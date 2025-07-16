OKZOO: 독점 하드웨어로 AIOT 네트워크를 구축하여 폭발적인 성장을 주도하는 기업

인공지능, 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN), 웹3.0 게임의 융합이 가속화되는 가운데, OKZOO 는 독특한 수직 통합 모델을 통해 핵심 플레이어로 부상하고 있습니다. 이 프로젝트는 세계 최초로 실제 환경 데이터를 위한 대규모 네트워크를 구축하여 AIoT(인공지능 + 탈중앙화 IoT) 분야의 파괴적인 힘으로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다. 1,200만 명에 육박하는 사용자 생태계의 지원을 받아 3월 12일 V2 가상 반려동물 AI 앱을 출시하자마자 70만 명 이상의 사용자를 끌어모았습니다. 업계 리더들의 강력한 전략적 지원을 바탕으로 OKZOO는 빠르게 시장 입지를 공고히 하고 있습니다.









DePIN이 탈중앙화 하드웨어 네트워크의 토대를 마련한 반면, OKZOO는 AIoT가 이 분야의 진정한 미래를 대표한다고 믿습니다. 이러한 진화는 데이터 분석을 넘어 AI를 심층적으로 통합하여 데이터 수집과 사용자 상호 작용을 모두 향상시킵니다. 기존의 환경 데이터 수집 방식은 데이터 희소성, 제한된 실내 실시간 커버리지, 검증의 어려움과 같은 문제에 직면해 있습니다. OKZOO는 공기질, 소음 수준, 온도, 습도 등 매우 지역화된 환경 데이터에 초점을 맞춘 사용자 중심 네트워크를 구축하여 이러한 격차를 해소하고 건강 모니터링, 스마트 시티, 기후 연구 분야의 차세대 AI 애플리케이션에 중요한 인프라를 제공합니다. AIoT를 “DePIN의 차세대 대규모 진화”로 포지셔닝하는 OKZOO는 실용적이고 실제적인 유용성에 대한 시장 수요 증가를 활용합니다.









OKZOO의 생태계는 긴밀하게 통합된 하드웨어-소프트웨어 모델을 기반으로 구축되었습니다:





1) P-mini 시리즈 장치: 이 휴대용 센서는 실내 및 실외 환경 데이터를 모두 수집합니다. 이 제품 라인은 스마트워치 폼팩터의 P-mini O2와 같은 후속 제품을 통해 계속 발전해 나갈 것입니다.

2) OKZOO V2 가상 AI 반려동물 앱: 3월 12일에 출시된 이 AI 기반 애플리케이션은 가상 반려동물의 감정 상태와 행동을 사용자의 P-mini 기기에서 수집한 실시간 환경 데이터와 연결합니다. 이를 통해 원시 데이터 수집을 의미 있고 감정적으로 매력적인 인터랙티브 경험으로 전환합니다. 650만 명의 사용자를 끌어들인 V1 버전의 성공을 기반으로, OKZOO V2는 데이터 참여의 새로운 패러다임을 개척합니다.









종종 생산 병목 현상과 품질 관리 문제에 직면하는 타사 OEM에 의존하는 많은 AI 및 DePIN 프로젝트와 달리, OKZOO는 자체 R&D 및 제조 역량을 갖추고 있어 핵심적인 전략적 우위를 점하고 있습니다:





1) 확장성 보장: 사용자 증가와 P-NFT 수요를 충족하기 위해 P미니 디바이스를 안정적이고 대규모로 생산할 수 있습니다.

2) 품질 관리 및 신속한 반복: 사용자 피드백과 기술 발전에 따라 빠르게 디자인을 개선할 수 있습니다.

3) 장기적인 비용 효율성: 자체 생산으로 시간이 지남에 따라 탁월한 비용 관리가 가능합니다.

4) 전략적 유연성: 자체 네트워크를 운영할 뿐만 아니라 제조에 어려움을 겪고 있는 다른 B2B 파트너에게 하드웨어 솔루션을 제공하여 새로운 수익원을 창출하고 순수 소프트웨어 기반 경쟁업체와 차별화할 수 있습니다.













1) 데이터 기여 인센티브: 사용자는 환경 데이터를 수집하기 위해 P-mini 장치를 작동하여 AIOT 토큰을 획득하여 각 장치를 “데이터 채굴기”로 전환합니다.

2) 네트워크 거버넌스 참여: 토큰 보유자는 AIOT를 스테이킹하여 검증자 노드 또는 데이터 제공자가 되어 네트워크 거버넌스에 참여하고 보상을 받을 수 있습니다.

3) 생태계 유틸리티: AIOT는 기기 상호 작용 및 가상 애완동물 진화와 같은 인앱 트랜잭션에 사용됩니다.

