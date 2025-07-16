10월 MX존 이벤트 보고서





10월, MEXC는 2024년 3분기 MX 토큰 소각 데이터 를 발표했으며, 총 2,480,000개의 MX 토큰이 소각되었습니다. 이 이니셔티브는 MX 토큰 보유자들의 신뢰를 강화하는 것을 목표로 합니다. MX 토큰을 보유하면 매월 진행되는 독점 이벤트에 참여하여 무료 에어드랍 보상을 받을 수도 있습니다. MX 보유의 혜택에 대한 자세한 내용은 “ MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 ” 게시물을 참조하세요.









2024년 10월, MEXC는 총 93회의 에어드랍 이벤트를 개최하여 564만 달러가 넘는 보상을 분배했습니다. 이번 에어드랍은 37%에 달하는 높은 연간 수익률(APY)을 제공했습니다.





MEXC 플랫폼 데이터에 따르면 10월 에어드랍 이벤트에서 상위 5개 토큰은 각각 100% 이상의 상승률을 기록했습니다. 그 중 NIM 토큰은 2,747%의 놀라운 상승률을 기록하며 월간 최고 성장률을 달성했습니다. 그 뒤를 이어 ZND와 GALAXIS가 각각 392%와 282%의 큰 폭으로 상승했습니다.





프로젝트 이름 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률 (10월 31일 데이터 기준) NIM 2024/10/18 2,747% ZND 2024/10/24 392% GALAXIS 2024/10/3 282% MVT 2024/10/3 110% OLAS 2024/10/30 105%









Launchpool 및 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. 1,000개 이상의 MX 토큰을 보유하고 있다면 두 이벤트에 모두 등록하여 참여할 수 있습니다.





시스템에서 매일 세 번의 랜덤 스냅샷을 찍는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이벤트 전날 00:59 (KST)부터 24시간 동안 현물 계정에 최소 1,000 MX를 지속적으로 보유해야 합니다. 이 24시간 동안 언제든지 MX 보유량이 1,000 MX 미만으로 떨어지면 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여할 수 없습니다.





참여 방법은 MEXC 공식 웹사이트 홈페이지에 접속하여 상단 내비게이션 바의 [현물거래] 드롭다운 메뉴에서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트 링크를 확인할 수 있습니다.













아직 MX 보유자가 아니면서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 MEXC에서 최소 1,000개의 MX 토큰을 구매하여 보유해야만 참여 자격이 주어집니다. MX 토큰을 구매하는 방법을 알아보려면 “ 1분 안에 MX 매수하기 ” 가이드를 참조하여 제공된 단계를 따르세요.





무료 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있을 뿐만 아니라 MX 토큰을 보유하면 거래 수수료 할인 혜택도 받을 수 있습니다. MX 보유자는 현물 및 USDT-M 무기한 선물 거래 수수료를 상쇄하는 데 MX를 사용하여 20% 할인 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 지난 24시간 동안 현물 계정에 최소 1,000개의 MX 토큰을 보유했다면 거래 수수료 50% 할인 혜택을 누릴 수 있습니다.





MEXC는 포괄적인 토큰 선택과 빠른 상장 속도로 많은 사용자를 끌어모으고 있습니다. 풍부한 유동성, 원활한 운영, 보안과 안정성, 즉각적인 고객 서비스 대응으로 사용자들이 선호합니다. MEXC는 사용자에게 안전하고 안정적인 거래 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 “사용자 우선”이라는 원칙을 고수하고 있습니다.



