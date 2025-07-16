일반적인 사기로부터 자신을 보호하는 방법





디지털 자산 산업이 급성장함에 따라 전 세계적으로 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다. 동시에 일부 부도덕한 요소도 이 산업을 노리고 다양한 사기 수법이 등장하고 있습니다. 사기범들은 암호화폐 플랫폼을 사칭하여 송금을 요청하거나 공식적인 것처럼 보이는 그룹에 가입하도록 사용자를 유도하는 것으로 알려져 있습니다. 사기범은 업계 전문가를 사칭하여 그룹에 가입하거나 암호화폐를 거래하도록 유도하며 "사용자 계정을 삭제하고 해외로 전환한다"는 명목으로 금전을 요구합니다.





이 글에서는 몇 가지 일반적인 사기 수법을 소개합니다. 항상 주의를 기울여 자산을 안전하게 보호하세요.













암호화폐 업계에서 흔히 발생하는 피싱 공격에서 사기범은 플랫폼 직원을 사칭하고 피싱 웹사이트를 생성하며 허위 정보를 게시합니다. 사기범은 SMS, 이메일, 텔레그램 채팅 등의 방법을 사용하여 "계정 업그레이드", "마이그레이션", "환불", "위험 관리 트리거", "위험에 처한 자금" 등을 거짓으로 주장하고 사용자가 피싱 웹사이트 링크를 클릭하거나 QR 코드를 스캔하도록 유도합니다. 사기범이 사용자의 계정, 비밀번호, SMS, 이메일 또는 Google 인증 정보에 액세스하면 빠르게 이동하여 사용자의 자산을 훔칩니다. MEXC의 공식 웹사이트는 mexc.com 입니다. 피싱 웹사이트에 속지 마세요.









피싱 웹사이트가 포함된 SMS









피싱 웹사이트 랜딩 페이지





사기범은 공식 출처를 가장해 암호화폐 지갑에 대한 허위 정보를 퍼뜨릴 수도 있습니다. 가짜 웹사이트나 가짜 소프트웨어로 개인 키를 가져오거나, 지갑을 승인하거나, 전송을 활성화하면 사용자는 개인 키와 자산을 도난당할 위험에 노출될 수 있습니다. 사기범은 공식 직원을 사칭하여 '프로젝트 에어드랍', '보안 위험', '비밀번호 유출', '피드백 제출' 등의 거짓 명목으로 사용자에게 직접 시드 문구 또는 개인키를 제공하도록 요구할 수도 있습니다. 사용자가 시드 문구를 제출하면 지갑에 있는 자산을 빠르게 탈취할 수 있습니다.









일부 사기범은 MEXC 브랜드를 사칭하여 "프로젝트 투자" 또는 "상장 임박"이라는 명목으로 사기를 칠 수 있습니다.









브랜드 사칭





프로젝트 투자와 관련된 자산 거래는 사기 피해를 당하지 않도록 MEXC에 확인하시기 바랍니다. MEXC의 모든 프로젝트 파트너십 정보는 MEXC 웹사이트에 공식적으로 공개됩니다. 최신 정품 정보는 공식 웹사이트( https://www.mexc.com )의 공지사항을 참조하시기 바랍니다.









사기범은 '지원자'로 가장하여 사용자를 친구로 추가하도록 유도한 다음 '전문가가 주도하는 거래' 등을 가장하여 송금을 요청하여 사기를 저지르기도 합니다.









사기범은 텔레그램, 위챗, 카카오톡 등에 사용자의 소셜 계정을 추가하고 이메일을 요청하거나 링크 또는 QR 코드를 전송할 수 있습니다. 또한 자산을 훔치기 위해 계정 정보를 입력하거나 사용자 계정 또는 은행 계좌에 로그인하도록 유도할 수도 있습니다.









계정 사칭









고객 서비스 담당자를 사칭한자는 "계정 운영 안내"를 제공 및 원격 공유를 수행하기 위해 사용자에게 연락할 수 있습니다. 또한 계정 정보를 도용하기 위해 신원 확인을 가장하여 SMS 인증 코드, Google 인증 코드 또는 원격 로그인 승인을 요청할 수 있으며 피싱 사이트나 가짜 소프트웨어에 연결하기 위해 허위 정보를 제공할 수도 있습니다.









Customer Service Impersonation









MEXC 공식 계정을 사칭하여 "에어드랍", "프로젝트 상장", "거래소", "스테이킹", "스마트 계약" 등을 구실로 텔레그램 그룹을 생성하고 "MEXC 공식" 텔레그램 그룹이라고 주장할 수 있습니다.









가짜 텔레그램 그룹









피싱 웹사이트에서 다운로드한 소프트웨어는 모두 가짜입니다. 공식 웹사이트( https://www.mexc.com/download )로 이동하여 원하는 플랫폼을 선택하여 다운로드하세요.









