MX존 10월 이벤트 보고서





10월, 암호화폐 시장은 비트코인의 모멘텀에 힘입어 기대에 부응하는 턴어라운드를 경험했고, 그 결과 전반적인 상승 추세를 보였습니다. 이러한 상승세 속에서 MEXC 플랫폼의 네이티브 토큰인 MX의 가치는 2.85달러까지 치솟았습니다.





MX 토큰을 보유하면 가격 상승을 활용할 수 있을 뿐만 아니라 매월 독점 이벤트에 참여하고 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있습니다. MX 보유의 장점에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. " MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 ."









MEXC는 매달 MX 보유자를 위한 특별한 에어드랍 이벤트를 진행하고 있습니다. 특정 기간 동안 일정 수량의 MX 토큰을 보유하면 무료 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있습니다. 10월에는 Launchpool 이벤트 3회, Kickstarter 이벤트 133회를 포함하여 총 136회의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 이러한 에어드랍 이벤트를 통해 총 900만 달러 이상의 보상이 지급되었으며, 62%에 달하는 높은 APY를 달성했습니다.





MEXC의 내부 통계에 따르면, 136개의 에어드랍 보상 이벤트 중 MEMETOON 토큰은 270.93%의 가격 최고 상승률을 기록하여 이달 가장 높은 상승률을 기록한 토큰으로 기록되었습니다. 가격 상승률 상위 10개 토큰 중 상위 7개 토큰의 상승률이 100%를 넘었습니다.





프로젝트 이름 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률 % (10/31 기준) MEMETOON 10/17/2023 270.93% VSC 10/3/2023 154.24% GFLY 10/18/2023 149.4% ZETRIX 10/28/2023 146.95% FMC 10/30/2023 145% VC 10/15/2023 140.7% TIME 10/20/2023 115.47% PPT 10/24/2023 99.6% GAI 10/25/2023 97.7% NEOX 10/24/2023 93%









Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자만을 위한 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 보유자인 경우, Kickstarter 및 Launchpool 이벤트에 참여하려면 최소 1,000개의 MX 토큰을 최소 30일 이상 연속으로 보유해야 합니다.





MEXC 공식 홈페이지 상단의 내비게이션 바에서 [현물거래]를 선택하면 Launchpool와 Kickstarter 이벤트에 접속할 수 있는 포털이 있습니다.









이벤트 세부 정보 페이지에 들어가면 [빠른 커밋] 버튼을 클릭하여 진행 중인 모든 이벤트에 한 번의 클릭으로 참여할 수 있습니다. Launchpool와 Kickstarter 이벤트에 동시에 참여할 수 있으며, MX 토큰은 잠기지 않습니다.













아직 MX 보유자가 아니면서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 매수하고 특정 기간 동안 보유해야 합니다. 조건을 충족하면 해당 이벤트에 참여할 수 있습니다.





