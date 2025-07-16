MX 존 11월 이벤트 보고서





비트코인 가격의 지속적인 상승이 최근 시장 급등을 주도하며 암호화폐 시장에 열기를 불어넣고 있습니다. MX 토큰도 이번 급등으로 3달러에 도달하며 지난달에 이어 상승세를 이어갔습니다. 이번 달 내내 MX 토큰의 가격은 2.8달러에서 3달러 사이에서 변동했습니다.





MX 토큰을 보유하면 가격 상승을 통해 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 매월 진행되는 독점 이벤트에 참여하고 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있습니다. MX 보유의 장점에 대한 자세한 내용은 " MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 "을 참조하세요.









11월에는 Launchpool 이벤트 7건, Kickstarter 이벤트 135건 등 총 142건의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 에어드랍 이벤트를 통해 1054만 달러 이상의 보상을 지급했으며, 연간 수익률은 최대 68%에 달했습니다.





MEXC가 수집한 통계에 따르면, 전체 136개의 에어드랍 보상 중 가장 높은 가격 상승률을 기록한 토큰은 PROPS로 1587.93%에 달해 이번 달 가장 높은 성장률을 보인 토큰으로 선정되었습니다. 그 뒤를 이어 PMPY 토큰이 719.1%의 가격 상승률로 성장률 2위를 차지했습니다. 가격 상승률 기준 상위 10개 토큰 중 모든 토큰의 가격 상승률이 100%를 넘었으며, 상위 6개 토큰의 상승률은 300%를 넘었습니다.





프로젝트 이름 에어드랍 시간 (MX 커밋 기간) 가격 상승률 (11/30 기준) PROPS 2023/11/10 1587.93% PMPY 2023/11/9 719.1% XNA 2023/11/24 399% RBX 2023/11/23 330.37% RPK 2023/11/14 323.4% UPC 2023/11/29 316.56% LAVA 2023/11/17 267.15% MBLK 2023/11/23 217.75% DAMEX 2023/11/21 200.2% BLOCX 2023/11/29 191.43%









Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자만을 위한 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 보유자인 경우, Kickstarter 및 Launchpool 이벤트에 참여하려면 최소 1,000개의 MX 토큰을 최소 30일 이상 연속으로 보유해야 합니다.





MEXC 공식 웹사이트의 홈페이지 상단에 있는 메뉴에서 [현물거래]를 선택하면 Launchpool와 Kickstarter 이벤트에 접속할 수 있는 포털을 확인할 수 있습니다.













아직 MX 보유자가 아닌 상태에서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 구매하고 특정 기간 동안 보유해야 합니다. 조건을 충족하면 해당 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰 구매에 대한 자세한 내용은 " 1분 안에 MX 매수하기 "를 참조하고 튜토리얼의 단계에 따라 구매하실 수 있습니다.





면책조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다.