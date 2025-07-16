PumpBTC: DeFi의 새로운 시대를 선도하는 혁신적인 유동성 스테이킹 솔루션





PumpBTC (PUMP)는 Babylon 플랫폼을 기반으로 하는 유동성 스테이킹 솔루션으로, BTC 보유자들이 탈중앙화 금융(DeFi) 활동에 참여하면서 자산 유동성을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.









일반적으로 사용자가 장기간 자산을 잠그도록 요구하는 전통적인 스테이킹 방법과 달리, PumpBTC는 사용자가 단 한 번의 클릭으로 BTC를 Babylon에 스테이킹하고 즉시 유동성 토큰을 받을 수 있도록 함으로써 간편한 절차를 제공합니다.





PumpBTC는 비트코인 생태계 내에서 DeFi 참여 기회를 증가시킬 뿐만 아니라, BTC를 스테이킹 자산으로 사용함으로써 높은 인플레이션율과 초기 토큰 분배의 어려움과 같은 전통적인 지분증명 체인이 직면한 문제를 극복합니다. 이 모델은 BTC 보유자에게 안정적인 수익을 창출할 수 있는 새로운 방법을 제공하고, BTC를 소득 창출 자산으로 전환함으로써 전체 DeFi 생태계에 안정성과 성장에 대한 긍정적인 피드백 루프를 생성합니다.









유동성 스테이킹: PumpBTC를 사용하면 사용자는 BTC 자산을 지정된 스마트 컨트랙트에 스테이킹하고 1:1 비율로 PumpBTC 토큰을 수령할 수 있도록 합니다. 이 토큰은 지원되는 블록체인 네트워크에서 자유롭게 사용할 수 있으므로 자산의 유동성을 유지하면서 스테이킹을 통해 보상을 받을 수 있습니다.





크로스체인 호환성: PumpBTC는 비트코인, 이더리움, BNB 체인, 맨틀, 아비트럼, 베이스 등 여러 블록체인 네트워크를 지원합니다. 이 크로스체인 호환성을 통해 사용자는 다양한 DeFi 생태계에서 자산을 유연하게 활용할 수 있어 투자 기회를 극대화할 수 있습니다.





보안 보장: 사용자의 자산을 보호하기 위해 PumpBTC는 Cobo, Coincover와 같은 수탁 기관과 협력합니다. 이 파트너들은 사용자의 BTC를 Babylon 프로토콜의 결정성 보장 주체(Finality Provider)에게 맡기는 역할을 합니다. 또한, PumpBTC의 스마트 컨트랙트는 잠재적인 기술적 위험을 완화하기 위해 엄격한 보안 감사를 거칩니다.





보상 포인트: PumpBTC 플랫폼을 통해 사용자는 L2/L3 프로토콜 및 기타 온체인 활동에 참여하여 포인트를 얻을 수 있습니다. 이 포인트는 생태계 내에서 추가 보상을 잠금 해제하여 사용자 참여와 충성도를 높일 수 있습니다.













이 서비스를 통해 사용자는 BTC를 스테이킹하고 그에 상응하는 양의 PumpBTC 토큰을 받을 수 있습니다. 이 토큰들은 BTC와 1:1로 페깅되어 있습니다. 이 토큰들은 유동적이며, DeFi 생태계 내에서 수익을 창출할 수 있습니다.









이 플랫폼은 BTC 보유자들에게 중앙화 금융과 유사한 보안을 제공하는 동시에 탈중앙화 금융에 필적하는 확장 가능한 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다.









PUMP 토큰은 PumpBTC 플랫폼의 네이티브 토큰으로, 총 공급량은 10억 개입니다. 생태계에서 PUMP 토큰은 다음과 같은 다양한 기능을 수행합니다.





거버넌스: 보유자는 플랫폼의 주요 투표 결정에 참여할 수 있으며, 프로젝트의 개발 방향에 영향을 미칠 수 있습니다.

스테이킹: 사용자는 PUMP 토큰을 스테이킹하여 추가 보상을 받을 수 있습니다.

거래 수수료 지불: PUMP는 파트너 프로토콜과 상호 작용하거나 로열티 프로그램에 참여할 때 수수료를 지불하는 데 사용됩니다.

커뮤니티 보상: 에어드랍, 초대 프로그램 및 기타 커뮤니티 활동에 참여한 사용자에게 보상을 제공하는 데 사용됩니다.









MEXC는 PumpBTC의 잠재력을 인정하고 낮은 수수료, 초고속 거래, 광범위한 자산 범위, 우수한 유동성으로 전 세계 투자자들로부터 두터운 신뢰를 얻고 있습니다. 또한 MEXC의 예리한 통찰력과 신흥 프로젝트에 대한 강력한 지원은 고품질 프로젝트를 육성하는 데 이상적인 플랫폼입니다.





높은 유동성, 낮은 수수료, 유연한 레버리지 거래, 원활하고 안전하며 신뢰할 수 있는 거래 경험을 제공하는 거래 플랫폼을 찾고 있다면 MEXC가 최상의 선택입니다.. 현재 MEXC는 사용자가 지금 거래를 시작할 수 있도록 *URLS-PUMP_USDT*를 상장했습니다.