4) 거버넌스 권한: 토큰 보유자는 생태계 업그레이드 및 개발 방향과 같은 주요 결정에 투표할 수 있습니다.

5) 개발자 지원: AIOT는 콘텐츠 제작자가 수익을 창출하고 타사 개발자가 API에 액세스하기 위한 결제 수단으로 사용될 예정입니다.

6) P-NFT 혁신 메커니즘: 각 P-NFT는 소유권을 주장할 수 있는 물리적 P-미니 디바이스에 해당합니다. 사용자는 경매 등을 통해 NFT를 획득한 후, 데이터 기여 보상과 AIOT 채굴 자격을 얻기 위해 물리적 장치를 사용해야 하며, 이를 통해 디지털 자산과 실제 가치 사이에 강력한 연결고리를 만들 수 있습니다.









몇 가지 주요 지표를 통해 OKZOO의 빠른 성장을 확인할 수 있습니다:





1) 사용자 기반: 현재 OKZOO 생태계는 약 1,180만 명의 사용자를 보유하고 있으며, V2 애플리케이션은 출시 첫 달 만에 70만 명의 사용자를 확보했습니다.

2) 자본 지원: 이 프로젝트는 0xSun, Dingaling과 같은 유명 업계 인플루언서뿐만 아니라 Bonk, Pepe의 설립자 등 저명한 인사들로부터 투자를 확보했습니다.

3) 팀 역량: 핵심 팀에는 해시드, 포브스, 코인텔레그래프와 같은 유명 기관의 인재들이 포함되어 있으며, 암호화폐, AI 기술 및 커뮤니티 성장에 대한 깊은 전문성을 갖추고 있습니다.









V2 애플리케이션의 성공적인 출시, 꾸준한 사용자 증가, 거래소 파트너십 확대로 OKZOO는 장기적인 발전을 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다. AI + DePIN + 게임 + 하드웨어라는 독특한 포지셔닝은 매력적인 AIoT 내러티브, 게임화된 사용자 확보 모델, 강력한 제조 해자, 혁신적인 물리적 NFT 메커니즘, 강력한 업계 제휴와 결합되어 매우 매력적인 투자 제안을 형성합니다. 하드웨어 확장성, 사용자 유지, 시장 경쟁 등의 과제가 남아 있지만, OKZOO의 통합 모델과 자체 제조 능력은 관련 위험을 크게 줄였습니다. 이 프로젝트의 장기적인 비전은 단순한 데이터 수집을 넘어 커뮤니티 및 AI와 함께 인간과 환경의 상호작용을 위한 새로운 패러다임을 공동 창출하는 것입니다.





명확한 전략적 방향, 혁신적인 기술 스택, 시장에서 입증된 견인력, 강력한 제조 경쟁력을 바탕으로 OKZOO는 매력적인 애플리케이션, 지능형 하드웨어, 환경 데이터를 통합하는 역동적인 생태계를 구축하고 있습니다. 주요 업계 플레이어들의 지원을 바탕으로 생태계 가치와 기하급수적인 성장 잠재력을 실현하며 AIoT 분야의 리더가 될 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.









AIOT는 아직 주요 거래소에서 널리 이용되지 않는 기대되는 토큰입니다. 고품질 자산을 발굴하기 위해 노력하는 플랫폼인 MEXC는 사용자에게 인기 있고 잠재력이 높은 토큰에 대한 조기 액세스를 제공합니다. 다양한 상장 종목, 초저 수수료, 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 환경을 갖춘 MEXC는 글로벌 거래자에게 신뢰할 수 있는 선택지입니다.









입금: 오픈됨 오픈됨

AIOT/USDT 거래: 2025년 4월 25일 19:00 (KST) 혁신 영역에서거래: 2025년 4월 25일 19:00 (KST)

출금 : 2025년 4월 26일 19:00 (KST)

교환: 2025년 4월 25일 20:00 (KST) 2025년 4월 25일 20:00 (KST)





잠재력이 높은 프로젝트에 일찍 참여할 수 있는 기회를 놓치지 마세요. 지금 MEXC 플랫폼으로 이동하여 이 신흥 부문에서 앞서 나가세요. 다음 단계에 따라 MEXC에서 AIOT를 구매할 수 있습니다:





현물 또는 교환거래를 선택합니다. 2) 검색창에서 “AIOT”를 검색하고또는거래를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고 원하는 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.









MEXC Airdrop+ 페이지를 방문하셔도 됩니다. 간단한 미션을 완료하고 1,200,000 AIOT와 50,000 USDT를 보상으로 받을 수 있는 기회를 얻으세요.



