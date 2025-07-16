







OpenServ는 AI 에이전트 경제를 위한 인프라 플랫폼으로, 다중 에이전트 협업과 크로스 프레임워크 통합을 지원하는 탈중앙화 시스템을 구축하여 에이전트가 인간처럼 협업하고, 추론하며, 작업을 실행할 수 있도록 합니다.





OpenServ는 네이티브 토큰인 SERV를 통해 인센티브와 거버넌스를 결합합니다: 사용자는 SERV를 사용해야 플랫폼 서비스에 액세스할 수 있으며, 고품질 에이전트를 기여한 사용자는 토큰 보상을 받습니다. 이 토큰은 또한 플랫폼 거버넌스와 기능 잠금 해제에도 사용됩니다.





OpenServ는 “섀도우 에이전트(Shadow Agents)”와 “다층 인지 프레임워크”와 같은 최첨단 설계를 도입하여 AI 시스템에 인간과 같은 자기 피드백 및 자기 최적화 기능을 부여하고 AI를 더 높은 지능과 자율성으로 발전시킵니다.





OpenServ의 장기적인 비전은 AI 에이전트와 인간으로 구성된 작동 가능한 경제를 구축하여 인간과 AI의 시너지 잠재력을 발휘하고, 인간을 대체하는 것이 아닌 인류를 위한 AI라는 이상을 실현하는 것입니다.





AI가 급속히 발전하는 시대에 OpenServ 는 중요한 질문을 제기합니다. AI는 더 똑똑해져야 할 뿐만 아니라 더 “사회화”되어야 합니다. AI는 단순히 작업을 완료하는 것뿐만 아니라 협업, 추론, 피드백을 제공하는 법도 배워야 합니다. 이것이 바로 “에이전트 경제”입니다.









OpenServ는 “에이전트 경제”를 위해 구축된 탈중앙화 플랫폼으로, AI 에이전트에게 등록, 탐색, 협업, 호출 및 보상에 대한 통합 메커니즘을 제공하도록 설계되었습니다. 간단히 말해서, Web3 세계에서 미래의 다중 에이전트 시스템을 위한 운영 체제 역할을 합니다.





오늘날 대부분의 AI 애플리케이션이 “모놀리식(monolithic)”인 환경에서 OpenServ는 자율적으로 의사 결정을 내리고, 사용자를 대신하여 작업을 실행하며, 심지어는 복잡한 도메인 간 작업을 함께 해결할 수 있는 여러 AI 에이전트의 네트워크를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이 비전을 실현하기 위해 OpenServ는 몇 가지 핵심 개념을 도입합니다:









섀도우 에이전트는 서로 다른 플랫폼과 모델 간에 대응하는 에이전트 인스턴스를 “투사(project)”할 수 있는 강화된 에이전트 메커니즘으로, 일관성과 동기화된 상태를 유지합니다. 예를 들어, 의료 보조 AI는 모바일 앱, 브라우저 확장 프로그램, OpenServ 네트워크에서 동일한 정체성과 기능을 유지할 수 있어 진정한 크로스 플랫폼 지능형 서비스를 가능하게 합니다.









OpenServ의 에이전트 설계는 인간의 인지 모델을 기반으로 하며, 지각 레이어(정보 획득), 행동 레이어(작업 실행), 성찰 레이어(자기 평가) 및 통제 레이어(전략 조정)의 다층 아키텍처로 구성됩니다. 이 구조는 에이전트에 높은 적응성, 자율성 및 협업 능력을 부여합니다.









다양한 에이전트 간의 원활한 협업을 위해 OpenServ는 에이전트 인터페이스 프로토콜(AIP) 표준을 도입했습니다. AIP는 각 에이전트의 입력, 출력, 호출 방식, 메타데이터, 평판 시스템 등을 정의하여 에이전트가 인터넷상의 서비스처럼 서로를 발견하고 호출할 수 있도록 합니다.









OpenServ의 네이티브 토큰은 SERV 이며, 총 공급량은 10억 개로 고정되어 있습니다. SERV는 플랫폼 운영의 핵심 연료로 기능할 뿐만 아니라 거버넌스, 인센티브, 협업적 가치 전달에 중요한 역할을 합니다. OpenServ의 토크노믹스 설계는 실용성을 우선으로 하며, 투명하고 공정한 토큰 분배, 건전한 시장 유동성, 효율적인 생태계 인센티브를 보장하는 데 초점을 맞추고 있습니다.









