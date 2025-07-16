MEXC는 PUMP 현물 및 선물 거래를 시작했으며, 이 플랫폼은 PUMP 토큰을 위한 입금 채널도 개설했습니다. 또한, MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 방문하여 PUMP 입금 및 거래 이벤트에 참여하고 150,000 USDT 풀을 공유할 수 있습니다. PumpBTC (PUMP)는 Babylon 플랫폼을 기반으로 하는 유동성 스테이킹 솔루션으로, MEXC는 PUMP 현물 및 선물 거래를 시작했으며, 이 플랫폼은 PUMP 토큰을 위한 입금 채널도 개설했습니다. 또한, MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 방문하여 PUMP 입금 및 거래 이벤트에 참여하고 150,000 USDT 풀을 공유할 수 있습니다. PumpBTC (PUMP)는 Babylon 플랫폼을 기반으로 하는 유동성 스테이킹 솔루션으로,
튜토리얼/인기 토큰 영역/프로젝트 소개/PumpBTC: De...동성 스테이킹 솔루션

PumpBTC: DeFi의 새로운 시대를 선도하는 혁신적인 유동성 스테이킹 솔루션

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#업계 최신 소식
pumpBTC
PUMPBTC$0.05311-7.69%
DeFi
DEFI$0.001688-5.22%
pump.fun
PUMP$0.005552-9.25%
비트코인
BTC$121,694.27-1.12%
바이낸스코인
BNB$1,256.6-3.65%

MEXC는 PUMP 현물선물 거래를 시작했으며, 이 플랫폼은 PUMP 토큰을 위한 입금 채널도 개설했습니다. 또한, MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 방문하여 PUMP 입금 및 거래 이벤트에 참여하고 150,000 USDT 풀을 공유할 수 있습니다.

PumpBTC (PUMP)는 Babylon 플랫폼을 기반으로 하는 유동성 스테이킹 솔루션으로, BTC 보유자들이 탈중앙화 금융(DeFi) 활동에 참여하면서 자산 유동성을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.

1. 프로젝트 개요: PumpBTC의 혁신적인 여정


일반적으로 사용자가 장기간 자산을 잠그도록 요구하는 전통적인 스테이킹 방법과 달리, PumpBTC는 사용자가 단 한 번의 클릭으로 BTC를 Babylon에 스테이킹하고 즉시 유동성 토큰을 받을 수 있도록 함으로써 간편한 절차를 제공합니다.

PumpBTC는 비트코인 생태계 내에서 DeFi 참여 기회를 증가시킬 뿐만 아니라, BTC를 스테이킹 자산으로 사용함으로써 높은 인플레이션율과 초기 토큰 분배의 어려움과 같은 전통적인 지분증명 체인이 직면한 문제를 극복합니다. 이 모델은 BTC 보유자에게 안정적인 수익을 창출할 수 있는 새로운 방법을 제공하고, BTC를 소득 창출 자산으로 전환함으로써 전체 DeFi 생태계에 안정성과 성장에 대한 긍정적인 피드백 루프를 생성합니다.

2. PumpBTC의 네 가지 핵심 장점


유동성 스테이킹: PumpBTC를 사용하면 사용자는 BTC 자산을 지정된 스마트 컨트랙트에 스테이킹하고 1:1 비율로 PumpBTC 토큰을 수령할 수 있도록 합니다. 이 토큰은 지원되는 블록체인 네트워크에서 자유롭게 사용할 수 있으므로 자산의 유동성을 유지하면서 스테이킹을 통해 보상을 받을 수 있습니다.


크로스체인 호환성: PumpBTC는 비트코인, 이더리움, BNB 체인, 맨틀, 아비트럼, 베이스 등 여러 블록체인 네트워크를 지원합니다. 이 크로스체인 호환성을 통해 사용자는 다양한 DeFi 생태계에서 자산을 유연하게 활용할 수 있어 투자 기회를 극대화할 수 있습니다.


보안 보장: 사용자의 자산을 보호하기 위해 PumpBTC는 Cobo, Coincover와 같은 수탁 기관과 협력합니다. 이 파트너들은 사용자의 BTC를 Babylon 프로토콜의 결정성 보장 주체(Finality Provider)에게 맡기는 역할을 합니다. 또한, PumpBTC의 스마트 컨트랙트는 잠재적인 기술적 위험을 완화하기 위해 엄격한 보안 감사를 거칩니다.


보상 포인트: PumpBTC 플랫폼을 통해 사용자는 L2/L3 프로토콜 및 기타 온체인 활동에 참여하여 포인트를 얻을 수 있습니다. 이 포인트는 생태계 내에서 추가 보상을 잠금 해제하여 사용자 참여와 충성도를 높일 수 있습니다.

