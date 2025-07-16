11월 MX존 이벤트 보고서





2024년 11월, 미국 대통령 선거가 트럼프가 차기 대통령으로 당선되면서 마무리되었습니다. 대선 결과는 암호화폐 시장의 빠른 반등을 촉발했고, 비트코인 가격은 연일 최고치를 경신하며 10만 달러를 넘어섰습니다. 암호화폐에 대한 투자자들의 열정이 치솟으며 새로운 투자 열풍을 불러일으켰습니다. 이 기간 동안 MEXC는 여러 차례의 무료 에어드랍 캠페인을 진행하여 사용자에게 상당한 보상을 제공하는 동시에 여러 토큰 가격의 인상적인 성장을 촉진하여 시장의 핵심 플레이어이자 트렌드 세터로서의 입지를 공고히 했습니다.





MEXC의 무료 에어드랍 캠페인은 MX 보유자 전용 이벤트입니다. MX 보유 혜택에 대한 자세한 내용은 “ MX 보유자를 위한 3가지 혜택 ” 문서를 참조하세요.









2024년 11월, MEXC는 총 103건의 에어드랍 이벤트를 개최하여 667만 달러가 넘는 보상을 지급했습니다. 이러한 에어드랍은 56%에 달하는 연간 수익률(APY)을 제공했습니다.





MEXC 플랫폼 데이터에 따르면 11월 에어드랍 이벤트에서 상위 5개 토큰은 각각 180% 이상의 성장률을 기록했습니다. 상승세를 주도한 KANGO 토큰은 무려 669%나 급등하며 이달 들어 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 그 뒤를 이어 UNISUI와 MSM이 각각 306%와 283%의 큰 상승률을 기록했습니다.





프로젝트명 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률 (11월 30일 데이터 기준) KANGO 2024년 11월 8일 669% UNISUI 2024년 11월 6일 306% MSM 2024년 11월 27일 283% MEAI 2024년 12월 2일 229% DOGEGOV 2024년 11월 20일 182%









Launchpool 및 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 전용 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 토큰을 500개 이상 보유하고 있다면 두 이벤트 모두에 참여하기 위해 등록할 수 있습니다.





시스템에서 매일 세 번의 무작위 스냅샷을 찍는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이벤트 전날 00시 59분(KST)부터 24시간 동안 현물 계정에 최소 500 MX를 지속적으로 보유하고 있어야 합니다. 이 24시간 동안 언제든지 MX 보유량이 500 MX 미만으로 떨어지면 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트에 참여할 수 없습니다.





참여하려면 MEXC 공식 웹사이트 홈페이지를 방문하세요. 상단 안내 바의 [현물거래] 드롭다운 메뉴에서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트 링크를 확인할 수 있습니다.













아직 MX 보유자가 아니라면 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트 참여를 위해 MEXC에서 최소 500 MX 토큰을 매수하여 보유해야만 참여 자격을 얻을 수 있습니다. MX 토큰을 구매하는 방법을 알아보려면 “ 1분 안에 MX 매수하기 ” 가이드를 참조하여 제공된 단계를 따르세요.





MX 토큰을 보유하면 무료 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있을 뿐만 아니라 거래 수수료 할인 혜택도 받을 수 있습니다. MX 보유자는 현물 및 USDT-M 무기한 선물 거래 수수료를 공제하는 데 MX를 사용하여 20% 할인 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 지난 24시간 동안 현물 계정에 최소 500 MX 토큰을 보유했다면 거래 수수료 50% 할인을 받을 수 있습니다.





종합적인 토큰 선택과 빠른 상장 속도로 많은 사용자층을 확보하고 있는 MEXC는 가장 쉬운 암호화폐 거래소입니다. 가장 인기 있는 토큰, 매일 에어드랍, 매우 낮은 수수료, 포괄적인 유동성을 제공하는 것으로 유명한 MEXC는 사용자들이 가장 선호하는 거래소입니다. 원활한 운영, 강력한 보안, 안정성, 즉각적인 고객 서비스가 돋보입니다. “사용자 우선” 철학에 충실한 MEXC는 안전하고 효율적이며 사용자 친화적인 거래 플랫폼을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