항목 비율 토큰 언락 상세 및 분배 일정 프리시드(Pre-seed) 라운드 1% 전량 언락, 락업 없음; 밸류에이션 500만 달러 시드(Seed) 라운드 15% 전량 언락, 락업 없음; 밸류에이션 750만 달러 퍼블릭 세일 25% Fjord Foundry에서 24시간 진행, 전량 언락; 밸류에이션 125만 달러 Uniswap 유동성 공급 25% 전량 언락, 락업 없음; 팀이 소유

생태계 & 재무(트레저리) 24% 2~4인 멀티시그 지갑에서 관리; 락업 일정 없음

팀 10% 2025년 8월 6일부터 18개월간 선형 분배; 현재 전량 락업 상태









플랫폼 접근 및 에이전트 호출 수수료: OpenServ에서의 모든 작업, 에이전트 서비스 호출, 작업 템플릿 업로드, 맞춤형 에이전트 배포 등은 SERV 토큰으로 결제해야 합니다.

생태계 인센티브: 고성능 또는 널리 채택된 AI 에이전트는 SERV 보상을 받아 품질을 높이고 활발한 개발자 커뮤니티를 유지할 수 있습니다.

거버넌스 참여: SERV 보유자는 플랫폼 거버넌스에 참여하고, 프로토콜 매개 변수, 생태계 지원금 및 기타 주요 제안에 대해 투표할 수 있는 권리를 갖습니다.

고급 기능 잠금 해제: SERV를 스테이킹하면 프리미엄 SDK, 에이전트 마켓플레이스의 향상된 권한 및 기타 고급 도구를 잠금 해제할 수 있습니다.

가치 지원 메커니즘: 플랫폼 수익의 일부는 SERV를 재매입 및 소각하는 데 사용되어 토큰의 디플레이션을 촉진하고 장기적인 가치 성장을 지원합니다.









OpenServ의 개발은 여러 단계로 나뉘어 진행됩니다:





개발자 SDK 및 CLI 도구를 출시하며, 주요 AI 프레임워크(예: LangChain, OpenAI, Replicate)와의 통합 지원

OpenServ 레지스트리를 출시하여 에이전트 등록, 탐색, 호출 지원

초기 에이전트 인센티브 프로그램 시작





OpenServ 에이전트 마켓플레이스 출시

새도우 에이전트 개념과 첫 번째 크로스플랫폼 프로토타입 공개

에이전트 호출을 위한 초기 과금 시스템 구현





거버넌스 모듈 배포; 커뮤니티 구성원은 SERV를 사용하여 제안 제출 및 투표 가능

평판 시스템과 에이전트 신뢰도 평가 모델 출시

에이전트 클러스터 지원을 위한 AI 네트워크 조정 레이어 구축 시작





OpenServ 메인넷 공식 출시

추가 Web3 및 AI 프로젝트와의 통합 확장

SERV를 기반으로 한 크로스 애플리케이션 에이전트 경제 생태계 구축









OpenServ의 궁극적인 목표는 단순한 에이전트 플랫폼을 만드는 것이 아니라 탈중앙화 “AI 네트워크 운영 체제”를 구축하는 것입니다. 이더리움이 스마트 계약의 기반이 되는 것처럼, OpenServ는 AI 에이전트의 프로토콜 레이어가 되어 인간과 AI가 공존하고 협업하는 미래형 작업 경제의 기반이 될 것입니다.









OpenServ는 단순한 기술 플랫폼 그 이상입니다. AI 창조와 사회적 협력을 위한 새로운 패러다임을 구현한 플랫폼입니다. 에이전트 기반 시대에는 인간이 더 이상 도구를 혼자서 조작하지 않고, AI 에이전트와 협업하는 네트워크 노드로서 작용하게 됩니다.





지난 10년이 “지능”의 시대였다면, 앞으로의 10년은 “에이전트”의 시대가 될 것입니다. OpenServ는 이 시대를 위한 핵심 기반, 즉 개방적이고 탈중앙화되며 지속적으로 진화 가능한 AI 에이전트 경제 인프라를 제공합니다.



