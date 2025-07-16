Quai Network: 블록체인의 미래를 재구성하는 혁신적인 기술





비트코인 등장 이후 블록체인 기술은 탈중앙화, 보안, 확장성 사이에서 균형을 맞추기 위해 노력해왔습니다. 차세대 레이어 1 블록체인인 Quai Network는 확장성에 대한 획기적인 솔루션을 제공하는 혁신적인 아키텍처와 합의 메커니즘을 도입하여 높은 처리량, 보안, 탈중앙화의 완벽한 융합을 달성합니다.









Quai Network는 샤딩 기술과 혁신적인 합의 메커니즘을 통합하여 독자적인 Proof-of-Entropy-Minima (PoEM)과 계층적 멀티체인 구조를 활용하여 트랜잭션 처리 효율을 크게 향상시켜 초당 50,000건(TPS) 이상의 트랜잭션을 처리할 수 있습니다.





비트코인이나 이더리움과 같은 기존 블록체인은 네트워크 합의와 보안을 유지하기 위해 주로 작업 증명(PoW)과 지분 증명(PoS)을 사용합니다. 그러나 작업 증명은 채굴자들이 계산 집약적인 경쟁에 참여해야 하므로 에너지 소비가 높고 거래 속도가 느려집니다(예를 들어 비트코인의 경우 약 7TPS만 처리합니다).





이와는 대조적으로, Quai Network의 PoEM 합의 메커니즘은 수학적 엔트로피를 활용하여 높은 에너지 소비 없이 노드 간에 빠른 합의를 달성합니다. 이 접근 방식은 또한 네트워크 포크의 위험을 크게 줄여 안정성과 효율성을 보장합니다. 성능과 탈중앙화 사이에서 더 나은 균형을 유지함으로써 Quai Network는 블록체인 기술에 더 큰 확장성과 실용성을 도입합니다.













Quai Network는 계층적 멀티체인 구조를 채택하여 네트워크를 13개의 상호 연결된 체인에 걸쳐 3개의 레이어로 나눕니다:

프라임 체인 : 네트워크의 핵심으로 글로벌 조정, 보안, 탈중앙화를 담당합니다.

지역 체인 : 총 3개의 체인으로, 특정 지역 거래와 스마트 컨트랙트 실행을 처리합니다.

영역 체인: 총 9개의 체인으로, 고속 트랜잭션 처리와 확장성 향상을 위해 설계되었습니다.

이 구조는 병렬 트랜잭션 처리를 가능하게 하여 단일 체인 아키텍처에서 흔히 발생하는 혼잡 문제를 없애고 확장성을 크게 향상시킵니다.









작업 증명과 지분 증명과 같은 전통적인 합의 메커니즘은 각각 보안과 탈중앙화 측면에서 장단점이 있습니다. Quai Network의 PoEM(Proof-of-Entropy-Minima) 합의는 통계적 엔트로피를 사용하여 블록 유효성을 결정함으로써 비효율적인 포크를 없애고 네트워크 안정성과 보안을 보장합니다.





채굴자 경쟁 없음 : 치열한 연산 경쟁이 요구되는 작업 증명과 달리, PoEM은 엔트로피 계산을 사용해 블록 가중치를 할당하므로 에너지 소비를 줄입니다.

포크 방지: PoEM은 모든 노드가 블록 순서에 대한 합의에 도달할 수 있도록 하여 불필요한 포크를 방지하고 효율성을 개선합니다.

더 빠른 트랜잭션: PoEM은 과도한 검증 계산을 없애기 때문에 트랜잭션이 훨씬 빠르게 확정됩니다.









Quai Network의 멀티 체인 시스템 내에서 원활한 운영을 보장하기 위해 네트워크는 병합 채굴 메커니즘을 도입하여 채굴자가 여러 체인에서 동시에 채굴하고 그에 따른 보상을 받을 수 있도록 합니다. 이 방법은 네트워크 보안과 안정성을 유지하면서 채굴 효율성을 향상시킵니다.





또한, Quai Network는 크로스 체인 통신 프로토콜이 내장되어 있어 체인 간에 자산과 데이터를 원활하게 전송할 수 있습니다. 이는 기존 네트워크에서 흔히 볼 수 있는 “블록체인 사일로” 문제를 제거하여 사용자에게 트랜잭션과 애플리케이션 개발에서 더 많은 유연성을 제공합니다.









2024년 8월 현재, Quai Network는 여러 차례의 펀딩 라운드를 성공적으로 완료하여 총 1,500만 달러를 모금했습니다. 최근 진행된 500만 달러 규모의 전략적 펀딩 라운드에는 Cogitent Ventures, MH Ventures, TPC Ventures, Giga Chad Ventures 및 DexCheck Ventures 등이 참여했습니다. 이 자금은 엔지니어링 팀 확장, 개발자 관계 강화, 연구 개발 지원, 커뮤니티 참여 프로그램에 투자하는 데 사용될 예정입니다.





2025년 1월 29일, Quai Network는 공식적으로 메인넷을 출시하여 Quai 토큰 거래와 네트워크 기능을 지원합니다.









Quai Network의 기술 혁신과 시장 전략은 블록체인 분야에서 강력한 경쟁자로 자리매김하며 다음과 같은 이점을 제공합니다:

높은 처리량 : 비트코인과 이더리움을 훨씬 능가하는 50,000+ TPS 를 달성하는 획기적인 아키텍처.

낮은 거래 비용 : 계층화된 체인 구조로 가스비를 절감하여 사용자 경험을 개선합니다.

강력한 보안 : PoEM 합의는 포크를 방지하고 채굴자 경쟁을 제거하여 네트워크 안정성을 보장합니다.

확장성 : 멀티체인 아키텍처는 단일 체인의 제한 없이 수요에 따라 동적으로 확장됩니다.

크로스 체인 상호운용성: 내장된 크로스 체인 프로토콜은 블록체인 네트워크 간의 장벽을 제거합니다.