3. PumpBTC의 두 가지 제품 서비스


3.1 PumpBTC 유동성 스테이킹


이 서비스를 통해 사용자는 BTC를 스테이킹하고 그에 상응하는 양의 PumpBTC 토큰을 받을 수 있습니다. 이 토큰들은 BTC와 1:1로 페깅되어 있습니다. 이 토큰들은 유동적이며, DeFi 생태계 내에서 수익을 창출할 수 있습니다.

3.2 BTC 수익형 금고


이 플랫폼은 BTC 보유자들에게 중앙화 금융과 유사한 보안을 제공하는 동시에 탈중앙화 금융에 필적하는 확장 가능한 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다.

4. PUMP 토크노믹스 개요


PUMP 토큰은 PumpBTC 플랫폼의 네이티브 토큰으로, 총 공급량은 10억 개입니다. 생태계에서 PUMP 토큰은 다음과 같은 다양한 기능을 수행합니다.


  • 거버넌스: 보유자는 플랫폼의 주요 투표 결정에 참여할 수 있으며, 프로젝트의 개발 방향에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 스테이킹: 사용자는 PUMP 토큰을 스테이킹하여 추가 보상을 받을 수 있습니다.
  • 거래 수수료 지불: PUMP는 파트너 프로토콜과 상호 작용하거나 로열티 프로그램에 참여할 때 수수료를 지불하는 데 사용됩니다.
  • 커뮤니티 보상: 에어드랍, 초대 프로그램 및 기타 커뮤니티 활동에 참여한 사용자에게 보상을 제공하는 데 사용됩니다.

5. MEXC에서 PumpBTC (PUMP)에 참여하는 방법


MEXC는 PumpBTC의 잠재력을 인정하고 낮은 수수료, 초고속 거래, 광범위한 자산 범위, 우수한 유동성으로 전 세계 투자자들로부터 두터운 신뢰를 얻고 있습니다. 또한 MEXC의 예리한 통찰력과 신흥 프로젝트에 대한 강력한 지원은 고품질 프로젝트를 육성하는 데 이상적인 플랫폼입니다.

높은 유동성, 낮은 수수료, 유연한 레버리지 거래, 원활하고 안전하며 신뢰할 수 있는 거래 경험을 제공하는 거래 플랫폼을 찾고 있다면 MEXC가 최상의 선택입니다.. 현재 MEXC는 사용자가 지금 거래를 시작할 수 있도록 *URLS-PUMP_USDT*를 상장했습니다.

면책조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 제공되는 정보이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 모든 투자 행동은 전적으로 사용자의 책임이므로 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

Bitlayer (BTR)란 무엇인가요? 차세대 비트코인 레이어-2 솔루션 가이드

비트코인이 가장 안전하고 탈중앙화된 블록체인 네트워크로 자리 잡으면서 확장성과 프로그래밍 가능성의 한계가 점점 더 분명해지고 있습니다. 비트코인 메인넷은 보안과 탈중앙화에 대한 업계의 기준을 제시하지만, 이러한 강점은 거래 처리량과 비용 효율성을 희생시키며 느린 확인 시간과 높은 수수료로 이어집니다. 비트코인은 기본적으로 스마트 컨트랙트를 지원하지 않기 때

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

AI × 블록체인 × 데이터 사이언스: Codatta의 Web3 데이터 경제 혁신 방법

블록체인과 AI 기술의 융합이 가속화되는 가운데, Codatta는 Web3의 핵심 과제 중 하나인 고품질 데이터 인프라의 구축, 관리, 그리고 수익화 문제를 해결하는 혁신적인 탈중앙형 데이터 프로토콜로 주목받고 있습니다. AI가 방대하고 신뢰할 수 있으며 검증 가능한 데이터를 점점 더 필요로 하게 되면서, Codatta는 데이터 생성자와 AI 개발자 간의

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

아직 LABUBU를 소유하고 있지 않더라도 이 글로벌 문화 현상에 대해 들어보셨을 가능성이 높습니다.1. LABUBU란 무엇인가요?벨기에계 중국인 아티스트 카싱 룽(Kasing Lung)이 2015년부터 제작한 '몬스터' 시리즈의 주인공인 Labubu,는 특유의 '귀엽지만 사나운' 모습으로 전 세계 팬들을 단숨에 사로잡았습니다. 2019년에는 블라인드 박스

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

블록체인 혁신: Pi Network, 암호화폐의 미래를 재정의하다

2025년에 접어들며 Pi Network는 기회와 도전의 중요한 기로에 서 있습니다. 야심 찬 모바일 채굴 실험으로 시작된 이 프로젝트는 전 세계에서 가장 널리 논의되는 블록체인 프로젝트 중 하나로 성장했습니다. Pi Network는 암호화폐 채택 및 합의 메커니즘에 대한 혁신적인 접근 방식을 통해 기존 블록체인 인프라와 주류 사용자 애플리케이션 간의 격차

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요