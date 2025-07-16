비트코인 등장 이후 블록체인 기술은 탈중앙화, 보안, 확장성 사이에서 균형을 맞추기 위해 노력해왔습니다. 차세대 레이어 1 블록체인인 Quai Network는 확장성에 대한 획기적인 솔루션을 제공하는 혁신적인 아키텍처와 합의 메커니즘을 도입하여 높은 처리량, 보안, 탈중앙화의 완벽한 융합을 달성합니다. Quai Network란 무엇인가요? Quai Netw비트코인 등장 이후 블록체인 기술은 탈중앙화, 보안, 확장성 사이에서 균형을 맞추기 위해 노력해왔습니다. 차세대 레이어 1 블록체인인 Quai Network는 확장성에 대한 획기적인 솔루션을 제공하는 혁신적인 아키텍처와 합의 메커니즘을 도입하여 높은 처리량, 보안, 탈중앙화의 완벽한 융합을 달성합니다. Quai Network란 무엇인가요? Quai Netw
튜토리얼/인기 토큰 영역/프로젝트 소개/Quai Networ...성하는 혁신적인 기술

Quai Network: 블록체인의 미래를 재구성하는 혁신적인 기술

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#인기 이벤트
QUAI
QUAI$0.04949-1.74%
MINIMA
MINIMA$0.01314+1.23%
GIGACHAD
GIGA$0.01087-3.80%

비트코인 등장 이후 블록체인 기술은 탈중앙화, 보안, 확장성 사이에서 균형을 맞추기 위해 노력해왔습니다. 차세대 레이어 1 블록체인인 Quai Network는 확장성에 대한 획기적인 솔루션을 제공하는 혁신적인 아키텍처와 합의 메커니즘을 도입하여 높은 처리량, 보안, 탈중앙화의 완벽한 융합을 달성합니다.

Quai Network란 무엇인가요?


Quai Network는 샤딩 기술과 혁신적인 합의 메커니즘을 통합하여 독자적인 Proof-of-Entropy-Minima (PoEM)과 계층적 멀티체인 구조를 활용하여 트랜잭션 처리 효율을 크게 향상시켜 초당 50,000건(TPS) 이상의 트랜잭션을 처리할 수 있습니다.

비트코인이나 이더리움과 같은 기존 블록체인은 네트워크 합의와 보안을 유지하기 위해 주로 작업 증명(PoW)과 지분 증명(PoS)을 사용합니다. 그러나 작업 증명은 채굴자들이 계산 집약적인 경쟁에 참여해야 하므로 에너지 소비가 높고 거래 속도가 느려집니다(예를 들어 비트코인의 경우 약 7TPS만 처리합니다).

이와는 대조적으로, Quai Network의 PoEM 합의 메커니즘은 수학적 엔트로피를 활용하여 높은 에너지 소비 없이 노드 간에 빠른 합의를 달성합니다. 이 접근 방식은 또한 네트워크 포크의 위험을 크게 줄여 안정성과 효율성을 보장합니다. 성능과 탈중앙화 사이에서 더 나은 균형을 유지함으로써 Quai Network는 블록체인 기술에 더 큰 확장성과 실용성을 도입합니다.

Quai Network의 핵심 기술


1. 멀티 체인 아키텍처


Quai Network는 계층적 멀티체인 구조를 채택하여 네트워크를 13개의 상호 연결된 체인에 걸쳐 3개의 레이어로 나눕니다:
  • 프라임 체인: 네트워크의 핵심으로 글로벌 조정, 보안, 탈중앙화를 담당합니다.
  • 지역 체인: 총 3개의 체인으로, 특정 지역 거래와 스마트 컨트랙트 실행을 처리합니다.
  • 영역 체인: 총 9개의 체인으로, 고속 트랜잭션 처리와 확장성 향상을 위해 설계되었습니다.
이 구조는 병렬 트랜잭션 처리를 가능하게 하여 단일 체인 아키텍처에서 흔히 발생하는 혼잡 문제를 없애고 확장성을 크게 향상시킵니다.

2. PoEM 합의 메커니즘


작업 증명과 지분 증명과 같은 전통적인 합의 메커니즘은 각각 보안과 탈중앙화 측면에서 장단점이 있습니다. Quai Network의 PoEM(Proof-of-Entropy-Minima) 합의는 통계적 엔트로피를 사용하여 블록 유효성을 결정함으로써 비효율적인 포크를 없애고 네트워크 안정성과 보안을 보장합니다.

  • 채굴자 경쟁 없음: 치열한 연산 경쟁이 요구되는 작업 증명과 달리, PoEM은 엔트로피 계산을 사용해 블록 가중치를 할당하므로 에너지 소비를 줄입니다.
  • 포크 방지: PoEM은 모든 노드가 블록 순서에 대한 합의에 도달할 수 있도록 하여 불필요한 포크를 방지하고 효율성을 개선합니다.
  • 더 빠른 트랜잭션: PoEM은 과도한 검증 계산을 없애기 때문에 트랜잭션이 훨씬 빠르게 확정됩니다.

