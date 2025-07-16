PicWe (PIC): 크로스체인 스테이블코인과 멀티체인 유동성의 선두주자

DeFi 2.0의 물결 속에서 PicWe 는 크로스체인 유동성의 미래를 새롭게 정의하고 있습니다. 세계 최초의 "모듈형 퍼즐 방식" 옴니체인 유동성 프로토콜인 PicWe는 체인 간 장벽을 허물고 브리지 없이도 자산을 자유롭게 전송할 수 있도록 하여, 사용자에게 더욱 안전하고 효율적인 거래 환경을 제공합니다.









PicWe는 콘텐츠 제작, 밈코인 인센티브, 온체인 소셜 상호작용을 통합한 Web3 프로토콜 플랫폼입니다. 아이덴티티 NFT, 동적 레벨 시스템, 인터랙티브 마이닝이 결합된 혁신적인 메커니즘을 통해 사용자 중심의 콘텐츠 경제 선순환 구조를 구축합니다. 사용자는 게시물 작성, 좋아요, 댓글 등의 소셜 활동을 통해 PIC 토큰 보상을 받을 수 있으며, 커뮤니티는 제안 기반 거버넌스 및 콘텐츠 평가를 통해 생태계 발전을 함께 이끌어갈 수 있습니다. PicWe라는 이름은 "Picture + We"의 합성어로, "우리의 사진, 우리의 콘텐츠, 우리의 가치"라는 의미를 담고 있습니다.





핵심 특징:





브리지 없는 크로스체인 스왑 : 제3자 브리지 없이 스마트 컨트랙트를 통해 체인 간 자산을 직접 교환할 수 있습니다.

높은 보안성 : 브리지로 인한 단일 실패 지점을 제거하여 해킹 위험을 줄입니다.

우수한 사용자 편의성: 여러 주요 지갑을 지원하며, 지갑을 전환하지 않고도 간편하게 이용할 수 있습니다.













PicWe의 CATM(Cross-chain Atomic Transaction Mechanism) 엔진은 기존 브리지 메커니즘에 의존하지 않고, 서로 다른 블록체인 간에 자산을 직접 교환할 수 있도록 합니다. 이 방식은 거래 효율성을 높이는 동시에 자산 보안을 크게 강화합니다.









WEUSD는 PicWe의 온체인 스테이블코인으로, 사용자는 USDT와 1:1 비율로 WEUSD를 발행하거나 상환할 수 있습니다. 이를 통해 여러 체인 간 자산 교환 시 안정적인 매개체 역할을 합니다.









사용자는 PIC 토큰을 스테이킹하여 유동성 마이닝에 참여할 수 있으며, 이를 통해 수익뿐만 아니라 플랫폼 배당도 받을 수 있습니다. 이 메커니즘은 사용자 참여를 유도하고 플랫폼 유동성을 강화하는 데 기여합니다.









PicWe는 자체 개발한 탈중앙 오라클 시스템을 통해 온체인 실시간 데이터를 제공함으로써 거래의 정확성과 보안을 보장합니다. 거래 실패 시 스마트 컨트랙트가 자동으로 자산을 사용자에게 환불하여 자산을 안전하게 보호합니다.









PIC는 PicWe의 네이티브 유틸리티 토큰으로, 주요 용도는 인센티브 메커니즘, 커뮤니티 거버넌스, 생태계 운영 지원입니다. PicWe는 총 3억 개의 PIC 토큰을 커뮤니티에 점진적으로 배포할 계획이며, 이는 브리지 없는 옴니체인 유동성 달성을 위한 다섯 가지 주요 프로젝트 단계에 따라 이루어집니다. 각 단계에서 적극적으로 기여한 사용자에게는 에어드랍 등 다양한 방식으로 토큰이 보상으로 제공됩니다.





주요 사용처는 다음과 같습니다:





생태계 인센티브 : 유동성 공급, 거래 활동, 플랫폼 홍보 등 사용자 참여를 장려합니다.

커뮤니티 거버넌스 : 토큰 보유자에게 제안 및 의사결정에 대한 투표권을 부여합니다.

시스템 결제 수단: 생태계 내 서비스 및 기능 이용 시 결제 수단으로 사용됩니다.









PicWe는 출시 이후 생태계와 시장에서 큰 주목을 받으며 다방면에서 빠른 성장과 기술적 돌파를 이뤄냈습니다. 2024년 말, PicWe는 Movement Labs가 주최한 "Battle of Olympus" 해커톤 에서 두각을 나타내며, 약 2,100개 프로젝트 중 DeFi 트랙 1위를 차지하여 업계의 폭넓은 인정을 받았습니다.





ChainCatcher 등 여러 미디어에 따르면, 2024년 말 기준 PicWe 플랫폼은 약 72만 7천 명의 사용자를 확보했으며, 온체인 상호작용 약 22만 1천 건, 고유 지갑 주소 16만 3천 개 이상, 누적 거래량 약 3억 2,600만 달러를 기록했습니다.





PicWe는 브리지 없는 옴니체인 유동성 생태계 구축에 전념하고 있으며, 해당 아키텍처는 이미 Movement 메인넷에 성공적으로 배포되어 높은 효율성과 확장성을 입증했습니다. 향후 계획은 다음과 같습니다:





체인 지원 확대 : 더 많은 블록체인을 지원하여 자산 상호운용성 강화

IRO 마켓 출시 : 실물 자산의 토큰화를 통한 시장 개설

오라클 시스템 고도화 : 데이터 정확성과 실시간 처리 능력 향상

커뮤니티 거버넌스 강화: 탈중앙화된 거버넌스를 더욱 확대하여 커뮤니티 참여 증진



