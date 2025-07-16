Pump.fun vs. Raydium: 밈코인 전장에서의 궁극의 대결

암호화폐 세계에서 memecoins 은 독특한 문화적 매력과 투기적 매력으로 항상 시장의 주목을 받아왔습니다. 솔라나 생태계 내에서 Pump.fun과 Raydium은 멤코인 발행과 거래를 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 한쪽에는 매일 수백 개의 새로운 토큰을 출시하며 풀뿌리 열풍을 일으키는 멤코인 런치패드인 Pump.fun이 있습니다. 다른 한쪽에는 깊은 유동성 해자를 통해 솔라나 생태계의 질서를 유지하는 전통적인 DEX 거인 Raydium 이 있습니다.













솔라나 생태계 내 획기적인 제품인 Pump.fun은 미니멀한 토큰 출시 프로세스와 혁신적인 본딩 커브 메커니즘 덕분에 빠르게 성장했습니다. 핵심 아이디어는 토큰 발행의 완전한 탈중앙화입니다. 사용자는 토큰 이름과 심볼과 같은 기본 세부 정보를 입력하기만 하면 2분 이내에 컨트랙트를 배포하고 거래 풀을 생성할 수 있습니다. 이러한 “원클릭 토큰 출시” 모델은 개인 투자자의 투기 본능에 직접적으로 어필하여 Pump.fun이 단기간에 많은 활성 사용자와 거래량을 빠르게 확보할 수 있게 해줍니다.









솔라나의 선도적인 탈중앙화 거래소인 Raydium은 세럼과 긴밀하게 통합되어 다양한 거래 쌍과 유동성 풀을 제공합니다. Raydium의 우위는 거래 깊이뿐만 아니라 엄격한 프로젝트 심사 과정에도 반영되어 있습니다. Raydium에 토큰을 상장하려면 감사, 유동성 스테이킹 및 기타 온보딩 절차가 필요하며, 평균 검토 주기는 7일입니다. 이러한 높은 진입 장벽으로 인해 기관 자본의 허브가 되어 생태계 내 품질 관리자로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.









두 플랫폼의 전략적 차이로 인해 시장 역학 관계는 크게 달라졌습니다.









제로 배리어 토큰 생성 : 사전 구축된 스마트 컨트랙트 템플릿을 사용하면 토큰 생성 비용이 단 1 SOL로 줄어들어 기술 장벽이 완전히 제거됩니다.

동적 가격 책정 메커니즘: 초기 참여자에게 보상하고 과도한 투기를 알고리즘적으로 억제하는 하이브리드 본딩 곡선 모델을 활용합니다.

유동성 이전 전환: 3월 21일, 3월 21일, Pump.fun은 독자적인 AMM DEX인 PumpSwap을 출시했습니다 . 이후 새로 출시되는 토큰은 외부 시장에 진입할 때 더 이상 Raydium으로 유동성을 이전하지 않고, 대신 유동성이 PumpSwap으로 이동합니다.













수수료 이점 : Raydium은 매우 경쟁력 있는 수수료 구조를 제공하며, 거래 수수료는 Pump.fun의 2%보다 훨씬 낮은 1%로 책정되어 있습니다. 또한 유동성 마이그레이션 수수료가 전액 면제되어 프로젝트 팀과 트레이더 모두 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

인센티브 번들링: LaunchLab을 통해 론칭한 프로젝트는 수익 공유 모델을 통해 토큰에서 발생하는 거래 수수료의 10%를 받을 수 있습니다. 또한 RAY 토큰 인센티브를 통해 스테이킹 보상을 강화하여 프로젝트 팀과 커뮤니티 참여자 모두에게 추가 수익 기회를 제공합니다.

유동성 이전 메커니즘: Raydium은 자본 효율성을 최적화하도록 설계된 집중 유동성 AMM 모델을 사용합니다. 토큰의 유동성이 85 SOL에 도달하면 시스템은 자동으로 Raydium의 AMM으로 마이그레이션하여 더 깊은 시장 통합으로의 전환을 간소화합니다.









지표 pump.fun Raydium 일일 거래량 31억 3천만 달러로 최고치 2025년 1분기 평균 36억 달러 달성 활성 사용자 수 388,000명 이상 솔라나 DEX 시장에서 장기적으로 선도적인 위치 유지 토큰 발행량 현재까지 약 8천만 개의 토큰이 출시됨 LaunchLab을 통한 토큰의 급속한 성장 시장 점유율 최고치일 때 솔라나 DEX 거래량의 20% 차지 솔라나 DEX의 오랜 시장 리더 주요 혁신 PumpSwap LaunchLab









Pump.fun과 Raydium의 경쟁은 제품 반복을 넘어 진화했습니다. 이제 생태계 영향력과 내러티브 통제권을 둘러싼 경쟁이 되었습니다. Pump.fun의 PumpSwap 출시는 솔라나 생태계 내에서 빠르게 주목을 받으며 거래량에서 약 15%의 시장 점유율을 차지했습니다. Raydium은 전체 시장 지배력에서 계속 선두를 달리고 있지만, 급부상하는 이 도전자로부터 점점 더 많은 압박에 직면하고 있습니다.