3. 크로스 체인 상호 운용성 및 병합 채굴


Quai Network의 멀티 체인 시스템 내에서 원활한 운영을 보장하기 위해 네트워크는 병합 채굴 메커니즘을 도입하여 채굴자가 여러 체인에서 동시에 채굴하고 그에 따른 보상을 받을 수 있도록 합니다. 이 방법은 네트워크 보안과 안정성을 유지하면서 채굴 효율성을 향상시킵니다.

또한, Quai Network는 크로스 체인 통신 프로토콜이 내장되어 있어 체인 간에 자산과 데이터를 원활하게 전송할 수 있습니다. 이는 기존 네트워크에서 흔히 볼 수 있는 “블록체인 사일로” 문제를 제거하여 사용자에게 트랜잭션과 애플리케이션 개발에서 더 많은 유연성을 제공합니다.

최근 개발 현황


2024년 8월 현재, Quai Network는 여러 차례의 펀딩 라운드를 성공적으로 완료하여 총 1,500만 달러를 모금했습니다. 최근 진행된 500만 달러 규모의 전략적 펀딩 라운드에는 Cogitent Ventures, MH Ventures, TPC Ventures, Giga Chad Ventures 및 DexCheck Ventures 등이 참여했습니다. 이 자금은 엔지니어링 팀 확장, 개발자 관계 강화, 연구 개발 지원, 커뮤니티 참여 프로그램에 투자하는 데 사용될 예정입니다.

2025년 1월 29일, Quai Network는 공식적으로 메인넷을 출시하여 Quai 토큰 거래와 네트워크 기능을 지원합니다.

Quai Network는 왜 주목할 가치가 있을까요?


Quai Network의 기술 혁신과 시장 전략은 블록체인 분야에서 강력한 경쟁자로 자리매김하며 다음과 같은 이점을 제공합니다:
  • 높은 처리량: 비트코인과 이더리움을 훨씬 능가하는 50,000+ TPS를 달성하는 획기적인 아키텍처.
  • 낮은 거래 비용: 계층화된 체인 구조로 가스비를 절감하여 사용자 경험을 개선합니다.
  • 강력한 보안: PoEM 합의는 포크를 방지하고 채굴자 경쟁을 제거하여 네트워크 안정성을 보장합니다.
  • 확장성: 멀티체인 아키텍처는 단일 체인의 제한 없이 수요에 따라 동적으로 확장됩니다.
  • 크로스 체인 상호운용성: 내장된 크로스 체인 프로토콜은 블록체인 네트워크 간의 장벽을 제거합니다.
공식 메인넷 출시와 함께 Quai Network는 블록체인 진화의 다음 단계를 이끄는 핵심 기술 플랫폼이 될 것입니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

USDf란? Falcon Finance의 혁신적인 스테이블코인 메커니즘 알아보기

USDf란? Falcon Finance의 혁신적인 스테이블코인 메커니즘 알아보기

요약USDf는 이더리움 기반의 초과 담보 합성 달러로, 현재 유통량은 약 18.99억 개이며 시가 순위는 202위입니다.USDf는 스테이블코인 및 비(非)스테이블코인 자산 모두를 담보로 지원하며, 시스템 보안을 위해 유동적인 담보 비율을 적용합니다.USDf는 사용자들의 다양한 위험 선호도를 충족하기 위해 클래식과 혁신적(classic and innovati

MEXC 선물 이벤트: 거래 중 보상을 극대화하는 종합 가이드

MEXC 선물 이벤트: 거래 중 보상을 극대화하는 종합 가이드

경쟁이 치열한 암호화폐 거래 시장에서 안정적이고 효율적인 거래 경험을 제공할 뿐만 아니라 지속적으로 추가 혜택을 제공하는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. MEXC는 신규 및 기존 사용자 모두를 위한 포괄적인 선물 이벤트 세트를 설계했습니다. 이 이벤트들은 거래의 모든 단계를 아우릅니다. 선물 시장에 처음 진입하는 초보자든 경험 많은 고빈도 트레이더든,

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 계수 규칙 조정 및 업그레이드!

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 계수 규칙 조정 및 업그레이드!

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. 활발한 참여를 유도하고 보상을 늘리기 위해 MEXC는 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트의 레벨 보상 계수 규칙을 조정했습니다. 조정 된 사항은 다음과 같습니다:조정 전: 이벤트에 MX를 많이 커밋할수록 해당 커밋 계수가 높아지고, 더

MEXC Win 선물 토너먼트 시작, 총상금 1,000만 USDT

MEXC Win 선물 토너먼트 시작, 총상금 1,000만 USDT

MEXC는 최신 MEXC Win 선물 토너먼트를 막 시작했으며, 올해 가장 큰 팀 선물 이벤트가 될 예정입니다! 10,000,000 USDT의 상금 풀과 개인 참가자에게는 최대 2 BTC의 놀라운 상금이 준비되어 있어, 전 세계의 트레이더들이 경쟁에 뛰어들고 있습니다.*BTN-MEXC Win 선물 토너먼트 참여하기&BTNURL&#61;https://www.

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요