비트코인 현물 ETF 출시 1년: 추가 상승 가능성은?

2024년 1월 11일 공식 출시 이후, 비트코인 현물 ETF는 거래량에서 눈에 띄는 성장과 자산 운용 규모(AUM)의 빠른 확장을 경험했습니다. 이를 통해 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공하고, 암호화폐 시장의 미래 발전에 새로운 활력을 불어넣었습니다.





하지만 이는 시작에 불과합니다. 비트코인 현물 ETF의 미래에는 무한한 가능성과 기회가 기다리고 있습니다.









데이터를 살펴보면, 비트코인 현물 ETF의 출시가 큰 성공을 거둔 것이 분명해 보입니다. 첫 달에만 누적 거래량이 380억 달러를 돌파했고, 6개월 만에 약 3,230억 달러로 급증했으며, 2024년 말까지는 6600억 달러를 넘어서는 눈부신 성과를 달성했습니다.









비트코인 현물 ETF는 뛰어난 성과를 거두었으며, 자산 운용 규모(AUM)에서 이례적인 성장을 보여주었습니다. 2025년 1월 15일 기준으로, 비트코인 현물 ETF는 누적 순유입액 364억 8,600만 달러를 기록했습니다. 그 중 블랙록(BlackRock)의 IBIT가 375억 5,080만 달러로 가장 큰 순유입액을 기록했으며, 그 뒤를 이어 피델리티(Fidelity)의 FBTC가 125억 5,060만 달러의 순유입액을 기록했습니다. 한편, 그레이스케일(Grayscale)의 GBTC는 216억 5,060만 달러의 순유출을 경험하며, 유일한 순유출을 기록한 비트코인 현물 ETF가 되었습니다.









블랙록의 IBIT는 비트코인 현물 ETF 중에서 두드러진 성과를 보였습니다. 출시 1년 만에 이 펀드는 자산 운용 규모(AUM) 500억 달러를 돌파했습니다. 일일 거래량 기준으로 IBIT는 시장의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 막대한 AUM과 0.25%의 수수료율을 바탕으로 연간 관리 수수료 수익은 약 1억 1,200만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, IBIT의 AUM은 블랙록의 금 ETF, 세계에서 두 번째로 큰 금 펀드를 초과하였으며, 그 옵션 상품은 하루 평균 거래량이 17억 달러로 다른 유사 상품들보다 훨씬 높은 수준을 기록하고 있습니다.









금 ETF의 도입을 살펴보면, 비트코인 현물 ETF의 초기 성공과 유사한 점이 많습니다. 금 ETF는 초기 단계에서 거래량과 자산 운용 규모(AUM)가 급격히 증가했습니다. 2004년 금 ETF가 출시되기 전, 금의 평균 가격은 온스당 300달러에서 400달러 사이였고, ETF 출시 이후 금은 급격한 상승세를 보였습니다. ETF는 시장에 막대한 자본을 유입시켰고, 그 결과 금 가격은 온스당 420~440달러에서 최고 1,900달러까지 급등하며, ETF 거래 시작 후 330% 상승했습니다. ETF가 금 가격에 미친 영향은 즉각적이고 변화를 가져왔으며, 이는 오늘날 비트코인 현물 ETF가 암호화폐 시장에 미치는 영향과 매우 유사합니다.









이 기간 동안 금 가격 상승은 ETF 출시와 밀접하게 관련이 있었지만, 글로벌 경제 상황, 지정학적 사건, 투자자들의 심리 등 여러 요인에도 영향을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 금 ETF의 도입은 투자자들에게 자산에 투자하는 더 편리하고 효율적인 방법을 제공했으며, 금 시장의 빠른 성장을 이끌었습니다.





비트코인과 금은 특성과 사용 사례에서 크게 차이가 나지만, 금 ETF의 성공적인 경험은 비트코인 현물 ETF에도 의미 있는 유사점을 제공할 수 있습니다. 특히, 금 ETF의 도입은 금 시장에 막대한 자본 유입을 가져왔고, 이는 가격 상승을 가속화시켰습니다. 마찬가지로, 비트코인 현물 ETF의 출시 또한 암호화폐 시장에 상당한 투자를 유입시켰으며, 이는 초기 1~2개 시장 주기(4~8년) 동안 비트코인 가격 급등을 초래할 수 있습니다. 금 ETF 데이터를 비트코인 현물 ETF의 미래 성과를 직접적으로 예측하는 데 사용할 수는 없지만, 향후 몇 년 동안 이러한 ETF가 계속 발전함에 따라 비트코인 가격이 상당히 상승할 것으로 예측할 수 있습니다.









비트코인 현물 ETF는 출시 이후 큰 성공을 거두었으며, 이는 투자자들 사이에서 암호화폐 시장에 대한 수용도가 높아진 덕분입니다. 이러한 열정은 업계 전반에 걸쳐 논의를 촉발시켰으며, ETF 스토어의 회장인 네이트 제라시(Nate Geraci)는 2025년 암호화폐 전망에서 트럼프 행정부의 암호화폐 정책이 암호화폐 ETF의 새로운 장을 열 수 있다고 예측했습니다.





암호화폐 시장에 대한 투자자들의 신뢰가 깊어짐에 따라, 이러한 추세는 비트코인 현물 ETF의 거래량과 자산 운용 규모(AUM)의 꾸준한 성장을 이끌고, 투자자들에게 더 다양화된 투자 옵션과 고품질의 서비스를 제공할 것입니다. 더 중요한 것은 이러한 긍정적인 성장 모멘텀이 선순환을 창출할 가능성이 높아, 비트코인의 긍정적인 상승세를 더욱 강화하고, 투자자들에게 더 넓고 보람 있는 기회를 열어줄 수 있다는 점입니다.