LaunchLab을 통한 Raydium의 반격도 성과를 내기 시작했습니다. 출시일에 Raydium의 거래량 점유율은 60%까지 반등하며 강력한 자본 유입과 새로운 관심을 보여주었습니다. Raydium은 입지를 더욱 공고히 하기 위해 '하향 압력' 전략을 시행했습니다. 프로젝트 졸업 기준을 85 SOL로 낮춰 상위권 프로젝트가 조기에 마이그레이션하도록 인센티브를 제공했습니다. 플랫폼 수익을 사용하여 RAY 토큰을 매입하고 소각함으로써 거래량 증가가 토큰 가치 상승을 견인하는 디플레이션 루프를 구축했습니다.









Raydium의 공세에 대응하기 위해 5월 12일, Pump.fun은 일련의 대응책을 발표 했습니다. 거래 수수료의 50%를 토큰 발행자에게 할당하여 양질의 프로젝트 유지를 장려하고 있습니다. 또한, 러그 풀 리스크를 47% 감소시킨 LP 토큰 소각 메커니즘을 도입했습니다. 마지막으로, 텔레그램에서 지역별 커뮤니티와 이벤트를 시작하여, 사용자 인센티브, 리스크 관리, 커뮤니티 운영을 중심으로 한 다각적인 방어 시스템을 통해 사용자 리텐션을 향상시키고 있습니다.









Pump.fun과 Raydium은 표면적인 번영의 이면에 뿌리 깊은 구조적 문제에 직면해 있습니다.





Pump.fun의 급격한 확장은 점점 더 규제 당국의 감시를 받고 있습니다. 미국 증권거래위원회는 플랫폼의 여러 토큰을 미등록 증권으로 분류했으며, 2024년 3월에 발생한 230만 달러 규모의 계약 익스플로잇으로 인해 플랫폼의 보안 등급이 C+에 해당하는 중대한 취약점이 드러났습니다. 또한, 밈코인의 내러티브에 대한 의존도가 높기 때문에 생태계는 본질적으로 취약할 수밖에 없습니다. 시장 침체는 광범위한 사용자 이탈을 유발할 수 있습니다.





Raydium은 더 견고해 보이지만 문제가 없는 것은 아닙니다. Raydium의 긴 토큰 심사 절차는 커뮤니티에서 “솔라나 버전의 상장위원회”라는 비판을 받아왔습니다. 또한 CLOB 모델은 시가총액이 낮은 토큰에 대해 15% 이상의 스프레드를 발생시켜 거래 경험을 심각하게 저하시킵니다. RAY 토큰의 연간 인플레이션율은 22%에 달해 자산 저장 수단으로서의 가치를 계속 약화시키고 있습니다. 균형 잡힌 경쟁으로 보이는 것은 사실 숨겨진 취약점으로 가득 찬 고위험 전투입니다.









이러한 경쟁은 단순한 제로섬 경쟁이 아니라 암호화폐 시장의 구조적 진화를 가속화하고 있습니다. 온체인 데이터에 따르면 Pump.fun에서 “졸업”하고 Raydium으로 이전한 프로젝트의 19%가 지속적인 유동성 유입을 받은 것으로 나타났습니다. 이는 거친 혁신과 엄격한 가치 형성은 상호 배타적인 것이 아니라 오히려 암호화폐 경제에서 새로운 분업을 형성한다는 더 깊은 생태학적 통찰을 강조합니다. Pump.fun은 알고리즘 민주화를 통해 토큰 발행 독점을 해체하고, Raydium은 유동성 중심의 가치 유지를 위한 해자를 구축합니다. 이들의 충돌은 본질적으로 시장의 프랙탈적 진화를 촉진하고 있습니다.





미래의 권력 역학 관계는 아직 완전히 밝혀지지 않았지만, 한 가지 확실한 것은 암호화폐 시장이 새로운 장을 쓰고 있다는 점입니다. 토큰 발행의 혁명이 유동성의 재구성과 만나면서, 이제 암호화폐 시장은 경쟁을 넘어 시장 효율성과 가치 발견의 경쟁으로 바뀌고 있습니다. 앞으로 암호화폐 생태계는 “트래픽 계층” 대 “가치 계층”의 계층 구조로 진화할 것입니다. 기술 혁신의 최전선에 있는 선도 거래소로서 MEXC는 장벽이 낮고 효율성이 높으며 보안성이 뛰어난 거래 인프라를 통해 글로벌 사용자에게 지속적으로 권한을 부여하여 시장 사이클을 탐색하고 혼돈에서 질서로 나아가는 암호화폐 경제의 여정을 목격할 수 있도록 돕고 있습니다.





지금 MEXC 에 로그인하여 신흥 자산의 초기 기회를 포착하고 다음 자산 사이클의 물결을 타세요!





면책 조항: 이 자료에서 제공하는 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하도록 추천하는 역할을 하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.







