RedStone (RED): 블록체인 생태계 성장을 주도하는 차세대 모듈형 오라클





블록체인 세계에서 오라클은 오프체인 데이터를 블록체인으로 안전하게 전송하여 탈중앙화 금융(DeFi) 및 기타 애플리케이션을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 혁신적인 모듈형 오라클인 RedStone은 고유한 데이터 전송 방식과 유연한 아키텍처로 시장에서 빠르게 주목을 받고 있습니다.









RedStone은 여러 블록체인에 걸쳐 정확하고 안정적인 데이터 서비스를 제공하는 데 중점을 둔 탈중앙화 블록체인 오라클입니다. 체인링크와 같은 기존 오라클과 달리 RedStone은 모듈식 설계를 채택하여 애플리케이션이 필요에 따라 가장 적합한 데이터 검색 방법을 선택할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 가스 요금을 절감하고 효율성을 향상시킵니다.

2020년 설립 이래 RedStone은 이더리움(ETH), Arbitrum(ARB), Base, Optimism(OP) 등 60개 이상의 블록체인을 지원했습니다.









기존 오라클은 일반적으로 데이터가 자동으로 온체인에 기록되는 푸시 모델을 사용하여 접근성을 보장하지만 높은 가스 수수료가 발생합니다. RedStone은 세 가지 데이터 전송 모델을 통해 보다 유연한 대안을 제공합니다:





2.1 풀 모델:

필요할 때만 오프체인에서 데이터를 가져와 가스 비용을 절감합니다.

파생상품 거래 및 스테이블코인 프로젝트와 같이 비용을 절감하고자 하는 탈중앙 금융 프로토콜에 이상적입니다.





2.2 푸시 모델:

가격 예측 시장과 같이 실시간 업데이트가 필요한 애플리케이션에 적합합니다.

최신 데이터를 온체인에서 자동으로 업데이트하여 즉시 접근할 수 있도록 합니다.





2.3 X 모델:

풀 모델과 푸시 모델의 장점을 결합하여 애플리케이션의 필요에 따라 데이터 전송을 동적으로 조정합니다.









DeFi 시장의 폭발적인 성장과 함께 효율적이고 신뢰할 수 있는 오라클에 대한 수요가 급증하면서 주요 투자자들이 RedStone으로 모여들었습니다.





2024년 7월, RedStone은 Arrington Capital, Amber Group, Spartan, IOSG Ventures, Coinbase 벤처스 등 주요 투자자로부터 시리즈 A 펀딩 라운드에서 1,500만 달러를 모금했습니다. 이 자금은 RedStone의 오라클 서비스를 확장하고 생태계를 강화하며 더 많은 레이어 1 및 레이어 2 블록체인을 지원하는 데 사용될 예정입니다.





또한, RedStone은 네이티브 토큰인 RED를 출시할 계획이며, 이 토큰은 다음과 같은 용도로 사용될 예정입니다:

정확한 최신 오라클 피드를 유지하도록 데이터 제공자에게 인센티브 제공

디앱(dApp) 통합을 장려하기 위한 생태계 성장 지원

보유자가 프로토콜 결정에 참여할 수 있는 탈중앙화된 거버넌스





RED 토큰의 총 공급량은 10억 개이며, 커뮤니티 및 제네시스 배포, 생태계 및 데이터 공급자 인센티브, 프로토콜 개발 지원과 같은 카테고리에 48.3%가 할당되어 RedStone 생태계와 커뮤니티에 사용됩니다.









블록체인 기술이 계속 발전함에 따라 효율적이고 유연한 오라클 솔루션에 대한 수요는 더욱 증가할 것입니다. 모듈식 아키텍처를 갖춘 RedStone은 차세대 DeFi 오라클의 표준이 될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.





RedStone의 향후 계획:

Berachain과 Monad 등 추가 블록체인에 대한 지원 확대

더 많은 개발자를 유치하기 위해 RED 토큰 및 커뮤니티 인센티브 프로그램 출시

탈중앙화 애플리케이션의 정확성과 보안을 강화하기 위해 더 많은 DeFi 프로토콜과 파트너십 체결





RedStone은 이미 TON(The Open Network)과 통합하여 TON 생태계 내에서 가격 예측과 DeFi 상품을 지원하고 있습니다. 이러한 움직임은 RedStone의 영향력을 확대하고 시장 입지를 강화하는 중요한 단계입니다.







