체인 데이터를 블록체인으로 안전하게 전송하여 탈중앙화 금융(DeFi) 및 기타 애플리케이션을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 혁신적인 모듈형 오라클인 RedStone은 고유한 데이터 전송 방식과 유연한 아키텍처로 시장에서 빠르게 주목을 받고 있습니다.

1. RedStone이란 무엇인가요?


RedStone은 여러 블록체인에 걸쳐 정확하고 안정적인 데이터 서비스를 제공하는 데 중점을 둔 탈중앙화 블록체인 오라클입니다. 체인링크와 같은 기존 오라클과 달리 RedStone은 모듈식 설계를 채택하여 애플리케이션이 필요에 따라 가장 적합한 데이터 검색 방법을 선택할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 가스 요금을 절감하고 효율성을 향상시킵니다.
2020년 설립 이래 RedStone은 이더리움(ETH), Arbitrum(ARB), Base, Optimism(OP) 등 60개 이상의 블록체인을 지원했습니다.

2. RedStone의 기술적 장점


기존 오라클은 일반적으로 데이터가 자동으로 온체인에 기록되는 푸시 모델을 사용하여 접근성을 보장하지만 높은 가스 수수료가 발생합니다. RedStone은 세 가지 데이터 전송 모델을 통해 보다 유연한 대안을 제공합니다:

2.1 풀 모델:
  • 필요할 때만 오프체인에서 데이터를 가져와 가스 비용을 절감합니다.
  • 파생상품 거래 및 스테이블코인 프로젝트와 같이 비용을 절감하고자 하는 탈중앙 금융 프로토콜에 이상적입니다.

2.2 푸시 모델:
  • 가격 예측 시장과 같이 실시간 업데이트가 필요한 애플리케이션에 적합합니다.
  • 최신 데이터를 온체인에서 자동으로 업데이트하여 즉시 접근할 수 있도록 합니다.

2.3 X 모델:
  • 풀 모델과 푸시 모델의 장점을 결합하여 애플리케이션의 필요에 따라 데이터 전송을 동적으로 조정합니다.

3. 생태계 및 펀딩


DeFi 시장의 폭발적인 성장과 함께 효율적이고 신뢰할 수 있는 오라클에 대한 수요가 급증하면서 주요 투자자들이 RedStone으로 모여들었습니다.

2024년 7월, RedStone은 Arrington Capital, Amber Group, Spartan, IOSG Ventures, Coinbase 벤처스 등 주요 투자자로부터 시리즈 A 펀딩 라운드에서 1,500만 달러를 모금했습니다. 이 자금은 RedStone의 오라클 서비스를 확장하고 생태계를 강화하며 더 많은 레이어 1 및 레이어 2 블록체인을 지원하는 데 사용될 예정입니다.

또한, RedStone은 네이티브 토큰인 RED를 출시할 계획이며, 이 토큰은 다음과 같은 용도로 사용될 예정입니다:
  • 정확한 최신 오라클 피드를 유지하도록 데이터 제공자에게 인센티브 제공
  • 디앱(dApp) 통합을 장려하기 위한 생태계 성장 지원
  • 보유자가 프로토콜 결정에 참여할 수 있는 탈중앙화된 거버넌스

RED 토큰의 총 공급량은 10억 개이며, 커뮤니티 및 제네시스 배포, 생태계 및 데이터 공급자 인센티브, 프로토콜 개발 지원과 같은 카테고리에 48.3%가 할당되어 RedStone 생태계와 커뮤니티에 사용됩니다.

4. 향후 전망


블록체인 기술이 계속 발전함에 따라 효율적이고 유연한 오라클 솔루션에 대한 수요는 더욱 증가할 것입니다. 모듈식 아키텍처를 갖춘 RedStone은 차세대 DeFi 오라클의 표준이 될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

RedStone의 향후 계획:
  • Berachain과 Monad 등 추가 블록체인에 대한 지원 확대
  • 더 많은 개발자를 유치하기 위해 RED 토큰 및 커뮤니티 인센티브 프로그램 출시
  • 탈중앙화 애플리케이션의 정확성과 보안을 강화하기 위해 더 많은 DeFi 프로토콜과 파트너십 체결

RedStone은 이미 TON(The Open Network)과 통합하여 TON 생태계 내에서 가격 예측과 DeFi 상품을 지원하고 있습니다. 이러한 움직임은 RedStone의 영향력을 확대하고 시장 입지를 강화하는 중요한 단계입니다.

5. 결론


빠르게 성장하는 DeFi 및 Web3 환경에서 오라클은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. RedStone은 혁신적인 모듈식 설계, 유연한 데이터 전송 모델, 강력한 투자자 지원으로 빠르게 성장하고 있습니다. 계속해서 더 많은 블록체인과 통합하고 RED 토큰을 출시하면서 RedStone은 DeFi 오라클의 미래를 위한 핵심 인프라가 될 수 있는 좋은 위치에 있습니다.


