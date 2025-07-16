OpenZK (OZK): ZK Rollup 기술로 이더리움 확장의 새로운 기준을 제시하다

OpenZK (OZK) 는 영지식 증명(ZK Rollup) 기술을 기반으로 구축된 고성능 레이어2 네트워크입니다. 혁신적인 메커니즘, 탄탄한 팀, 그리고 다양한 생태계 구성으로 빠르게 시장의 주목을 받고 있습니다. 현재 OpenZK는 얼리버드 에어드랍 이벤트를 진행 중입니다. 사용자는 자산을 브릿지하고 스테이킹함으로써 OZK 포인트를 획득할 수 있으며, 이를 통해 생태계에 조기 참여하고 장기 성장 보상을 확보할 수 있습니다.









OpenZK는 이더리움 을 기반으로 구축된 레이어2 네트워크로, 핵심 기술로 ZK Rollup을 활용합니다. 수천 건의 트랜잭션을 하나의 증명으로 집계한 뒤, 이를 이더리움 메인넷에 제출하여 검증함으로써 트랜잭션 효율성을 극대화합니다. 이 과정을 통해 가스비를 약 90%까지 절감하고, 초당 최대 100,000건(TPS)의 거래 처리 속도를 실현하면서도 이더리움 고유의 보안성을 그대로 유지합니다.





OpenZK만의 차별화된 핵심 특징:





유연한 수수료 체계: 사용자는 가스비를 ETH 또는 OZK로 지불할 수 있어 진입 장벽이 낮아집니다.

스마트 스테이킹 메커니즘: 조기 스테이킹 시 최대 10배 보상 포인트를 받을 수 있으며, 리스테이킹을 통해 자본 효율성도 향상됩니다.

완성도 높은 DeFi 지원: ETH 및 스테이블코인(USDT, ETH 및 스테이블코인(USDT, USDC DAI ) 스테이킹을 지원하여 다양한 수익 기회를 제공합니다.





기술 혁신과 생태계 인센티브를 결합한 OpenZK는 개발자와 사용자 모두에게 더 빠르고, 저렴하며, 안전한 레이어2 환경을 제공합니다.









OpenZK의 설계는 ZK Rollup 성능, 사용자 인센티브, 그리고 생태계 상호 운용성 세 가지 핵심 요소를 중심으로 구성됩니다.









OpenZK의 핵심 기술은 배치 트랜잭션 처리와 영지식 증명 검증을 결합하여, 이더리움 메인넷의 계산 부담을 크게 줄이고 dApp을 강력하게 지원합니다.









사용자는 얼리버드 단계에서 ETH 또는 스테이블코인을 스테이킹하여 최대 10배 포인트 배수 효과를 즐길 수 있습니다. 또한, 리스테이킹을 통해 자본 효율성을 향상시키고 전체 수익을 증대시킬 수 있습니다.





포인트 계산 방식은 다음과 같습니다:





포인트 = 스테이킹 금액 × 스테이킹 일수 × 보상 배수 예시:

1 ozETH 보유 = 100 포인트의 일회성 보상

3,000 ozUSD 보유 = 하루에 100 포인트 축적









사용자는 가스비를 ETH 또는 OZK로 지불할 수 있어, 유용성과 토큰 가치를 강화합니다. 또한, 초대 시스템을 통해 추가적인 수익 기회를 제공합니다:

각 친구 초대마다 +0.3배 보상 배수

초대 대상자 포인트의 15%가 초대 보상으로 지급









OZK는 OpenZK 생태계의 네이티브 토큰으로, 네트워크 내에서 여러 가지 역할을 합니다.





기능 사용 사례 네트워크 수수료 결제 ETH 대신 트랜잭션 수수료 결제에 사용할 수 있습니다. 커뮤니티 거버넌스 토큰 보유자는 제안 및 투표에 참여하여 프로젝트의 향후 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 스테이킹 보상 OZK 보유자는 스테이킹을 통해 에어드랍 및 인센티브 포인트를 받을 수 있습니다. 가치 축적 생태계가 성장함에 따라 OZK의 유틸리티는 계속 확장되며, 이를 통해 장기적인 가치 상승을 지원합니다.





