MX존 1월 이벤트 보고서





1월, 비트코인 가격이 반등하고 전반적인 시장이 회복됨에 따라 MX 토큰 가격은 $3.98로 정점을 찍었습니다. 한편, MEXC 팀은 2024년 4분기에 바이백 및 소각할 수량을 발표하면서 MX 토큰의 유통 공급량을 1억 개로 유지했습니다. 더 자세한 내용은 관련 공지 를 읽어보시기 바랍니다. MX 토큰을 보유하면 다양한 플랫폼 혜택을 누릴 수 있습니다. MX 혜택에 대한 자세한 내용은 “ MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 ”을 참조하시기 바랍니다.









2025년 1월, MEXC는 총 106건의 에어드랍 이벤트를 진행하여 778만 달러 이상의 보상을 분배했으며, 연간 수익률은 51%에 달했습니다.





MEXC의 통계에 따르면 1월 에어드랍 이벤트 중 OSOL 토큰이 466% 급등하며 가장 좋은 성과를 거두었고, 그 뒤를 이어 JFOX가 325% 상승했습니다. PIDOG, SUT, IXS, TNT의 가격 상승률은 각각 201%, 138%, 120%, 115%였습니다. 전반적으로, 이 프로젝트에 참여한 투자자들은 상당한 단기적으로 큰 수익을 얻었으며, 그중에서도 상위 2개 프로젝트의 수익률이 특히 인상적인 수익률을 기록했습니다.





토큰 이름 에어드랍 날짜 (MX 스테이킹 날짜) 가격 상승률(1월 31일 기준) OSOL 2025/1/16 466% JFOX 2025/1/17 325% PIDOG 2025/1/20 201% SUT 2025/1/8 138% IXS 2025/1/22 120% TNT 2025/1/24 115%









Kickstarter는 MX 토큰 보유자를 위한 전용 무료 에어드랍 이벤트입니다. 지난 24시간 동안 최소 25개의 MX 토큰을 보유한 경우, 이벤트에 등록하고 참여할 수 있습니다.





시스템은 하루에 세 번의 랜덤 스냅샷을 찍습니다. 이벤트 참가 자격을 얻으려면, 이벤트 시작 전날 00:59 (KST) 이전 24시간 동안 보유 MX가 25 MX 이하로 떨어지지 않도록 해야 합니다. 스냅샷 결과 24시간 동안 보유 MX가 이 기준치 이하로 떨어졌다면, 이벤트 참가 자격이 박탈됩니다.





참여하려면 MEXC 공식 웹사이트로 이동하여 페이지 상단의 이벤트 하위 메뉴로 이동한 다음, 킥스타터를 클릭하세요.













아직 MX 보유자가 아니지만 Kickstarter에 참여하고 싶다면, MEXC 플랫폼에서 최소 25개의 MX 토큰을 구매하여 자격을 얻을 수 있습니다. MX 토큰 구매 방법을 알아보려면 “ 1분 안에 MX 매수하기 ”를 참고하여 튜토리얼을 참고하세요.





에어드랍에 무료로 참여할 수 있는 것 외에도, MX 토큰을 보유하면 거래 수수료 할인 혜택을 받을 수 있습니다. MX를 보유하면 현물 및 USDT 선물 거래 수수료를 MX로 지불하고 20% 할인을 받을 수 있습니다. 또한, 지난 24시간 이내에 최소 500 MX를 보유한 경우, 거래 수수료 50% 할인을 받을 수 있습니다.





MEXC는 다양한 토큰 선택과 낮은 거래 수수료로 많은 사용자들의 관심을 끌고 있으며, 깊은 유동성, 원활한 운영, 최고의 보안, 시기적절한 고객 서비스를 제공하여 거래자들 사이에서 선호되는 플랫폼입니다. MEXC는 사용자 우선 원칙을 고수하며, 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.





면책 조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 활동은 이 사이트와 무관합니다.