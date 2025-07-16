MX존 1월 이벤트 보고서

토큰 이름
에어드랍 날짜
(MX 스테이킹 날짜)
가격 상승률(1월 31일 기준)
OSOL
2025/1/16
466%
JFOX
2025/1/17
325%
PIDOG
2025/1/20
201%
SUT
2025/1/8
138%
IXS
2025/1/22
120%
TNT
2025/1/24
115%
암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다
요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써
요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: "애플 vs
디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만
2024년 MEXC 플랫폼은 1년에 2,022번의 신규 코인 에어드랍을 진행했으며, 누적 보상 총액은 1.27억 USDT 이상, 월 평균 1,062만 USDT, 연간 수익률은 최대 71%에 달합니다! MX*URLS-MX_USDT* 관련 혜택에 대한 자세한 내용은 “MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택”에서 확인하실 수 있습니다.1. 12월 MX존 이벤트 데
비트코인 가격의 지속적인 상승이 최근 시장 급등을 주도하며 암호화폐 시장에 열기를 불어넣고 있습니다. MX 토큰도 이번 급등으로 3달러에 도달하며 지난달에 이어 상승세를 이어갔습니다. 이번 달 내내 MX 토큰의 가격은 2.8달러에서 3달러 사이에서 변동했습니다.MX 토큰을 보유하면 가격 상승을 통해 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 매월 진행되는 독점 이벤
1. MX 토큰이란 무엇인가요?MX는 MEXC가 발행한 기본 유틸리티 토큰으로 MEXC 생태계를 지원합니다. MEXC 플랫폼은 암호화폐 매니아를 위한 안전하고 편리한 거래 환경을 제공합니다. 또한, MX 토큰을 보유한 사용자는 추가 혜택을 누릴 수 있습니다.2. 토큰을 보유하면 어떤 장점이 있나요?2.1. 독점 무료 에어드랍MX 토큰 보유자는 독점 월간 에
1. 9월 에어드랍 이벤트 데이터 성과MEXC는 매달 MX 토큰 보유자를 위한 독점 에어드랍 이벤트를 개최합니다. 일정 기간 일정량의 MX 토큰을 보유하면 무료 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있습니다. 9월에 MEXC는 7개의 Launchpool 이벤트와 126개의 Kickstarter 이벤트를 포함하여 총 133개의 에어드랍 이벤트를 개최했습니다. 이러한