가짜 MEXC 앱









최근 사기범들은 플랫폼 담당자나 사법 당국을 사칭하여 사용자에게 연락하여 사용자의 계정이 자금 세탁 위험과 관련이 있다고 주장하며 보안 조사, 계정 위험 제거 또는 계정 동결에 협조할 것을 요청하고 있습니다. 사기범은 사용자의 불안감을 악용하여 계정 정보를 공개하도록 속이거나 출금 또는 이체를 완료하도록 유도합니다.





위에 언급된 사기 유형을 숙지하고 주의를 기울여 주시기 바랍니다. 프로젝트 목록에 관한 정보는 공식 공지를 참조하시기 바랍니다. 웹사이트, 고객 서비스 및 이메일의 진위 여부를 확인하려면 MEXC 채널 검증( https://www.mexc.com/official-verify )을 방문하시기 바랍니다. 기타 궁금한 점이 있으시면 공식 웹사이트( mexc.com )를 통해 고객 서비스에 문의하실 수 있습니다. 계정 도난, 자산 도난 등 사용자가 스스로 해결할 수 없는 긴급 상황이 발생한 경우 공식 웹사이트( mexc.com ) 또는 이메일(service@mexc.com)을 통해 고객 서비스에 문의하여 도움을 받으시기 바랍니다.









계정 비밀번호 유출 및 불필요한 손실을 방지하기 위해 알 수 없는 링크를 클릭하거나 안전하지 않은 웹사이트에 로그인하거나 알 수 없는 QR 코드를 스캔하지 마세요.



다른 웹사이트와 동일한 로그인 이름 및 비밀번호를 사용하지 않고, 개인 키, 시드 문구 및 기타 정보를 로컬에 저장하지 않는 등 계정 보안 정보를 확인하고 보호하는 방법을 숙지하고 실천합니다.



MEXC 관련 이벤트 및 공지사항은 공식 홈페이지를 참조하세요. 구글이나 기타 검색엔진을 통해 웹사이트 주소를 검색하지 마세요. MEXC의 공식 웹사이트 주소는 mexc.com 이며, 로그인 시 웹사이트 주소를 직접 입력하는 것을 권장합니다.



MEXC 플랫폼에는 피싱 방지 코드 기능이 있습니다. "개인센터 - 보안 - 피싱 방지 코드"에서 피싱 방지 코드를 설정할 수 있습니다. 피싱 방지 코드를 설정하면 MEXC에서 발송하는 이메일에 피싱 방지 코드가 포함되어 발송됩니다. 이메일에 피싱 방지 코드가 포함되어 있지 않은 경우 주의하시기 바랍니다.



피싱 웹사이트 식별 방법을 알아보세요. MEXC의 공식 웹사이트는 mexc.com 입니다. 공식 웹사이트를 방문하고 있는지 확인하시기 바랍니다.



https://www.mexc.com/official-verify .



소위 '공식 담당자'로부터 전화, 이메일, 웹사이트 링크, 위챗 메시지 등을 수신한 경우, MEXC 앱의 왼쪽 상단을 통해 개인 센터로 들어가 [도움말 및 지원] - [MEXC 확인]을 클릭하여 확인하실 수 있습니다. 공식 웹사이트의 MEXC 채널 검증에서도 확인하실 수 있습니다: 공식 채널을 통해 MEXC 앱을 다운로드하고 지갑 사용 시 보안에 유의해 주시기 바랍니다: 보안 정보를 누구에게도 공개하지 마시고, 제3자가 제공한 출처가 불분명한 지갑 애플리케이션을 다운로드하거나 사용하지 마시기 바랍니다. 또한, 가짜 암호화 지갑에 대한 경계를 늦추지 말고, 제대로 된 주류 암호화 지갑 제품을 사용하고, 암호화 지갑을 사용하는 좋은 습관을 유지하며, 에어드랍된 토큰이나 NFT는 물론 모르는 사람과의 사적인 채팅에 주의하는 것이 중요합니다.









커뮤니티와 사용자가 커뮤니티에 가입할 수 있는 방법에 관한 모든 정보는 MEXC 웹사이트( mexc.com )의 공식 공지에 따릅니다. 한편, MEXC는 "전문가가 주도하는 거래" 또는 "암호화폐 투자 안내"를 제공하는 투자 커뮤니티를 설립한 적이 없습니다. MEXC 또는 MEXC 암호화폐 투자라는 이름으로 사용자에게 연락하는 사람은 모두 사기범으로 간주해야 합니다. 또한 MEXC는 사용자 개인정보 보호를 위해 최선을 다하고 있으며 어떠한 형태로든 사용자 정보를 제3자에게 공개하지 않으며 어떠한 형태로든 사용자에게 계정 비밀번호, SMS/Google 인증 코드를 요청하지 않습니다.



