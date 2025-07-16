Nillion: 프라이빗 컴퓨팅의 새로운 혁명, 데이터 가치 생태계의 재구성

Nillion은 블라인드 컴퓨팅 네트워크로, 인공지능과 데이터를 위해 설계된 비공개 컴퓨팅 및 스토리지 네트워크입니다. 이 네트워크는 개인정보 보호 강화 기술(PET)을 활용하여 개인정보를 보호하면서 연산과 저장을 가능하게 합니다. 이를 통해 개인 맞춤형 AI, 암호화된 데이터베이스, 개인정보 보호 애플리케이션과 같은 애플리케이션이 가능합니다.





NIL은 Nillion 네트워크의 기본 토큰으로, 보안, 거버넌스, 장기적인 개발을 위한 백본 역할을 합니다. 네트워크 참여자 간의 인센티브를 조정하는 동시에 지속 가능한 생태계 성장을 보장합니다.









조정 서비스: Petnet 및 조정 레이어 내에서 컴퓨팅 서비스, 데이터 저장, AI 추론, 거래 수수료와 관련된 지불에 사용됩니다. 개발자는 NIL을 사용하여 Nillion의 개인정보 보호 컴퓨팅 서비스에 접근할 수 있습니다.

블라인드 컴퓨팅: 개발자와 사용자는 개인 정보를 보호하는 스토리지와 연산에 NIL을 활용할 수 있습니다.

스테이킹: 보유자는 네트워크 보안을 지원하고 보상을 받기 위해 NIL을 스테이킹할 수 있습니다. 검증자는 트랜잭션과 계산을 검증하기 위해 NIL 토큰을 본딩하여 조정 계층의 보안을 보장해야 합니다.

거버넌스: NIL 토큰 보유자는 프로토콜 업그레이드, 네트워크 매개변수, 리소스 할당, 커뮤니티 보조금 프로그램을 제안하고 투표함으로써 탈중앙화된 거버넌스에 참여할 수 있습니다.









토큰 이름: Nillion (NIL)

총 공급량: 1,000,000,000 NIL

최대 공급량: 상한선 없음 (연간 인플레이션율 1%, 배출 모델 및 자율 거버넌스에 따라 달라질 수 있음)

초기 유통량: 195,150,000 NIL (총 공급량의 19.52%)









NIL의 총 공급량은 10억 개이며, 초기 유통량은 19.52%입니다. 할당량은 다음과 같습니다:









생태계 및 개발(29%): 개발자 인센티브, 검증자 보상, 네트워크 확장, 실제 채택을 촉진하기 위한 전략적 이니셔티브 등 Nillion의 생태계 성장을 지원합니다.

커뮤니티(20%): 인센티브 프로그램, 보조금 및 기타 커뮤니티 이니셔티브를 통해 분배됩니다.

프로토콜 개발(10%): 장기적인 지속 가능성을 보장하기 위한 연구, 프로토콜 업그레이드 및 운영 비용에 사용됩니다.

초기 서포터(21%): 프리 시드, 시드 및 2024년 투자자에게 할당됩니다.

핵심 기여자(20%): 네트워크 개발에 기여한 초기 팀원, 어드바이저, Nillion Labs 기여자에게 배분됩니다.









메인넷이 출시되면 에어드랍과 커뮤니티 참여자에 대한 초기 할당을 통해 NIL이 잠금 해제되어 커뮤니티에 분배됩니다.













NIL의 출시는 개인화된 AI, 데이터 마켓플레이스, 민감한 데이터를 기반으로 하는 탈중앙화 과학(DeSci)과 같은 혁신적인 애플리케이션을 가능하게 하는 블라인드 컴퓨팅의 공식적인 시작을 알립니다. 이러한 혁신을 바탕으로 Nillion 네트워크는 애플리케이션 생태계 개발을 가속화하고, 더 많은 퍼블릭 블록체인과 통합하며, 블라인드 컴퓨팅 협업을 강화하고, 조정 효율성을 지속적으로 최적화하고 있습니다. 이 프로젝트는 중앙화된 기관에 대한 의존도를 점진적으로 줄이면서 탈중앙화를 더욱 촉진하는 것을 목표로 합니다.