OZK는 현재 초기 에어드랍 단계에 있으며, 곧 주요 거래소에 상장될 예정입니다. 여기에는 높은 유동성을 자랑하는 MEXC 플랫폼 도 포함됩니다. 이 상장은 토큰의 가격 발견과 거래 깊이를 향상시킬 것입니다.









OpenZK 에어드랍 이 본격적으로 진행 중입니다. OZK 에어드랍 포인트를 받으려면, 공식 플랫폼에 연결한 후, ETH 또는 스테이블코인을 OpenZK 네트워크로 브릿지하고 자산을 스테이킹하면 됩니다.





초기 참여자는 10배 포인트 배수를 즐길 수 있으며, ETH 또는 스테이블코인이 스테이킹된 상태로 남아있는 매주마다 포인트 배수가 증가합니다. 스테이킹 기간이 길어질수록 더 많은 에어드랍 포인트를 받게 되어, 장기적인 참여를 유도하고 더 높은 보상 잠재력을 열어줍니다.





또한, 친구를 초대하여 에어드랍 이벤트에 참여시키면 전체 에어드랍 수익을 증가시킬 수 있습니다. 추가 포인트 배수와 초대 수수료를 통해 보상을 극대화할 수 있습니다.





OpenZK 에어드랍은 단순한 보상 이벤트가 아니라, 가치를 포착하고 생태계에서 장기적인 위치를 확립할 수 있는 전략적인 기회입니다. ZK Rollup 분야에 조기에 노출되고자 하는 투자자에게 지금이 완벽한 참여 시점입니다.









OpenZK는 전통적인 금융과 블록체인 분야에서 깊은 전문성을 갖춘 세계적 수준의 팀이 이끌고 있습니다:





Dave Sandor (창립자): 골드만삭스의 투자은행 애널리스트 출신으로, 데이터 분석과 시장 통찰에 능하며 OpenZK의 전략적 로드맵을 구상한 책임을 맡고 있습니다.

Lucas Cullen (CTO): 8년 이상의 경험을 가진 초기 이더리움 개발자로, 레이어2 기술과 ZK-Rollup 분야의 실무 전문가입니다.





또한, OpenZK는 여러 유력 프로젝트들과 파트너십을 맺었습니다:





RocketPool: 탈중앙화된 ETH 스테이킹을 지원하며, 전통적인 스테이킹 방식보다 약 30% 높은 연간 수익률을 제공합니다.

EigenLayer: 리스테이킹 메커니즘을 통해 ETH의 "삼중 유틸리티"를 가능하게 하여 자본 효율성을 극대화합니다.









OpenZK는 단기적인 프로젝트가 아닙니다. 5년에서 10년에 걸친 장기 인프라 구축 계획을 가진 프로젝트로, 명확한 개발 로드맵을 기반으로 움직이고 있습니다.





단계 핵심 목표 1단계 핵심 ZK Rollup 모듈 개발 및 테스트넷 출시 2단계 메인넷 출시, 크로스체인 브릿지 배포, 생태계 파트너십 시작 3단계 탈중앙화 거버넌스 도입, 크로스체인 상호운용성 확대, 성능 최적화





이러한 체계적인 접근 방식—먼저 인프라, 그다음 생태계, 그리고 마지막으로 탈중앙화—는 레이어 2 프로젝트의 모범적인 기준으로 여겨집니다.









OpenZK는 레이어 2의 새로운 기준을 제시하고 있습니다 — 확장성, 보안성, 그리고 접근성을 모두 갖춘 진정한 차세대 솔루션입니다. 최첨단 ZK Rollup 기술, 사용자 중심 설계, 그리고 빠르게 성장하는 생태계를 기반으로, 이더리움 확장의 핵심 주자로 떠오를 준비를 마쳤습니다.





현재 에어드랍은 얼리버드 단계로, 최대 10배 스테이킹 포인트 배수를 제공합니다. 여기에 OZK의 주요 거래소 상장 가능성까지 더해지면서, 초기 참여자에게 매우 매력적인 기회가 되고 있습니다.





지금 MEXC에 참여하고 이 기회를 잡으세요! 차세대 레이어 2 리더의 선두 자리를 선점할 준비가 되셨나요?



